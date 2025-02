L'humoriste Merwane Benlazar accusé d'arborer un look salafiste, il répond

L'humoriste faisait sa première chronique vendredi 31 janvier sur le plateau de C à vous de France 5.

Pour sa première chronique dans C à vous, vendredi 31 janvier, l'humoriste Merwane Benlazar a fait couler beaucoup d'encre. Bonnet vissé sur la tête, barbe de plusieurs centimètres et pull oversize, le style vestimentaire de l'humoriste, jugé un peu trop proche de celui des salafistes selon certains, a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux. "Merwane Benlazar sur C à vous... il me barbe !" a réagi Gilbert Collard. "Quand le service public moralisateur passe de la laïcité au prosélytisme religieux avec la bénédiction de l'Arcom", a de son côté commenté le député du Rassemblement national Guillaume Bigot.

Mais le tweet qui a fait le plus réagir est celui de l'eurodéputée Horizons Nathalie Loiseau. "Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question : pourquoi ?" a-t-elle interrogé en commentaire d'une capture d'écran de l'émission dans laquelle on peut voir l'humoriste en plateau.

"Le bonnet de la discorde"

Une vague de soutiens à Merwane Benlazar a alors déferlé sur la toile. Le député écologiste Benjamin Lucas a qualifié l'eurodéputée de "raciste", tandis que l'insoumise Clémence Guetté a déploré une "nouvelle sortie raciste en macronie extrême droitisée". De son côté, l'humoriste a publié sur Instagram une photo de son couvre-chef. "Le bonnet de la discorde. De la marque islamiste Zara fabriqué en République islamique du Portugal. Glaçant.." a-t-il commenté, non sans humour.

Quelques heures plus tard, l'eurodéputée a assuré en commentaire de son premier post que "le racisme est un délit, [qu'elle] comba[t]", avant d'ajouter : "L'islamisme est une idéologie. Je m'oppose à ceux qui la propagent, directement ou indirectement." L'eurodéputée a ensuite justifié sa première réaction, en publiant une capture d'écran d'un message posté sur X par l'humoriste en 2021, dans lequel il déclare : "T'étais encore en club alors que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton seigneur. Blâme pas le frère de chez UPS." Un message dont il est toutefois difficile aujourd'hui d'établir le contexte. S'agissait-il d'humour ? Face à la vague de critiques, Merwane Benlazar a en effet rendu privé son compte X.