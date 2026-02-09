La Russie a proposé aux Etats-Unis un accord de coopération à 10 000 milliards d'euros, assure Zelensky

Une proposition d'accord de coopération faramineux entre la Russie et les Etats-Unis a été découvert par les services de renseignement ukrainiens. Un montant de 10 000 milliards d'euros est évoqué.

Un pacte entre Moscou et Washington ? Selon les informations recueillies par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l a Russie a présenté aux Etats-Unis une proposition de coopération économique de 10 000 milliards d'euros. Baptisée "paquet Dmitriev", cette proposition fait référence au négociateur russe Kirill Dmitriev et a été découverte par les services de renseignement ukrainiens, comme expliqué par le chef de l'Etat.

"Il est probable que certains aspects des relations américano-russes ne nous concernent pas. Mais s'ils affectent d'une manière ou d'une autre nos intérêts nationaux, le peuple ukrainien, nos territoires, alors nous souhaitons en être informés afin d'éviter tout problème ultérieur, et cela ne doit absolument pas se produire à l'encontre des intérêts des Ukrainiens", a déclaré Volodymyr Zelensky. Des propos rapportés et analysés par le Telegraph.

Cette initiative du Kremlin soulève une question : la Russie tente-t-elle d'influencer Donald Trump et les Etats-Unis, avec l'espoir d'un règlement du conflit dont les conditions seraient favorables à Vladimir Poutine ? Notamment concernant la partie géographique, Moscou souhaitant toujours mettre la main sur la région de Donetsk. " Certains experts se sont montrés sceptiques quant au plan de relance économique proposé, soulignant que 10 000 milliards d'euros représentent plusieurs fois le PIB total de la Russie", peut-on lire dans les colonnes du journal britannique.

De son côté, Kiev affirme que céder du terrain encouragera Moscou et qu'elle ne signera pas un accord qui ne dissuadera pas la Russie d'envahir son territoire. Même si les Américains "disent vouloir tout boucler d'ici juin" rappelle Zelensky, ils "feront pression" sur les deux parties "selon ce calendrier". Mais pour le président ukrainien, pas question de flancher sur la question territoriale. Il persiste et signe : "l ’Ukraine a réaffirmé sa position sur la question du Donbass. Nous maintenons notre position".