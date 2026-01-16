Groenland, en direct : la France durcit le ton, les troupes européennes s'activent

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni, ont annoncé l'envoi de personnel militaire pour une mission de reconnaissance au Groenland.

L'essentiel Il est "hors de question" que les États-Unis acquièrent le Groenland, a martelé ce jeudi le ministre des Affaires étrangères du Danemark à la presse danoise. "Ce n'est pas ce que nous voulons au Danemark, ni au Groenland, et cela est contraire à toutes les règles internationales. Cela porte atteinte à notre souveraineté", a dit Lars Løkke Rasmussen.

Plus tôt, Karoline Leavitt avait déclaré que le déploiement de troupes européennes au Groenland décidé par le Danemark en réponse aux critiques américaines sur son manque d'engagement dans l'île arctique n'avait "aucun impact sur l'objectif (de Donald Trump) d'acquérir" le territoire autonome danois. Preuve que les Etats-Unis avancent avec des œillère au sujet de la plus grande île du monde, malgré son adhésion à l'Otan.

Face à la menace, les premiers militaires français envoyés au Groenland dans le cadre d'un exercice européen sont arrivés. Comme expliqué par Emmanuel Macron, la France durcit désormais le ton. "Les Européens ont une responsabilité particulière", a-t-il martelé jeudi. Il a ainsi annoncé que la quinzaine de soldats français déjà présents sur place, dans le cadre d’une mission européenne, "seront renforcés dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et navals".

La Suède, l’Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni, ont aussi annoncé l’envoi de personnel militaire pour une mission de reconnaissance au Groenland qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice danois "Arctic Endurance" organisé avec des alliés de l'Otan.

En direct

09:52 - Le projet de Trump pour le Groenland est un "cirque", fustige le militant Paul Watson Le projet d'annexion du Groenland de Donald Trump est un "cirque" pour "fracturer l'Alliance atlantique" et sortie les "Etats-Unis de l'Otan", a déclaré le militant écologiste Paul Watson, au micro la chaîne Le Figaro TV. Pour rappel, cette figure de la lutte écologiste a été détenue au Groenland. 08:23 - Le ministre de la défense allemand "serein" sur les velléités de Trump Jeudi soir, le ministre de la défense allemand, s’est dit "relativement serein" sur les ambitions de Donald Trump au Groenland, soulignant que "les Etats-Unis ne se résument pas à l’administration de Donald Trump". La participation de certains pays européens à la "sécurisation" du Groenland revient à "retirer" au président américain "son principal argument" dit-il : la mission de reconnaissance de pays européens de l’OTAN sur l’île. 08:17 - Une rencontre entre Copenhague et Washington ce vendredi La première ministre du Danemark va rencontrer une délégation du Congrès américain en visite vendredi et samedi à Copenhague, a confirmé jeudi à l’Agence France-Presse son cabinet. Menée par le sénateur démocrate Chris Coons, la délégation du Congrès américain sera dans la capitale danoise pour y rencontrer des chefs d’entreprise, des dirigeants politiques et des membres du Parlement danois. 15/01/26 - 22:12 - Une acquisition du Groenland par les États-Unis "est hors de question" FIN DU DIRECT - À l'occasion d'un entretien avec la chaîne danoise DR, le ministre danois des Affaires étrangères a démenti jeudi soir la formation d'un groupe de travail visant à "mener des discussions techniques sur l’acquisition du Groenland". Lars Løkke Rasmussen a d'ailleurs martelé qu'une acquisition du territoire autonome danois par les États-Unis "est hors de question". Plus tôt, la porte-parole de la Maison-Blanche affirmait que de telles discussions devraient avoir lieu "toutes les deux ou trois semaines".

En savoir plus

Une rencontre au sommet a alors été organisée mercredi 14 janvier à la Maison-Blanche avec les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen et Vivian Motzfeldt, ainsi que le vice-président des États-Unis JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. L'objectif était clair : évoquer, "droit dans les yeux", les vues du président américain sur le Groenland. Selon le correspondant à Washington du Jyllands-Posten, Christian Bigum, "la réunion [se serait] mieux déroulée que prévu". Pour autant, "il ne semble pas du tout que le Danemark et le Groenland soient tirés d'affaire après la réunion d'aujourd'hui", a-t-il prévenu. Le Danemark et le Groenland sont toutefois restés plutôt secrets sur ce qui avait pu se dire dans le détail lors de la réunion à la Maison-Blanche, évacuant la question d'un journaliste qui voulait en savoir plus par un évasif : "Même si nous ne sommes pas d'accord, la conversation que nous avons eue a été productive", a insiste Copenhague.

Peu après ces premiers retours, les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères se sont exprimés en conférence de presse sur cette réunion. Dénonçant les récentes "déclarations extravagantes" de Donald Trump sur le Groenland, Lars Løkke Rasmussen a expliqué avoir "demandé aux États-Unis s'ils avaient des souhaits supplémentaires concernant le Groenland et leur accès militaire", alors que ceux-ci disposent déjà d'un accès à l'île.

Concédant qu'il y a bien des raisons de s'inquiéter de la situation régionale et notant l'importance de la coopération avec les États-Unis sur place, Lars Løkke Rasmussen a insisté sur le fait que, pour l'heure, "il n'y a pas de navires de guerre chinois autour du Groenland". Et la Groenlandaise Vivian Motzfeldt de renchérir : "Le Groenland souhaite maintenir une étroite coopération avec les États-Unis, mais cela ne signifie pas que nous voulons être la propriété des États-Unis."

