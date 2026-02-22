Donald Trump : pourquoi a-t-il décidé d'envoyer un navire-hôpital au Groenland ?

Un navire-hôpital va être envoyé au Groenland par les États-Unis, selon Donald Trump, samedi 21 février. Le bateau "est en route", a précisé le président américain.

Donald Trump pense toujours au Groenland. Le président américain a annoncé, samedi 21 février, l'envoi d'un navire-hôpital sur le territoire, sur lequel il exerce une pression depuis son retour à la Maison-Blanche, en janvier 2025. Donald Trump a précisé que le voyage du bateau en direction du Groenland avait déjà débuté. "Il est en route", a-t-il assuré dans un message posté sur sa plateforme Truth Social. Le président américain a dévoilé peu de détails autour de l'envoi de ce navire-hôpital sur le territoire.

"Nous allons envoyer un grand navire-hôpital au Groenland pour prendre soin des nombreuses personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées là-bas", a cependant affirmé Donald Trump. Avant cette déclaration du président américain, le Commandement arctique a communiqué samedi sur l'évacuation d'un membre d'équipage d'un sous-marin américain. Ce dernier "avait besoin d'un traitement médical d'urgence", selon les informations dévoilées ces dernières heures. Il a été transporté à l'hôpital de Nuuk, la capitale du Groenland.

Copenhague critique Donald Trump

L'envoi de ce navire-hôpital par Donald Trump au Groenland a fait réagir. Troels Lund Poulsen, le ministre danois de la Défense, a critiqué cette initiative du président américain. "La population groenlandaise reçoit les soins de santé dont elle a besoin. Elles les reçoit au Groenland, et, s'il y a un besoin d'un traitement particulier, elle le reçoit au Danemark. Ce n'est donc pas comme s'il y avait besoin d'une initiative sanitaire spéciale au Groenland", a souligné Troels Lund Poulsen, selon des propos relayés par Le Monde.

Le ministre danois a également reproché à Donald Trump de poster "en permanence" des messages en ligne "au sujet du Groenland". "C'est donc sans doute l'expression de la nouvelle qui s'est installée dans la politique internationale", a poursuivi Troels Lund Poulsen. Le président américain a menacé, par le passé, de s'emparer du Groenland et d'en prendre le contrôle "d'une manière ou d'une autre". Donald Trump a notamment évoqué la possibilité d'imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens, prêts à défendre le Groenland contre une intervention américaine.