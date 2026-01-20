Nouvel accident de train en Espagne : au moins un mort, ce que l'on sait

Selon les autorités locales, l'accident de train, survenu ce mardi 20 janvier en Catalogne, a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés, dont plusieurs gravement.

Deux jours après la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à une quarantaine de passagers et fait des dizaines de blessés au nord de Malaga, un nouvel accident de train s'est produit ce mardi 20 janvier 2026 en Espagne. Cette fois-ci, les faits se sont produits à hauteur de la commune de Gelida, en Catalogne. Un train est entré en collision avec un mur de soutènement qui s'était effondré, a annoncé la Protection civile espagnole.

Le premier bilan fait état d'au moins un mort. Il s'agirait du conducteur du train. On compterait aussi sur place au moins 20 blessés, même si plusieurs médias locaux font d'ores et déjà état d'une quarantaine de blessés. Parmi les blessés, au moins cinq se trouveraient dans un état grave. Les blessés sont évacués vers les hôpitaux Moisès Broggi, Bellvitge et Vilafranca.

Quelle est la cause de ce nouvel accident de train en Espagne ?

Une vingtaine d'ambulances ont été dépêchées sur place, selon la Protection civile espagnole, qui fait également état de 35 engins des sapeurs-pompiers et 70 hommes et femmes réquisitionnés. Pour l'heure, l'enquête ne fait que commencer mais les médias espagnols rapportent que, selon les premiers retours du terrain, les fortes pluies, qui frappaient mardi soir la côte catalane, auraient conduit à l'effondrement du mur de soutènement sur les rails. Sous le choc, le train aurait vu sa cabine conducteur être complètement détruite. Le conducteur pourrait ainsi être la personne que les pompiers ont dû désincarcérer.

Nùria Parlon et Silvia Paneque, respectivement ministre de l'Intérieur de Catalogne et ministre du Territoire, sont attendues sur place. Peu avant minuit, mardi soir, l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic, chargée de l'enquête, était sur le lieu pour initier les premières démarches d'investigation.