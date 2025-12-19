Guerre en Ukraine : une rencontre entre Macron et Poutine ? Pourquoi le dialogue peut reprendre soudainement

La France pourrait prendre une initiative diplomatique inédite depuis des années : renouer le contact avec Moscou et le président russe, pour que les Européens ne soient pas exclus des négociations de paix.

Les Européens constatent depuis des semaines une forme d'isolement diplomatique depuis que la Maison-Blanche a décidé unilatéralement de négocier avec Moscou. L'agacement des Français, Allemands et Britanniques est de plus en plus évident, compte tenu de la ligne ostensiblement favorable aux Russes exprimée par les Américains dans leur volonté de mettre un terme au conflit. Les dernières prises de position de Donald Trump ont manifesté assez clairement une forme de désinvolture et de mépris à l'égard des dirigeants européens, ce qui ne peut que renforcer le sentiment d'urgence pour la coalition des Volontaires à prendre des initiatives.

Et la France pourrait bien faire bouger les lignes. Ce vendredi, le président Emmanuel Macron a estimé qu'il serait sans doute nécessaire d'engager des contacts plus directs avec Moscou. "Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine", a-t-il dit devant la presse à l'issue du sommet de Bruxelles où l'Union européenne a notamment trouvé un accord pour prêter 90 milliards d'euros à Kiev.

"Je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine", a rappelé le chef de l'Etat français, sans nommer le président américain, ni son émissaire Steve Witkoff, dont les relations personnelles avec certains membres de la diplomatie russe interrogent sur les intentions de Washington. "Je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes, ce qui n'est pas optimal", a regretté Emmanuel Macron.

Il faut dire que depuis l'automne 2025, la position des États-Unis a sérieusement pivoté. Confrontée à des enjeux budgétaires internes et convaincue du bienfondé de sa nouvelle doctrine de politique étrangère, l'administration américaine pousse désormais ses alliés européens à prendre la main sur la "désescalade".

"Y a un cycle qui est en cours. Soit une paix robuste, durable, avec les garanties requises peut-être obtenue, formidable, et de toute façon, on se mettra à ce moment-là autour de la table", a ajouté le président français, ajoutant : "Il faudra dans les prochaines semaines trouver des voies et moyens aussi pour que les Européens, dans la bonne organisation, réengagent un dialogue complet avec la Russie en toute transparence", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron est le dirigeant européen qui donnait le mieux Vladimir Poutine. Il avait considéré que sa relation privilégiée avec lui l'amenait naturellement à un dialogue renforcé entre Paris et Moscou avant l'invasion de l'Ukraine. Depuis l'entrée en guerre, les deux hommes se sont parlé en septembre 2022 puis en début juillet 2025, pour encadrer en urgence les bornes au nouveau programme nucléaire iranien. Le président français apparaît encore en Europe comme l'interlocuteur le plus à même d'organiser une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine. Cette déclaration est d'ailleurs la première d'un dirigeant européen à laisser entendre que les Européens pourraient se retrouver à la même table que le président russe. A ce stade, aucun agenda ni format diplomatique n'a été rendu publics pour faire état des scénarios envisagés par Paris et les Européens.