Iran : Ali Khamenei est-il mort ? Plusieurs annonces après les frappes d'Israël et des États-Unis

L'Iran a été frappé par les Etats-Unis et par Israël ce samedi 28 février 2026. Le bilan provisoire fait état de 200 morts et l'ayatollah Khamenei semblait être une des principales cibles. Est-il mort ? Ce que l'on sait.

En direct

22:10 - 20 provinces touchées, sur les 31 que compte l'Iran Le Croissant-Rouge iranien a indiqué que plus de 20 provinces, sur les 31 que compte l'Iran, avaient été touchées par les frappes. Des explosions ont été entendues dans les villes d'Ispahan, Chiraz, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestan et Tabriz, selon les médias iraniens.

22:05 - Sept responsables iraniens éliminés dont le chef des Gardiens de la Révolution Sept hauts responsables iraniens ont été "éliminés" lors d'un rassemblement ciblé par les frappes en Iran. Le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, et Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême feraient partie des victimes, selon une déclaration du porte-parole de l'armée israélienne annonce, le général de brigade Effie Defrin. Le ministre de la Défense Aziz Nasirzadeh serait aussi mort.

22:03 - L'Iran dans la confusion après des attaques un peu partout Le gouvernement a appelé par SMS les habitants de Téhéran à quitter la capitale "tout en gardant (leur) calme". Mais la capitale iranienne n'a pas été la seule visée. Selon l'agence de presse Fars, des explosions ont touché notamment Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj, à l'ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest) et Chiraz (sud). L'armée israélienne a appelé dans la soirée les riverains d'une zone industrielle d'Ispahan à évacuer en prévision de frappes imminentes. Les médias d'Etat iraniens ont aussi fait état, en fin d'après-midi, d'une frappe attribuée à Israël sur une école, faisant 85 morts. Faute d'accès au terrain aucune confirmation indépendante n'a été donnée.

21:48 - Plusieurs hauts responsables iraniens éliminés selon le premier bilan Un responsable militaire israélien a affirmé dans la soirée ce samedi que plusieurs hauts responsables iraniens avaient été "éliminés". Le Croissant-Rouge iranien a annoncé à 17h plus de 200 morts, avec les deux tiers des provinces du pays "affectées par les attaques".

21:42 - Les responsables iraniens "intéressés par une désescalade" Alors que les Etats-Unis, à commencer par Donald Trump, visent ouvertement un changement de régime en Iran, le ministre des Affaires étrangères a tenté d'ouvrir une porte à la négociation ce samedi en fin de jounrée. "Nous sommes certainement intéressés par une désescalade", a-t-il ajouté, précisant avoir expliqué aux pays du Golfe que l'Iran n'avait "aucune intention de les attaquer" mais visait "les bases américaines" qu'ils abritent "dans un acte de légitime défense".

21:35 - "Khamenei se trouvait sous terre, mais probablement pas dans son propre bunker" Ali "Khamenei se trouvait sous terre, mais probablement pas dans son propre bunker", a déclaré le journaliste israélien vedette Amit Segal, réputé proche du Premier ministre israélien, sans citer de sources. Malgré ces annonces, l’incertitude demeure. Le Guide est vivant "pour autant que je sache", avait assuré dans l'après-midi sur la chaîne américaine NBC son ministre des Affaires étrangères, Abbas Aragchi. "Tous les hauts responsables sont en vie." Aucune confirmation indépendante n’existe.

21:33 - Deux médias israéliens ont aussi annoncé la mort de Khamenei Deux médias israéliens ont aussi annoncé la mort du guide suprême iranien. La chaîne 12 a évoqué une "source israélienne" confirmant le décès, tandis que la télévision publique KAN a affirmé qu’Ali Khamenei avait été éliminé. Selon la télévision israélienne, "trente bombes" ont été larguées sur son complexe résidentiel.

21:31 - Benyamin Netanyahou suggère qu'Ali Khamenei est mort Ce samedi 28 février 2026, Benyamin Netanyahou a affirmé à la télévision israélienne que le complexe de Khamenei à Téhéran avait été détruit. Il évoque "de nombreux signes" laissant penser que le guide suprême n’est plus. "Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran" et "il y a de nombreux signes que ce tyran n'est plus", a-t-il déclaré.

