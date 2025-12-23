Affaire Epstein : cette crainte de Donald Trump autour de la publication des documents

Donald Trump s'est exprimé pour la première fois après la publication de documents dans l'affaire Epstein. Le président américain s'est dit inquiet pour la réputation de certaines personnes.

L'avis de Donald Trump après la publication de documents issus de l'affaire Epstein. Le président américain s'est exprimé sur ce sujet, lundi 22 décembre, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Une partie du dossier a seulement été révélée par le ministère de la Justice. Le locataire de la Maison-Blanche s'est inquiété des possibles conséquences injustes de la publication de ces documents. Selon Donald Trump, ils peuvent "ruiner la réputation" de personnes "ayant innocemment rencontré Jeffrey Epstein" parce que le criminel sexuel se trouvait "à une fête".

Des clichés de Bill Clinton ont notamment été dévoilés. L'ancien président américain a été défendu par l'actuel locataire de la Maison-Blanche, qui a été un proche de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. "Bill Clinton était ami avec lui, mais tout le monde l'était", a également expliqué Donald Trump, dans des propos rapportés par BFMTV.

Donald Trump dans le viseur de plusieurs documents

Le scandale Epstein continue de peser sur les épaules de Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche il y a près d'un an. Le président républicain a promulgué une loi imposant à son ministère de la Justice de publier les documents autour de cette enquête. De nouveaux fichiers ont été mis en ligne ce mardi 23 décembre. "Le ministère de la Justice a officiellement publié environ 30 000 nouvelles pages de documents liés à Jeffrey Epstein", peut-on lire sur X.

"Certains de ces documents contiennent des affirmations fausses et sensationnalistes contre le président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Soyons parfaitement clairs : ces affirmations sont fausses et sans fondement", a également indiqué le ministère de la Justice sur le réseau social. Le ministère est au centre de nombreuses critiques en raison de la divulgation partielle des documents alors que l'entièreté du dossier devait être dévoilée avant le vendredi 19 décembre. Les démocrates ont dénoncé une manœuvre politique et une opération de dissimulation.