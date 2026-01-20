Un SMS envoyé par Macron à Trump a été lu par Poutine : le Kremlin réagit à ce "message privé"

Après s'être opposé à plusieurs ambitions de Donald Trump et avoir reçu plusieurs menaces, Emmanuel Macron a fait une proposition à son homologue américain. Laquelle est arrivée aux oreilles de Vladimir Poutine.

Répondre à la menace par une caresse. C'est la stratégie qu'a adopté Emmanuel Macron face aux dernières déclarations de Donald Trump. Guidé par sa seule idée que les Etats-Unis sont "la nation la plus puissante du monde", le président américain cherche à s'emparer du Groenland et à se hisser à la tête d'un "Conseil de paix", une nouvelle instance sortie de son imagination et censée concurrencer l'ONU. Deux projets auxquels la France s'oppose, au risque de susciter la colère du milliardaire.

Emmanuel Macron a publiquement pris position contre le plan expansionniste de Donald Trump au Groenland rappelant sur X que la France a participé au déploiement de soldats sur l'île du grand nord dans le cadre de l'exercice "Arctic Endurance", "car il en va de la sécurité en Arctique et aux confins de notre Europe". Il a également refusé de rejoindre le "Conseil de paix", projet qui "soulève des questions majeures quant au respect des principes et de la structure des Nations unies, qui ne sauraient en aucun cas être remis en cause", a indiqué son entourage.

Agacé par ces oppositions, le président américain a haussé le ton et proliféré des menaces, notamment sur la mise en place de surtaxes douanières. Mais alors que les relations franco-américaines sont en dents de scie et que les deux présidents échangent sur plusieurs dossiers internationaux stratégiques, Emmanuel Macron a tenté de calmer le jeu en adressant un SMS privé à Donald Trump et en lui proposant d'essayer "de construire de grandes choses".

© Capture d'écran Truth Social / Donald Trump

"Mon ami, nous sommes totalement en phase sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses en Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland", résume le chef de l'Etat dans le texto dévoilé sur Truth Social par son homologue américain. "Dînons ensemble à Paris ce jeudi avant que tu ne repartes aux Etats-Unis", ajoute le président de la République. Mais plus qu'une rencontre informelle, Emmanuel Macron a proposé d'organiser un sommet du G7 à Paris, ce jeudi 22 janvier après le Forum économique de Davos, ainsi que des réunions avec les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge du sommet.

La proposition d'Emmanuel Macron apparait bien courtoise après les menaces répétées de Donald Trump, mais elle reste pour l'heure au stade d'hypothèse à en croire Moscou. Le Kremlin, qui a eu vent de ce SMS, a déclaré quelques heures après la publication du message ne pas avoir reçu d'invitation pour ou en marge d'un G7 à Paris. Le fait que le président américain ait rendu public ce "message privé", comme l'a qualifié l'Elysée, contacté par l'AFP - et le rende donc accessible au régime dictatorial russe - est en soi un événement diplomatique troublant.

A noter que le président russe n'a pas rejeté l'idée d'une rencontre, pas plus qu'il s'est dit prêt à participer à une telle réunion. Quant à Donald Trump, il n'a pas fait davantage de commentaires. Pour l'heure, la seule réunion prévue à son agenda est celle attendue mercredi 21 janvier à Davos avec le secrétaire générale de l'Otan, Mark Rutte et "différentes parties".