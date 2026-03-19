Patrick Bruel : de nouvelles accusations contre le chanteur et de vives réactions, les faits reprochés

Patrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes, pour agression sexuelle et tentative de viol pour l'une et viol pour l'autre. Alors que Mediapart a publié le témoignage de huit femmes, plusieurs personnalités ont également réagi.

Patrick Bruel, figure emblématique de la chanson française depuis les années 1980, fait face à de nouvelles accusations, publiées mercredi 18 mars dans plusieurs articles de Mediapart. Le célèbre interprète de "Casser la voix" et "Place des grands hommes" est accusé de violences sexuelles par huit femmes qui ont accepté de témoigner sur le site d'investigation. Elles mettent en cause le comportement du chanteur, aujourd'hui âgé de 64 ans, sur une période s'étalant de 1992 à 2019.

Parmi les accusatrices de Patrick Bruel, deux ont franchi le pas de porter plainte auprès de la justice. La première procédure concerne une accusation de viol, tandis que la seconde porte sur une tentative de viol. Ces accusations, que Patrick Bruel réfute catégoriquement par la voix de son avocat Christophe Ingrain, concernent des faits qui se seraient produits dans différents contextes professionnels et géographiques.

Patrick Bruel avait déjà été accusé par cinq femmes en 2019 dans l'affaire dite des "massages", portant sur des faits ayant eu lieu en 2008, 2011 et 2019. Les enquêtes pour agression et harcèlement sexuel qui s'en étaient suivies avaient été classées sans suite en décembre 2020, "en l’absence d’élément permettant de caractériser une infraction pénale". Cinq ans et demi après ces premières accusations, les deux nouvelles plaintes et les témoignages rapportés ce mercredi devraient donner lieu à de nouvelles investigations.

Alexandra Lamy, Enora Malagré... Des personnalités réagissent aux accusations contre Patrick Bruel

D'Andréa Bescond à Alexandra Lamy en passant par Anouchka Delon, plusieurs personnalités ont réagi depuis la publication de l'article de Mediapart sur Patrick Bruel. Parmi elles, la réalisatrice, scénariste et comédienne Andréa Bescond, à qui l'on doit Les Chatouilles. "Je me souviens qu’en 2022, tu t’étais incrusté à une soirée d’un festival féministe dans laquelle j’étais jury, tu avais fait le miskine parce que j’avais refusé de venir, je t’avais boycotté et c’était parti en contre-soirée dans ma chambre d’hôtel", s'est-elle rappelée au sujet de Patrick Bruel, avant de l'accuser d'avoir ensuite "bavé" sur elle "dans tout Paris", comprendre médire. Et Andréa Bescond de conclure : "Je remercie et soutiens toutes les femmes qui ont le courage de témoigner et de porter plainte aujourd’hui contre toi, puis celles qui l’ont fait avant […] Fuck you Patrick."

Une publication commentée par Alexandra Lamy. "J’étais dans la contre-soirée avec toi !!! Mon Andréa", a écrit l'artiste. "Force à toute", a également réagi Anouchka Delon, quand Enora Malagré s'est simplement contentée d'un "voilà, on sait". "Enfin", a encore commenté un article sur Patrick Bruel Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy, dans une story Instagram.

Parmi les accusatrices de Patrick Bruel, la directrice d'Unifrance à visage découvert

Patrick Bruel est notamment accusé par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance depuis 2019. Cette dernière a déposé plainte le 12 mars pour tentative de viol et agression sexuelle. Les faits qu'elle dénonce remonteraient à novembre 1997, lors du festival du Film français à Acapulco au Mexique. Dans Médiapart, elle raconte avoir croisé Patrick Bruel à 26 ans, quand elle travaillait comme assistante chez Unifrance. Elle relate : "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps".

Daniela Elstner affirme que Patrick Bruel l'aurait ensuite emmenée dans sa chambre d'hôtel, d'où elle aurait réussi à s'échapper après s'être débattue et avoir hurlé. Concernant sa décision de parler aujourd'hui, elle déclare "Ce que je veux, c'est que cette fois on entende, et qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas." Lire l'article Daniela Elstner : qui est la directrice d'Unifrance, qui brise le silence et accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle ?

Une seconde plainte pour viol fait l'objet d'une enquête préliminaire au parquet de Saint-Malo. Les faits présumés seraient survenus en octobre 2012 lors du festival du Film Britannique de Dinard, dont Patrick Bruel présidait le jury. La plaignante n'a pour sa part pas souhaité s'exprimer publiquement dans le cadre de l'enquête journalistique.

Une autre plainte contre Patrick Bruel et plusieurs témoignages

Parmi les autres témoignages recueillis contre Patrick Bruel, l'un concerne une mineure. Cette femme, qui avait quinze ans en 1992, était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. Elle témoigne : "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde."

Une autre femme évoque un rapport qu'elle qualifie de "consenti mais non désiré" à l'été 1999, suivi d'un viol présumé en 2000 au domicile du chanteur. Patrick Bruel réclamant une relation sexuelle, elle affirme lui avoir signifié qu'elle n'avait "pas du tout envie", et qu'il aurait répondu que "lui si" avant d'imposer une fellation dans son entrée.

Patrick Bruel, interrogé sur cet événement, évoque une relation "épisodique et pleinement consentie" et "dément absolument l'existence de la scène".

Une styliste de 26 ans témoigne également d'un baiser forcé et de mains posées sur ses parties intimes en 2003, dans la loge du théâtre Le Limier à Paris. L'avocat de Patrick Bruel affirme que son client réfute "toute accusation de viol" et toutes "les allégations de violence, de brutalité, ou de contrainte". Il assure également "n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel".