Maduro en prison : agents violents, asticots et eau croupie... Le dictateur va vivre l'enfer

Nicolás Maduro est incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, au moins jusqu'à la prochaine audience prévue le 17 mars. Une prison aux conditions de détention déplorables, dans laquelle la violence est monnaie courante.

En direct

10:47 - Des agressions à l’arme blanche "au moins deux fois par semaine" Les conditions de détention du président vénézuélien déchu risquent d'être compliquées entre les murs du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, une prison réputée dure, dans laquelle la violence à une place prépondérante. Selon un au micro de Spectrum News, des agressions à l’arme blanche y ont lieu "au moins deux fois par semaine". "Je n’ai jamais été en prison. C’est la première fois que j’y vais, mais ils font parfois quinze à vingt-trois centimètres de long, fabriqués artisanalement avec des morceaux de métal récupérés sur les murs. C’est très violent", confie un détenu dans les colonnes de The Independant. En 2019, plus d’un millier de détenus avaient souffert, en plein mois de février, de coupures d’électricité et de chauffage pendant au moins une semaine, alors qu’il faisait 2 degrés à New York, indiquait le quotidien The New York Times.

05/01/26 - 23:33 - Nicolás Maduro et son épouse au palais de justice de New-York FIN DU DIRECT - Au palais de justice de New-York ce lundi, les journalistes ont pu voir Nicolás Maduro et son épouse assister à leur audience. Plusieurs dessins d'eux en tenue de prisonnier ont ainsi pu être réalisés, les photos étant interdites.

05/01/26 - 22:31 - "C'est notre hémisphère" : le département d'État américain défend l'opération de Trump à Caracas Sur X, lundi soir, le département d'État américain publie une photo de Donald Trump en noir et blanc, sur laquelle viennent se poser des lettres en blanc et rouge : "C'est notre hémisphère", peut-on lire. Le "président Trump ne permettra pas que notre sécurité soit menacée", est-il ajouté en légende. En parallèle, le secrétaire à la Défense des États-Unis a indiqué que "près de 200 [...] Américains ont participé l'opération "au cœur de Caracas".

05/01/26 - 21:45 - Seulement un Américain sur trois approuve l'intervention des États-Unis au Venezuela Selon un sondage Ipsos publié par Reuters, les Américains sont partagés après l'intervention de leurs militaires au Venezuela. Si 33% approuvent, 33% ne se prononcent pas et 34% désapprouvent. Du côté des Républicains, le président Trump semble soutenu, avec 65% de personnes qui valident cette opération. À contrario, chez les opposants démocrates, 65% des interrogés désapprouvent. Quoi qu'il en soit, 72% des sondés "craignent que les États-Unis ne s'impliquent trop au Venezuela".

05/01/26 - 21:12 - La nouvelle présidente par intérim du Venezuela qualifie Maduro et Flores de "héros" et d'"otages" Alors que des milliers de personnes manifestent leur soutien à Nicolás Maduro à Caracas ce lundi, réclamant sa libération, la nouvelle présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a été investie. "Je me présente avec douleur en raison de l'enlèvement de deux héros qui sont otages aux États-Unis", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "J'ai aussi l'honneur de prêter serment au nom de tous les Vénézuéliens."

05/01/26 - 20:56 - La France insoumise demande un débat sur la situation du Venezuela à l'Assemblée nationale Sur X, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dénoncé "l’agression illégale des États-Unis contre l’État souverain du Venezuela [...] d’une gravité exceptionnelle" avant d'en appeler au Premier ministre Sébastien Lecornu : "Au titre de l'article 50-1 de notre Constitution, je demande au nom des insoumis au Premier ministre de venir s'expliquer devant la représentation nationale." Si un tel débat était organisé, il n'aurait toutefois aucune valeur législative et l'éventuel vote qui en découlerait n'engagerait en rien la responsabilité du gouvernement.

05/01/26 - 20:28 - Cilia Flores, "consciente du long chemin qui l'attend" Selon l'avocat de la femme de Nicolás Maduro, Mark E. Donnelly, qui s'est confié à CBS News, Cilia Flores serait "prête" et "consciente du long chemin qui l'attend". Et le conseiller de poursuivre : "Nous avons hâte d'examiner et de contester les preuves présentées par le gouvernement. Bien que nous souhaitions présenter notre version des faits dès maintenant, nous attendrons le moment opportun devant le tribunal."

