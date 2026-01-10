Qu'est-ce que l'ICE, la police américaine dont un agent a tué une femme à Minneapolis

Un agent de l'ICE a abattu une femme à Minneapolis, le 7 janvier. La légitime défense est plaidée, mais des vidéos semblent montrer le contraire. Qu'est-ce que cette agence fédérale, dont les agents ont déjà tué 33 personnes depuis le retour au pouvoir de Donald Trump ?

Ces images ont fait le tour du monde. On y voit Renee Good, une Américaine de 37 ans, abattue par balle par des agents de l'ICE alors qu'elle était à bord de sa voiture. Ce drame s'est produit le 7 janvier et a indigné une grande partie des États-Unis, et du monde. Il faut dire que l'ICE n'en est pas à son premier scandale. De plus, la légitime défense plaidée par l'agent, soutenu par Donald Trump, ne semble pas être corroborée par les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

L'ICE, pour Immigration and Customs Enforcement, est le service américain de l'immigration et des douanes. Elle a été créée en 2002, en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Les agents sont masqués et n'ont pas à s'identifier. Ils ont le droit d'arrêter et de maintenir en détention toute personne soupçonnée d'être entrée illégalement aux États-Unis. Les citoyens américains peuvent être arrêtés s'ils entravent la mission des agents. Si l'un d'eux tue une personne, il doit prouver que celle-ci représentait un sérieux danger ou avait commis un crime violent.

33 morts depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche

Et l'ICE a été renforcée depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. On compte 12 000 agents de plus, soit un doublement des effectifs en quelques mois. Fin 2025, il y avait 70 000 personnes en détention, et les trois quarts n'avaient pas commis de crime. Alors les critiques s'élèvent contre cette agence, même dans le camp de Donald Trump. Il faut dire que 32 personnes sont mortes en détention depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, auxquelles il faut ajouter Renee Good.