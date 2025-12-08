Une alerte tsunami déclenchée au Japon après de grosses secousses, plusieurs régions classées en alerte rouge

Un séisme a été ressenti ce lundi 8 décembre au Japon. Les autorités ont alors déclenché l'alerte tsunami craignant des vagues de plusieurs mètres près des côtes.

Un séisme a été signalé ce lundi 8 décembre après-midi au large des côtes japonaises par l'Agence météorologique du pays. La secousse a atteint une magnitude importante de 7,6. L'épicentre se situe à 50 km de profondeur en mer au nord du pays. Les secousses ont été de longue portée : elles ont été ressenties dans une large partie du pays et même à Tokyo. Sur l'échelle japonaise, le tremblement de terre est d'une intensité de 6+ sur une échelle allant de 0 à 7.

L'alerte tsunami a été déclenchée par crainte de vagues importantes pouvant atteindre trois mètres sur les côtes du nord-est du pays. Plusieurs régions sont ainsi classées en alerte rouge : Hokkaido, Aomori et Iwate.

Des premières vagues font des blessés

Deux vagues de tsunami de 40 cm ont finalement été enregistrées avec une première sur le port de la région septentrionale d’Aomori, où se situe Misawa, et une seconde a atteint la ville d’Urakawa, dans la région d’Hokkaido. Plusieurs personnes ont été blessées et notamment un employé d'hôtel selon la télévision publique NHK. Les dégâts matériels sont importants : des morceaux de verres brisés sont tombés sur les routes.

Les habitants des zones à risque "sont priés de se réfugier immédiatement dans un lieu sûr, tel qu’une colline ou un bâtiment évacuation", a expliqué la Première ministre, Sanae Takaichi, sur X. Elle met en garde face à un risque de nouvelles vagues plus importantes à venir.

Une alerte tsunami après un séisme de magnitude 6,7 a déjà été émise un mois auparavant, le 9 novembre. Elle était également localisée sur le nord-est de l'archipel. Le risque s'était finalement révélé très faible. Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques et présente donc l'une des plus fortes activités sismiques du monde avec environ 1500 tremblements de terre par an, mais heureusement la plupart sont faibles.