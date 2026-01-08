Renee Nicole Good : mais qui était cette femme tuée par un policier d'ICE aux États-Unis ?

Mère de famille et poétesse, Renee Nicole Good a été abattue mercredi par un agent de l'agence fédérale en charge de l'immigration. Portrait.

Elle avait 37 ans. Renee Nicole Good est décédée mercredi 7 janvier à Minneapolis, dans le Minnesota (États-Unis), dans une fusillade. À l'origine du tir, un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE). Comme près de 2 000 de ses collègues, il était mobilisé pour mener des "opérations ciblées". Sa mort a suscité un vif émoi alors que de nombreux Américains dénoncent la politique anti-immigration menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche.

Les circonstances exactes du drame sont discutées. Plusieurs versions s'opposent. D'un côté, le département de la Sécurité intérieure dépeint Renee Nicole Good comme une émeutière ayant tenté de transformer son véhicule en arme pour renverser les forces de l'ordre. Il n'hésite d'ailleurs pas à parler d'"un acte terroriste intérieur". Une version défendue par Donald Trump, mais remise en question par le maire de la ville, Jacob Frey, et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui dénoncent des "foutaises" et la "propagande" de l'administration Trump. "Cela fait des semaines que nous alertons sur le fait que les opérations dangereuses et sensationnalistes de l'administration Trump constituent une menace pour notre sécurité publique", a notamment déploré Tim Walz en conférence de presse, après le drame.

Renee Nicole Good, une mère de famille poétesse et absolument pas militante ?

Alors, qui était Renee Nicole Good ? Cette Américaine née dans le Colorado s'était récemment installée à Minneapolis. "Poétesse, écrivaine, épouse et mère", voilà comment elle se décrivait elle-même sur les réseaux sociaux. Elle avait notamment étudié l'écriture créative à l'université Old Dominion de Norfolk, située en Virginie et avait remporté en 2020 un prix pour son texte On Learning to Dissec Fetal Pigs.

Mais celle qui avait également pu être assistante dentaire par le passé se consacrait dernièrement surtout à son rôle de maman, relève Libération. Elle était la mère de trois enfants : une fille de 15 ans et un fils de 12 ans, nés d'un premier mariage, et un deuxième fils de 6 ans issu de son second mariage avec le comédien Tim Macklin, décédé en 2023. Le jeune garçon se retrouve aujourd'hui orphelin.

Anonymement, son premier époux a confié dans les médias américains que son ex-femme n'était pas une militante, décrivant plutôt une fervente chrétienne qui avait pu, par le passé, faire de l'humanitaire en Irlande du Nord notamment, relaie Libération. Selon lui, elle ne participait pas à des manifestations. Récemment, Renee Nicole Good vivait avec une femme qu'elle n'hésitait pas à appeler "épouse" sur les réseaux sociaux.