05/01/26 - 20:12 - Delcy Rodriguez investie au Venezuela Vice-présidente depuis 2018, elle était première dans l'ordre de succession après l'enlèvement de Nicolás Maduro. Delcy Rodriguez a été investie ce lundi soir, heure de Paris, présidente par intérim du Venezuela par l'Assemblée nationale.

05/01/26 - 19:48 - En image, le convoi transportant Nicolás Maduro et sa femme après avoir quitté le palais de justice L'audience aura duré une demi-heure environ ce lundi. Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores sont depuis repartis du palais de justice de New York en convoi, direction leurs cellules respectives.

05/01/26 - 19:14 - Le fils de Nicolás Maduro déplore le kidnapping de son père et en appelle à la "solidarité internationale" À l'occasion de la séance d'installation de l'Assemblée nationale du Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, fils de Nicolás Maduro, a déclaré que son père avait tout simplement été "kidnappé" par les États-Unis. Il en a donc appelé à la "solidarité internationale". "Si nous normalisons l’enlèvement d’un chef d’État, aucun pays ne sera en sécurité", a-t-il estimé, poursuivant : "Aujourd’hui, c’est le Venezuela, demain ce pourrait être n’importe quelle nation qui refuse de se soumettre. Il ne s’agit pas d’un problème régional, mais d’une menace directe pour la stabilité mondiale, pour l’humanité et pour l’égalité souveraine des nations." Et de lancer : "Peuples du monde, je vous le dis : la solidarité internationale avec Nicolás, avec Cilia, avec le Venezuela, n’est pas un geste politique facultatif, c’est un devoir éthique et juridique. Le silence face à ces violations implique ceux qui se taisent et affaiblit le système international que tous prétendent défendre."

05/01/26 - 19:01 - L'audience est désormais terminée, un prochain rendez-vous déjà fixé L'audience n'aura duré qu'une demi-heure. Elle s'est conclue vers 12h30, heure locale, soit 18h30 environ à Paris. Une prochaine audience a d'ores et déjà été fixée. Elle aura lieu le 17 mars prochain à 11 heures.

05/01/26 - 18:54 - Cilia Flores, gravement blessée lors de son enlèvement, selon son avocat L'avocat de Cilia Flores a fait savoir que l'épouse du président avait été gravement blessée lors de son enlèvement et qu'elle devrait elle aussi bénéficier de soins. Selon lui, elle pourrait avoir une fracture ou de graves contusions aux côtes. Elle aurait ainsi besoin d'un examen physique.

05/01/26 - 18:48 - L'avocat de Nicolás Maduro relève des "problèmes de légalité de l'enlèvement par les militaires" Me Barry Pollack, qui représente Nicolás Maduro, a pointé les "problèmes de légalité de l'enlèvement par les militaires" du président vénézuélien. Il a par ailleurs profité de l'audience pour préciser les problèmes de santé dont souffre son client et a réclamé qu'il puisse recevoir "les soins médicaux appropriés lors de sa détention".

05/01/26 - 18:46 - Maduro n'a pas demandé sa libération sous caution L'avocat du président vénézuélien a déclaré que "M. Maduro ne demande pas sa libération pour le moment". Même déclaration pour l'avocate de son épouse, Cilia Flores. En revanche, ils devraient bien faire une demande ultérieurement.

05/01/26 - 18:33 - Une visite consulaire accordée à Maduro et Flores Le juge a informé le couple Maduro-Flores de son droit à s'entretenir avec le consulat du Venezuela. Les deux accusés avaient demandé une visite consulaire.

05/01/26 - 18:25 - Cilia Flores, la femme de Nicolás Maduro, plaide elle aussi non coupable Également présentée devant le tribunal ce lundi, l'épouse de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a comme son mari plaidé non coupable.

05/01/26 - 18:18 - "Je ne suis pas coupable" : Nicolas Maduro plaide non coupable Nicolas Maduro a plaidé non coupable devant le tribunal de New York. "Je ne suis pas coupable", a déclaré le président vénézuélien. Et de renchérir : "Je suis un homme honnête, je suis toujours le président de mon pays."

05/01/26 - 16:10 - Quelle ligne de défense ? Le précédent Noriega Quelle réaction pourrait-il avoir face à la justice américaine, et quelle ligne de défense va-t-il adopter ? Rappelons que le dictateur panaméen Manuel Noriega, alors dans une situation similaire en 1990, avait fait valoir son immunité en tant que chef d'Etat étranger. Cela n'avait pas été retenu, il avait été condamné à une peine de 40 ans de prison, comme indiqué par CNN.