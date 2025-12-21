Guerre en Ukraine : Poutine "prêt" à parler avec Macron, l'Élysée répond

Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine est "prêt" à échanger avec Emmanuel Macron. L'Élysée a réagi à cette déclaration, dimanche 21 décembre.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron vont-ils prochainement échanger ensemble ? Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a récemment affirmé que le président russe n'était pas opposé à une discussion avec son homologue français. Selon lui, Vladimir Poutine est "prêt au dialogue" avec Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence russe a fait cette déclaration dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre, selon BFMTV. Vendredi dernier, le locataire de l'Élysée a déclaré qu'il serait "utile" pour les dirigeants européens de renouer le dialogue avec le président russe pour tenter de mettre fin au conflit sur le sol ukrainien.

"Je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme", avait estimé Emmanuel Macron. Les récentes déclarations du porte-parole du Kremlin ont fait réagir l'Élysée, ce dimanche 21 décembre. "Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder", a indiqué la présidence française.

Les conditions de l'Élysée

La dernière discussion entre les deux dirigeants remonte au 1er juillet dernier. Ils avaient dialogué à l'occasion d'un échange téléphonique. "L'invasion de l'Ukraine et l'obstination du président Poutine ont mis fin à toute possibilité de dialogue" ces trois dernières années, a ajouté l'Élysée. "Dès lors que la perspective d'un cessez-le-feu et d'une négociation de paix se précise, il redevient utile de parler à Poutine", a aussi affirmé la présidence française.

Vladimir Poutine a rencontré, en août dernier, Donald Trump en Alaska pour évoquer le conflit en Ukraine. La question d'une entrevue entre le président russe et Emmanuel Macron n'est pas évoquée. L'Élysée a d'ailleurs posé certaines conditions sur ce possible dialogue entre le chef du Kremlin et le locataire de l'Élysée. Selon la présidence française, une discussion entre Paris et Moscou se ferait "en toute transparence" avec Volodymyr Zelensky et les Européens.