19:40 - Le Pentagone annonce qu'"aucune victime ni blessé lié aux combats n'a été signalé parmi les Américains" Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, a indiqué qu'"aucune victime ni blessé lié aux combats n'a été signalé parmi les Américains", à la suite des frappes sur l'Iran. Les forces américaines se sont "défendues avec succès contre des centaines d'attaques de missiles et de drones iraniens" et "les dégâts sur les sites américains ont été minimes et n'ont pas affecté les opérations", a ajouté le Centcom dans un communiqué sur X.

19:33 - Des frappes imminentes prévues dans une zone industrielle iranienne, prévient Israël Dans une publication sur X, Israël a annoncé des frappes imminentes sur une zone industrielle d'Ispahan, une grande ville située dans le centre de l'Iran. "Alerte immédiate pour toutes les personnes présentes dans la zone industrielle 'Jey' dans la région d'Ispahan", indique en persan de l'armée israélienne accompagné d'une carte localisant le secteur. "Dans les prochaines minutes, l'armée israélienne va attaquer des infrastructures militaires situées dans cette zone", ajoute le message, appelant la population à évacuer "immédiatement".

19:05 - Plus de 200 morts en Iran après les frappes selon le Croissant-Rouge iranien Le Croissant-Rouge iranien fait état d’au moins 201 morts et 747 blessés à la suite des frappes menées par Israël et les États-Unis contre Iran. Selon l’organisation humanitaire, 24 des 31 provinces iraniennes ont été touchées par ces attaques. Le Croissant-Rouge précise être placé en "état d’alerte" pour faire face à l’ampleur des dégâts et des secours à coordonner, indique un communiqué relayé par l’agence Isna. Il s’agit du premier bilan officiel couvrant l’ensemble des frappes lancées dans la matinée.

18:59 - Israël affirme avoir réalisé "le plus grand raid aérien" de son histoire L'armée israélienne déclare avoir mené aujourd’hui sur Iran "le plus grand raid aérien" de son histoire, au cours duquel environ 200 avions de combat ont visé quelque 500 cibles. "Depuis les premières heures de la matinée, environ 200 avions de combat [...] ont mené une frappe massive contre le dispositif de missiles et les systèmes de défense du régime terroriste iranien dans l'ouest et le centre de l'Iran", indique un communiqué militaire affirmant qu'il s'agit du "plus grand raid aérien de l'histoire de l'armée de l'Air" de Israël.

18:37 - La France "ni prévenue, ni impliquée" dans les frappes, assure Emmanuel Macron En ouverture du conseil de défense à l'Élysée, le président de ​la République Emmanuel Macron a indiqué que la France n'avait été "ni prévenu, ni impliquée" dans les frappes israéliennes et américaines en Iran. Le chef de l'État a aussi appelé à la reprise de la voie diplomatique. "Enfin, je souhaite que nous puissions prendre toutes les initiatives utiles pour que le ⁠travail diplomatique reprenne ses droits", a-t-il ajouté ⁠depuis l'Élysée.

18:14 - Les forces de sécurité intérieurs françaises renforcées par Laurent Nuñez Dans un télégramme consulté par BFMTV, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez demande une "mise en vigilance" des forces de sécurité intérieure françaises après les frappes américains et israéliennes au Moyen-Orient. Le locataire de Place Beauvau demande aux préfets, aux directeurs de la police et de la gendarmerie nationales et à la directrice de la DGSI, de repérer toute action susceptible de troubler l’ordre public en France qui serait liée au conflit dans le Moyen-Orient. "Vous accorderez une attention particulière aux rassemblements en lien avec la situation internationale susceptibles de se tenir les prochains jours", a-t-il ajouté.

18:00 - Téhéran appelle l'ONU à "agir immédiatement" face aux frappes israéliennes et américaines Après les frappes israélo-américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU à "agir immédiatement", affirmant que les États-Unis et Israël devront "assumer pleinement et totalement les conséquences de leurs actions illégales". Pour rappel, le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira samedi à 21 heures GMT (20 heures à Paris), à la demande de la France, pour évoquer "la situation au Moyen-Orient". De plus, plusieurs détonations ont été entendues à Téhéran samedi soir peu avant 17 h 30, heure de Paris, par des journalistes de l'AFP.

