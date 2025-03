Mort de Diego, fils de Lio : les circonstances du suicide se précisent, la chanteuse réagit

Le corps du plus jeune fils de la chanteuse Lio a été retrouvé proche de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les circonstances de sa mort sont terribles.

D'après plusieurs sources et des propos rapportés auprès du média, "il s'est ensuite aspergé du liquide inflammable avant de l'embraser". Sa disparition inquiétante avait été signalée par Lio auprès de la police. Sur les réseaux sociaux, ses sœurs avaient multiplié les appels à témoins. "Les recherches sont terminées", ont sobrement écrit mardi Garance et Nubia sur Instagram.

Dernières mises à jour

11:04 - La romancière Isabelle Alonso apporte son soutien à Lio À l'instar de Jeanne Mas et Isabelle Mergault, la romancière Isabelle Alonso a apporté son soutien à la chanteuse de 62 ans : "On aimerait pouvoir dire ou faire quelque chose qui aide mais non. Juste penser à Lio et respecter son infinie douleur", écrit-elle sur X.

10:51 - Du nouveau sur les circonstances du drame Voici a révélé de nouveaux éléments sur les circonstances de la mort de Diego - le plus jeune fils de la chanteuse Lio - dont le corps a été retrouvé ce mardi 2 mars. Le jeune homme de 21 ans aurait fugué, sous l'emprise d'un "état psychotique". Restée sans nouvelles, sa sœur Esmeralda a lancé, en vain, un avis de recherche sur les réseaux sociaux. En fuite, son frère aurait "trouvé une voiture qui a accepté de l’emmener en stop" et indiquait "chercher une forêt", relate le magazine.

10:21 - Lio réagit à la mort de son fils cadet, Diego Ce mercredi matin, la chanteuse Lio a réagi sur Instagram à la mort de son plus jeune fils, Diego. Sur son compte, elle a partagé la story d'un autre utilisateur où figure l'œuvre "La Madone au cœur blessé" réalisée par Pierre et Gilles en 1991. À l'époque, la chanteuse avait servi de modèle au couple d'artistes. Le morceau de Lio, "Tristeza" (tristesse en espagnol), issue de l'album "Wandatta", sorti en 1996, a également été ajouté à la story.

09:59 - Plusieurs personnalités apportent leur soutien à Lio En apprenant le 2 mars dernier, le suicide de Diego, le fils cadet de la chanteuse Lio, plusieurs personnalités ont pris la parole pour lui apporter leur soutien. C’est le cas de l'interprète Jeanne Mas notamment : "Toutes mes pensées se tournent vers Lio qui affronte l’épreuve la plus cruelle qu’une mère puisse vivre. Sois forte chère Wanda, sois forte. Love You", écrit-elle sur X. De son côté, l'actrice Isabelle Mergault lui a également adressé un message de soutien sur le même réseau social : "L’horreur absolue. Quelle douleur pour la maman et les frères et sœurs. Je ne connaissais pas Lio, qu’importe, la mère qu’elle est doit souffrir dans sa chair et ça me touche réellement".

09:48 - La famille de Lio en deuil "Mon frère est mort. Ne m'envoyez pas de messages svp. Merci pour vos partages", a sobrement écrit la sœur du défunt, Esmeralda, dans sa story Instagram. La mort de Diego, le plus jeune d'une fratrie de six enfants, est un horrible coup de massue pour la chanteuse Lio et sa famille. L'ancienne compagne de Michel Blanc a donné naissance à son ainée Nubia en 1987. Elle a ensuite accueilli Igor, en 1993, puis Esmeralda en 1995. Ses jumelles Garance et Léa ont vu le jour quatre ans plus tard, en 1999. C'est finalement en 2003 que naît son dernier enfant, Diego.

09:43 - Qui est le père de Diego ? Peu d'informations sont connues sur le père de Diego, le plus jeune fils de Lio qui s'est donnera mort en s'immolant par le feu. Selon les informations de Voici, il s'agit d'un ami d'enfance que la chanteuse avait rencontré à l'école, à Bruxelles, plus de trente ans avant la naissance de leur fils. Jean-Pierre de son prénom est resté très proche de Lio. "Je suis restée en très bons termes avec les pères de tous mes enfants. Celui de Diego, qui était au départ un de mes amis d’enfance, est même devenu mon meilleur ami depuis notre séparation. Garance et Léa ont d’ailleurs décidé de l’appeler "papa", confiait la star dans les colonnes de Paris Match en 2014.

