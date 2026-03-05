Guerre en Iran : la France avec l'Espagne face à Trump, un rôle complexe dans le conflit

La guerre se poursuit avec de nouvelles frappes sur Téhéran et Beyrouth. L'Iran poursuit sa riposte et s'en prend aussi aux forces kurdes en Irak. De son côté, le président Emmanuel Macron a apporté son soutien à l'Espagne face aux menaces de Trump.

En direct

09:19 - L'Italie rejoint la France dans le conflit Invitée à la radio RTL ce matin, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a précisé la position de son pays. "L'Italie, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a l'intention d'envoyer une aide aux pays du Golfe. Nous parlons clairement de défense, de défense anti-aérienne, pas seulement parce que ce sont des pays amis mais aussi parce que des dizaines de milliers d'Italiens sont dans la zone ainsi que 2.000 militaires environ que nous devons protéger", a-t-elle dit.

09:15 - "Des avancées historiques" revendiquées par Israël, la collaboration avec les Etats-Unis va continuer "Israël et les États-Unis ont ensemble réalisé des avancées historiques pour protéger nos citoyens et le monde civilisé", a déclaré Shosh Bedrosian, la porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans un message vidéo. Elle a défendu la nécessité de cette attaque en expliquant que l'Iran était en train de reconstruire son programme nucléaire dans de "nouveaux bunkers souterrains" et a assuré qu'il y avait des signes montrant que l'Iran avait prévu "d'attaquer Israël et les forces américaines au Moyen-Orient". Par ailleurs, selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, son homologue américain, Pete Hegseth, a assuré le soutien ferme des Etats-Unis et l'aurait exhorté à poursuivre l'opération "jusqu'au bout" lors d'un échange téléphonique.

08:55 - Une nouvelle nuit de frappes L'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles contre Israël. Le pays a aussi affirmé avoir tiré des missiles visant les quartiers généraux de forces kurdes au Kurdistan en Irak. Cette région, qui accueille des troupes américaines, a été cible d'attaques de drone depuis le début du conflit. Téhéran a également été de nouveau ciblé, les autorités israéliennes ont, en effet, assuré avoir lancé une "nouvelle vaste vague d'attaques contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers Téhéran". Au Liban, une frappe israélienne aurait tué un chef du mouvement islamiste du Hamas au niveau d'un camp de réfugiés palestiniens. Il s'agit du premier dirigeant de groupe islamiste palestinien abattu pendant ce conflit.

08:45 - La France dans une position "strictement défense" Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, a pris la parole ce jeudi 5 mars au sixième jour du conflit sur RTL. Elle a d'abord tenu à réaffirmer que "la position de la France est une position strictement défensive". Les priorités du pays sont la sécurisation de ses ressortissants, de ses emprises et l'accompagnement de ses alliés. Ainsi, des évacuations sont prévues ce jeudi avec des avions qui partiront notamment des Emirats arabes unis". Elle écarte cependant pour le moment la possibilité de mobiliser des avions militaires pour rapatrier. 200 Français seraient déjà arrivés ce jeudi matin : ils venaient notamment d'Israël. Par ailleurs, le porte-avions Charles-de-Gaulle arrivera "en fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine" en Méditerranée, précise Catherine Vautrin. Il aura un rôle de dissuasion et de protection pour sécuriser la zone. Des rafales supplémentaires ont aussi été envoyés aux Emirats arabes unis.

08:40 - Emmanuel Macron soutient l'Espagne face aux menaces de Trump Le président américain a reproché mardi au gouvernement espagnol son refus d'accès aux bases militaires situées dans le sud du pays à l'aviation américaine pour sa campagne militaire contre l'Iran. "L'Espagne a été terrible", a déclaré Donald Trump qui a menacé de "cesser" les relations commerciales avec la péninsule ibérique. La Commission européenne a assuré "être prête à réagir" pour "défendre les intérêts" de l'Espagne. Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, a, pour sa part, déclaré que son pays ne serait "pas complice" des attaques américano-israéliennes par "peur des représailles de certains". Lors d'un échange, Emmanuel Macron a soutenu l'Espagne : "Le président vient d'échanger avec le premier ministre Sanchez pour lui dire la solidarité européenne de la France en réponse aux récentes menaces de coercition économique dont l'Espagne a été la cible", a rapporté l'Elysée. La France s'engage quand même pour défendre les alliés du golfe.

04/03/26 - 23:28 - Laurent Nuñez demande "la plus grande vigilance sur la protection du territoire national" Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a appelé "à la plus grande vigilance sur la protection du territoire national" dans un télégramme adressé aux préfets ce lundi, que BFMTV a pu consulter. Il demande aux autorités locales de "continuer d’accorder une attention particulière aux sites susceptibles de constituer des cibles stratégiques". Selon le ministre, cette vigilance renforcée doit concerner "les réseaux de transports en commun, les grands rassemblements de personnes, les sites touristiques, les lieux de culte, les établissements de santé, les centres commerciaux, les établissements scolaires, d’enseignement supérieur ou de recherche", ainsi que "les sites à forte charge symbolique, tels que les administrations publiques et les lieux de pouvoir".

04/03/26 - 22:50 - Israël affirme "avoir attaqué pour la deuxième fois en moins d'une heure un terroriste" du Hezbollah Lors de l'offensive de l'armée israélienne au Liban, l'armée israélienne a indiqué "avoir attaqué pour la deuxième fois en moins d'une heure un terroriste" du Hezbollah dans la région de Beyrouth. L’armée israélienne affirme avoir frappé de nombreuses positions du Hezbollah au sud du fleuve Litani, dans le sud du Liban. En début d’après-midi, les autorités israéliennes avaient demandé aux habitants de quitter la zone. "L’armée a mené une nouvelle série de frappes et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah à travers tout le Liban", selon un communiqué militaire. Parmi les cibles, "de nombreux sites de lancement de roquettes et de missiles, ainsi qu’une installation de production de drones", ont été visés.

04/03/26 - 21:42 - Donald Trump qualifie l'Iran de "nation hors de contrôle" L’Iran est "une nation qui est hors de contrôle et qui nous aurait attaqués si on les avait laissés faire plus longtemps", a déclaré Donald Trump qui ajoute que Téhéran "aurait pu avoir l'arme nucléaire, il y a quatre ans si nous n'avions pas mis fin à cet accord". "Nous sommes dans une position très forte à présent", a estimé le président américain, ajoutant que "tous ceux qui veulent être dirigeant meurent".