Daniela Elstner : qui est la directrice d'Unifrance, qui brise le silence et accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle ?

Daniela Elstner, patronne d'Unifrance et véritable voix du cinéma français dans le monde, brise le silence après 30 ans pour dénoncer une agression sexuelle présumée de Patrick Bruel.

Elle a décidé de sortir du silence, 30 ans après. Daniela Elstner, la directrice d'Unifrance, fait partie des huit femmes qui accusent Patrick Bruel de violences sexuelles dans Mediapart ce mercredi, sur une période de près de trois décennies, entre 1992 et 2019. Ces témoignages ont été recueillis par le site d'investigation dans le cadre d'une enquête débutée fin 2018 et reprise début 2025.

Dans une série d'articles de Médiapart, Daniela Elstner et d'autres accusatrices pointent ainsi des comportements déplacés de Patrick Bruel, allant du baiser forcé à l'agression sexuelle caractérisée, en passant par des tentatives de viol. Les contextes évoqués sont multiples : tournées musicales, plateaux de théâtre, festivals de cinéma, événements sportifs de haut niveau.

Deux procédures judiciaires sont actuellement en cours. Le parquet de Saint-Malo instruit une plainte pour viol concernant des faits présumés survenus en octobre 2012 lors du Festival du Film britannique de Dinard. Une deuxième plainte pour tentative de viol et agression sexuelle a été déposée le 12 mars 2026 auprès du parquet de Paris.

Daniela Elstner, une vie consacrée au cinéma

Cette plainte, c'est celle de Daniela Elstner, qui occupe une place particulière dans le monde des arts et du spectacle en France. Figure respectée du cinéma français, elle dirige depuis 2019 Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'étranger. Cette institution compte plus de 50 salariés et 1000 membres adhérents, et joue un rôle crucial dans le rayonnement international du septième art français.

Née en Allemagne et diplômée d'une Maîtrise de Lettres Modernes de l'Université Paris VII, Daniela Elstner a débuté sa carrière professionnelle en France au sein d'Unifrance dès 1996, en tant qu'assistante. Deux ans plus tard, en octobre 1998, elle rejoint Les Films du Losange où elle crée le service international de la société de production aux côtés de Margaret Menegoz.

En 2008, Daniela Elstner prend un nouveau tournant dans sa carrière en rejoignant Doc & Film International en tant qu'actionnaire et directrice générale. Sous son impulsion, cette société de distribution audiovisuelle s'ouvre aux longs-métrages et constitue un catalogue impressionnant de plus de 800 films vendus à travers le monde et reconnus par la critique internationale et les festivals.

Quelles sont les accusations de Daniela Elstner contre Patrick Bruel ?

C'est en novembre 1997, lors du festival du Film français à Acapulco où elle travaillait comme assistante, que se seraient produits les faits qu'elle dénonce aujourd'hui. Daniela Elstner décrit une scène d'une violence soudaine : "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps". Daniela Elstner affirme avoir réussi à fuir la chambre d'hôtel vers laquelle Patrick Bruel l'aurait conduite.

La décision de briser le silence après presque trente ans n'a pas été facile. "Ce que je veux, c'est que cette fois on entende, et qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas", confie Daniela Elstner à Mediapart. Elle ajoute : "Aujourd'hui, je suis prête à parler, et je dépose une plainte que j'aurais dû déposer il y a trente ans". Elle évoque une parole longtemps enfermée par la peur et le contexte professionnel, dans une industrie où les rapports de force peuvent peser lourdement sur les carrières.

Patrick Bruel, de son côté, conteste fermement ces accusations comme celles des autres femmes citées dans Mediapart. Son avocat affirme que l'artiste n'aurait "jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel". Le chanteur réfute "toute accusation de viol" et, de manière générale, toutes "les allégations de violence, de brutalité, ou de contrainte". Il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a pas encore été entendu dans le cadre de la procédure en cours au parquet de Paris.