04/03/25 - 23:32 - Le message de Garance, l'une des filles de Lio, publié sur les réseaux sociaux FIN DU DIRECT - "Les recherches sont terminées. Merci encore pour votre aide à toustes", a sobrement déclaré ce mardi sur son compte Instagram Garance, l'une des quatre filles de Lio. Un message repartagé par sa jumelle, Léa. Les grandes sœurs de Diego avaient toutes relayé ces derniers jours des appels à témoins alors que leur petit frère était porté disparu.

04/03/25 - 22:37 - "L'horreur absolue" : l'actrice Isabelle Mergault touchée par la mort du fils de Lio "L’horreur absolue. Quelle douleur pour la maman et les frères et sœurs", a réagi mardi soir l'actrice française Isabelle Mergault sur X. Si elle ne connaissait pas personnellement Lio, "qu’importe, la mère qu’elle est doit souffrir dans sa chair et ça me touche réellement", a-t-elle écrit.

04/03/25 - 21:36 - "Les recherches sont terminées" : la fille aînée de Lio réagit sur les réseaux sociaux "Amis proches et amis inconnus, merci pour tous les partages et pour le soutien inconditionnel. Les recherches sont terminées." C'est avec ces mots écrits en blanc sur un fond noir que Nubia, la fille aînée de Lio, a réagi ce mardi dans une story Instagram à la découverte du corps sans vie de son petit frère. Les sœurs de Diego avaient multiplié ces derniers jours les appels à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver leur petit frère.

04/03/25 - 20:34 - Jeanne Mas apporte son soutien à Lio La chanteuse a publié un message de soutien mardi soir sur X. "Toutes mes pensées se tournent vers Lio qui affronte l'épreuve la plus cruelle qu'une mère puisse vivre. Sois forte chère Wanda, sois forte. Love You", a réagi Jeanne Mas à la mort du fils de Lio.

04/03/25 - 19:33 - "La souffrance de mes enfants m'a forcée à les regarder", confiait Lio Dans une interview accordée à Gala en 2014, Lio s'était confiée sur les maux ressentis par ses enfants. "Moi, j’étais partie dans la vie avec mes droits en ligne de mire : j’ai le droit de tomber amoureuse, de faire des enfants avec qui je veux, de me séparer vingt fois, de vivre plusieurs amours, de vivre plusieurs vies, d’être plusieurs femmes", expliquait la chanteuse. "Et j’ai tellement porté ça en avant que mes enfants, derrière, je ne les ai pas regardés. Et leur souffrance m’a forcée à les regarder. Parce qu’ils m’ont dit qu’ils n’allaient pas bien. [...] Quand j’y ai été confrontée en tant que mère seule, sans la présence des papas, j’ai regardé cette souffrance et je me suis dit que je devais y apporter une réponse."

04/03/25 - 18:43 - Diego "mal psychologiquement" ? Les messages d'alerte de sa soeur La soeur de Diego, Esmeralda, a publié plusieurs messages dans des storys Instagram ce maire, et notamment un dernier : "Mon frère est mort. Ne m'envoyez pas de messages svp. Merci pour vos partages", relate Voici. Plus tôt, elle avait publié le message suivant : "Mon frère a disparu depuis 6h, sans téléphone. Il est très mal psychologiquement. Il a disparu vers 13h dans le 6ème, mais il peut être n'importe où. Il fait 1,84m. Il porte une doudoune noire matelassée, un jean et sans doute des lunettes de soleil rondes et marrons", disait-elle. "Diego a été vu à la station-service juste avant l’aéroport de Charles de Gaulle hier, soit le 02/03/2025 à 13h45. Il est peut être aux alentours de Charles de Gaulle, max 20 km (...) Diego est toujours introuvable… (...) La police a été prévenue. Si j’ai des amis sur Wanted Community Paris partagez ma publication svp. Il est également possible qu’il ait réussi à prendre un train pour Bruxelles. Mes contact belges n’hésitez pas à partager aussi svp", publiait-elle ces derniers jours.

04/03/25 - 18:36 - Quand Lio demandait "pardon" à ses enfants en 2013 Chez Paris Match, la chanteuse se confiait sur sa famille recomposée en 2013 et les violences auxquelles elle a dû faire face. "Après la naissance d’Esméralda, mon troisième enfant, j’ai rencontré un homme qui paraissait merveilleux mais dont la brutalité s’est déclenchée lorsque je suis tombée enceinte des jumelles", expliquait-elle. Elle relate la journée pendant laquelle elle a subi des violences sous les yeux de sa fille de 3 ans : "Je n’ai pas su me montrer responsable. Je leur ai demandé pardon. Ils m’ont pardonnée, mais moi je ne me le pardonnerai jamais", disait-elle. "Je ne me vois pas vivre en couple. Léa et Garance, les jumelles, n’ont que 13 ans. Diego, mon petit dernier, en a 9", pouvait-on lire à l'époque.