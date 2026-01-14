Groenland menacé d'annexion : la crise est ouverte, la France envoie des troupes

À l'issue de la réunion organisée à la Maison-Blanche entre l'administration Trump et une délégation du Danemark et du Groenland mercredi, la France a annoncé participer à une mission militaire européenne sur l'île tant convoitée par les Américains.

À la suite de la multiplication des menaces d'annexion de Donald Trump concernant le Groenland, une rencontre au sommet était organisée ce mercredi 14 janvier 2026 à la Maison-Blanche. Un entretien qui s'annonçait particulièrement tendu et auquel étaient conviés les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen et Vivian Motzfeldt, ainsi que le vice-président des États-Unis JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio.

L'objectif était clair : évoquer, "droit dans les yeux", les vues du président américain sur le Groenland. Selon le correspondant à Washington du Jyllands-Posten, Christian Bigum, "la réunion [se serait] mieux déroulée que prévu". Pour autant, "il ne semble pas du tout que le Danemark et le Groenland soient tirés d'affaire après la réunion d'aujourd'hui", a-t-il prévenu.

Une discussion productive, mais...

Peu après ces premiers retours, les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères se sont exprimés en conférence de presse sur cette réunion. Dénonçant les récentes "déclarations extravagantes" de Donald Trump sur le Groenland, Lars Løkke Rasmussen a expliqué avoir "demandé aux États-Unis s'ils avaient des souhaits supplémentaires concernant le Groenland et leur accès militaire", alors que ceux-ci disposent déjà d'un accès à l'île.

Concédant qu'il y a bien des raisons de s'inquiéter de la situation régionale et notant l'importance de la coopération avec les États-Unis sur place, Lars Løkke Rasmussen a insisté sur le fait que, pour l'heure, "il n'y a pas de navires de guerre chinois autour du Groenland". Et la Groenlandaise Vivian Motzfeldt de renchérir : "Le Groenland souhaite maintenir une étroite coopération avec les États-Unis, mais cela ne signifie pas que nous voulons être la propriété des États-Unis."

Le Danemark et le Groenland sont toutefois restés plutôt secrets sur ce qui avait pu se dire dans le détail lors de la réunion à la Maison-Blanche, évacuant la question d'un journaliste qui voulait en savoir plus par un évasif : "Même si nous ne sommes pas d'accord, la conversation que nous avons eue a été productive." Et le Danois Lars Løkke Rasmussen d'ajouter : "Nous ne sommes pas parvenus à infléchir la position américaine. Cependant, je ne m'y attendais pas non plus. Il est clair que le président souhaite conquérir le Groenland."

Paris annonce sa participation à une mission militaire européenne au Groenland

Mercredi soir, la France a fait savoir qu'elle participerait à une mission militaire européenne au Groenland aux côtés d'autres nations, parmi lesquelles l'Allemagne et la Suède notamment. Si Paris n'a pas donné davantage de détails sur le sujet, Berlin avait révélé un peu plus tôt envoyer des troupes sur place pour participer à une "exploration du Groenland" de jeudi à samedi, avec comme objectif "d’examiner les conditions-cadres en vue d’éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime".

Ce dessin publié par la Maison-Blanche sur X en pleine réunion

Lors de la réunion entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis ce mercredi, la Maison-Blanche a publié sur X un dessin des plus significatifs, qui pourrait par ailleurs avoir été généré par une intelligence artificielle, selon le Jyllands-Posten. Sur celui-ci, deux traîneaux estampillés du drapeau groenlandais et tirés par des huskies ont le choix entre deux chemins.

L'un mène à un drapeau des États-Unis, sous lequel on peut voir un ciel bleu, un beau soleil et le drapeau américain flottant sur le toit de la Maison-Blanche. L'autre conduit aux drapeaux chinois et russe, sous lesquels apparaissent la muraille de Chine et la place Rouge de Moscou, le ciel est orageux, traversé par des éclairs. En commentaire est posée la question suivante : "Par où souhaitez-vous aller, homme du Groenland ?"