17:45 - Donald Trump suit "de près" la situation en Iran "tout au long de la journée" Quelques heures après les frappes, Donald Trump et ses principaux conseillers suivent « de près » la situation en Iran depuis la résidence présidentielle de Mar-a-Lago, a indiqué la Maison Blanche. La porte-parole Karoline Leavitt a ajouté que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait transmis "une notice au Congrès", conformément à la loi, en informant les huit principaux responsables chargés des questions de défense et de renseignement.

17:15 - Une "opération décisive et sans précédent" contre l'Iran, prévient Israël Avec ces frappes, Israël s'engage dans une opération "décisive et sans précédent" contre l'Iran, a affirmé le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir. "Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien - des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l'État d'Israël", a-t-il prévenu dans une intervention à la télévision.

17:05 - Le bilan de l'attaque contre une école dans le sud de l'Iran monte à 85 morts Au moins 85 morts et des dizaines de blessés sont à déplorer dans l'attaque d'une école du sud de l'Iran, dans un dernier bilan humain. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a condamné une d'attaque "barbare". "Cet acte barbare constitue une nouvelle page noire dans le bilan des innombrables crimes commis par les agresseurs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

17:01 - Trump et Netanyahu se sont entretenus au téléphone Alors que le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que Donald Trump et Benyamin Netanyahu se sont entretenus par téléphone, le mouvement chiite libanais Hezbollah, soutenu par Iran, a appelé "les États et les peuples de la région" à s’opposer à "l’agression" menée contre la République islamique par États-Unis et Israël. Le groupe avertit que "les graves conséquences" de cette attaque "atteindront tout le monde sans exception si on ne s’y oppose pas fermement". Le chef adjoint du mouvement, Naïm Qassem, a par ailleurs reporté un discours qu’il devait prononcer.

16:47 - La célèbre île artificielle The Palm à Dubaï a subi une explosion Une explosion a été entendue sur la célèbre île artificielle The Palm à Dubaï. Deux témoins ont rapporté à l'AFP avoir observé une colonne de fumée s'élever de l'île emblématique. L’un des témoins affirme avoir aperçu une épaisse fumée noire s’élever d’un hôtel situé sur The Palm, tandis que des ambulances se dirigeaient vers la zone. Des habitants de Dubaï ainsi que des journalistes de AFP présents sur place rapportent avoir entendu plusieurs fortes détonations après l’explosion.

16:41 - L'Iran "intéressé" par une désescalade Sur la chaîne NBC, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a affirmé que l'Iran est "intéressé" par une désescalade "Il n'y a aucune communication pour le moment", mais "nous sommes certainement intéressés par une désescalade", a-t-il déclaré, ajoutant avoir expliqué aux pays du Golfe que l'Iran n'avait "aucune intention de les attaquer", mais visait "les bases américaines" qu'ils abritent "dans un acte de légitime défense".

16:38 - L'armée israélienne lance de nouvelles salves d'attaques contre l'Iran L’armée israélienne a indiqué samedi, vers 16 h 30 (heure de Paris), qu’elle menait de nouvelles frappes sur le territoire de Iran, ciblant des lanceurs de missiles. Ces opérations s’inscrivent dans l’attaque conjointe lancée plus tôt avec les États-Unis contre la République islamique. Dans un bref communiqué, les forces armées de Israël ont annoncé que l’aviation "a commencé un survol et frappe actuellement des lanceurs de missiles en Iran afin de déjouer la menace qui pèse sur l’État d’Israël".

16:37 - Le gouvernement iranien appelle les habitants de Téhéran à quitter la capitale par SMS Le gouvernement iranien a exhorté dimanche les habitants de Téhéran à quitter la capitale « tout en gardant leur calme », dans un message d’alerte envoyé massivement par SMS, après les frappes menées par les États-Unis et Israël sur plusieurs zones du pays. "Compte tenu des opérations conjointes menées par les États-Unis et le régime sioniste (Israël) contre Téhéran et certaines grandes villes, prenez, si possible et tout en gardant votre calme, la direction vers d’autres villes", indiquait le texte reçu par de nombreux téléphones iraniens, dont celui d’un journaliste de l’AFP.

16:34 - Ali Khamenei est "vivant" selon le ministre iranien des Affaires étrangères Dans un entretien à NBC News, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a affirmé que que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, est vivant "pour autant qu('il) sache". Par ailleurs, "tous les hauts responsables (iraniens) sont vivants", poursuit-il. "Chacun est donc à son poste, nous gérons la situation et tout se passe bien."