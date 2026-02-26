Affaire Epstein : de graves accusations pointant Trump dissimulées ? Les révélations du New York Times

Le ministère de la Justice américain a pris l'engagement, ce jeudi, de réexaminer des documents de l'affaire Epstein. Le New York Times, CNN et la radio publique NPR l'accusent d'avoir empêché la publication de certains fichiers mentionnant Donald Trump.

Donald Trump a-t-il commis l'irréparable ? Alors que la publication des fichiers du dossier Epstein secoue la planète, depuis mardi 24 février, les appels à la transparence se multiplient aux États-Unis. En cause ? La radio publique NPR et CNN, suivis par le New York Times, ont affirmé ce jour-là que le ministère de la Justice américain - à l'origine de la publication des fichiers Epstein - avait dissimulé, voire supprimé, certains documents dans lesquels serait mentionné le président Donald Trump.

Selon l'enquête menée par NPR et CNN, des dizaines de pages dans lesquelles seraient mentionnées des accusations d'abus sexuels contre Donald Trump manqueraient à l'appel. De même, note sur X le journaliste Stephen Fowler, d'autres documents mentionnant le président américain auraient été supprimés. Certains auraient depuis été restaurés.

Dès mercredi, le New York Times affirmait également que les dossiers Epstein étaient "incomplets" et qu'il manquait "des documents concernant l'accusation, non vérifiée, d'une femme affirmant que Donald Trump l'aurait agressée en 1983, alors qu'elle avait 13 ans.

Des "notes du FBI" qui pourraient avoir été "mal classées" ?

Le New York Times avance que les documents manquants seraient des "notes du FBI". Il s'agirait de résumés d'entretiens menés par le bureau à la suite des allégations de cette femme, formulées en 2019. Celle-ci se serait manifestée peu après l'arrestation de Jeffrey Epstein. Elle aurait affirmé avoir été agressée sexuellement par Donald Trump et le financier américain.

L'absence de ces notes aurait été révélée par un index, qui recense les documents d'enquête en relation avec son témoignage. Seul l'un des quatre entretiens, celui rapportant ses accusations contre Jeffrey Epstein, aurait été publié par le ministère de la Justice.

"Comme pour tous les documents qui ont été signalés […], le ministère passe actuellement en revue les fichiers appartenant à cette catégorie", a réagi le ministère de la Justice américain, jeudi 26 février, face aux accusations, relaie Le Monde. Et d'assurer : "Si un document s'avère avoir été mal classé lors du processus d'examen, et qu'il répond aux critères de la loi, le ministère le publiera, bien sûr."

"La plus grande opération de dissimulation [de] l'histoire moderne" ?

Outre-Atlantique, l'affaire est particulièrement sensible. Mercredi, des élus démocrates issus de la puissante commission de supervision à la Chambre des représentants ont dénoncé "la plus grande opération de dissimulation du gouvernement dans l'histoire moderne", exigeant au passage "des réponses".

Le ministère de la Justice avait réagi en les appelant à arrêter de "tromper le grand public en fabriquant de l'indignation". Sur X, il avait également affirmé, plus tôt, que "RIEN [n'avait] été supprimé" à l'exception d'éventuels doublons ou de documents dont la diffusion n'est à ce stade pas autorisée en raison notamment d'enquête fédérale en cours. Au vu des déclarations du jour, le ministère de la Justice américaine semble avoir quelque peu revu sa copie...