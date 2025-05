Pierbattista Pizzaballa : qui est le patriarche latin de Jérusalem, l'un des favoris pour devenir pape ?

Depuis le décès du pape François le 21 avril, le nom du cardinal Pierbattista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, est cité plusieurs fois parmi les favoris pour devenir le prochain souverain pontife.

Théologien discret, parlant parfaitement l'hébreu et l'anglais, il partage plusieurs positions clefs avec le pape François : défense des migrants, promotion du dialogue interreligieux, sobriété dans l'exercice du pouvoir. Pour The Guardian , il incarne une certaine continuité avec le pontificat précédent, tout en se tenant à distance des polémiques internes sur la doctrine. C'est précisément cette neutralité qui en fait un "papabile" crédible. Le site britannique UnHerd le présente comme tel dès décembre 2024. Selon le journaliste Peter Franklin, il a l'avantage de "n'être associé ni aux alliés ni aux adversaires du pape François", et "il y a des choses à son sujet qui plairont aux réformistes comme au traditionalistes". À l'aise dans le monde moderne, il reste attaché à la liturgie traditionnelle, comme la messe ad orientem, tournée vers Jérusalem. Selon Politico , il pourrait séduire les cardinaux italiens, attachés à l'idée d'un pape transalpin. Il incarne aussi une autorité reconnue au Moyen-Orient, un atout dans le contexte actuel.

Et puis quelques jours plus tard, le 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque meurtrière contre des civils et des installations militaires en Israël, marquant le début de la guerre. Depuis, Pizzaballa s'est imposé comme une figure de paix et de médiation. Il multiplie les déplacements dans la bande de Gaza, les appels à la trêve et les prises de parole, ce qui l'a placé sur le devant de la scène internationale, d'après le quotidien libanais L'Orient Le Jour . Le 17 octobre 2023, il s'est proposé lui-même comme otage dans la bande de Gaza en échange du retour des enfants enlevés le 7 octobre.

Après douze ans comme Custode de Terre Sainte, chargé de la sauvegarde des lieux saints du christianisme en Terre Sainte, il est nommé administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Sa gestion est saluée, et en octobre 2020, ce fin connaisseur du Proche-Orient est officiellement nommé patriarche latin de Jérusalem par le pape François, la plus haute autorité de l'Église catholique latine au Proche-Orient. En septembre 2023, il est créé cardinal — une première historique pour Jérusalem, ville sainte des trois grandes religions monothéistes, rappelle America Magazine .

L'actuel patriarche latin de Jérusalem fait partie du top dix des prétendants les plus cités pour succéder au pape sur Polymarket, un site de paris qui révèle les projections des participants en vue du conclave, qui débutera ce mercredi après-midi. Étant donné le grand nombre de "cardinaux papabili" et l'incertitude d'une élection aussi complexe, ses chances de succès - qui sont en réalité des “côtes” - restent relativement faibles.

Dernières mises à jour

11:12 - Pierbattista Pizzaballa : un cardinal en retrait sur les polémiques Le cardinal Pierbattista Pizzaballa partage plusieurs positions clés avec le pape François comme la défense des migrants ou l’engagement pour le dialogue interreligieux. Pourtant, sur les questions doctrinales les plus sensibles, il adopte une posture de réserve : sur des sujets comme le célibat des prêtres, la bénédiction des couples de même sexe ou l’accès à la communion pour les divorcés-remariés, le patriarche latin de Jérusalem reste silencieux. Et lorsqu’il s’exprime sur d'autres sujets, la prudence est de mise. À propos de l’admission des femmes au diaconat, il n’a pas évoqué son avis, se contentant de rappeler que “référence constante et claire” de l’Église — en faveur d’un sacerdoce exclusivement masculin — repose sur “la foi, l’histoire et la Tradition”, comme le rapporte L’Indépendant. Quant à la crise climatique, s’il soutient l’encyclique Laudato Si’ du pape François et se dit attaché à la protection de “notre maison commune”, ce thème ne figure pas parmi les plus constants dans ses prises de parole. Cette discrétion maîtrisée, loin des lignes de fracture internes à l’Église, fait de lui un papabile crédible, estime The Guardian.

05/05/25 - 15:58 - Si Pierbattista Pizzaballa devient pape, voici le nom qu’il pourrait choisir Charles Collins, 52 ans, ancien journaliste de Radio Vatican à Rome pendant 16 ans, avait prédit avec justesse l’élection – et même le nom – de Benoît XVI en 2005. Aujourd’hui rédacteur en chef du site Crux – Taking the Catholic Pulse, l’américain estime que le cardinal Pierbattista Pizzaballa serait le candidat le plus probable pour succéder à François, rapporte le quotidien britannique de tendance conservatrice, le Daily Express. Trois raisons motivent son analyse : “Premièrement, il est italien. Deuxièmement, il ne correspond pas vraiment aux courants libéraux ou conservateurs.” affirme le journaliste. Et troisièmement, parce qu’il est à Jérusalem, la Terre Sainte des trois religions monothéistes. “Il comprend que les catholiques vivent dans une situation précaire dans de nombreuses régions du monde.” Selon lui, si Pizzaballa devient le futur pape, il pourrait prendre le nom de François II — non pas en hommage direct au pape défunt, mais parce que Pizzaballa est franciscain. Ne pas le faire serait, selon Charles Collins, "une gifle à son ordre religieux".

02/05/25 - 13:03 - Pourquoi le cardinal de Jérusalem a-t-il provoqué la colère d’Israël ? Installé à Jérusalem depuis plus de trente ans, le cardinal Pierbattista Pizzaballa s’est toujours efforcé de maintenir des liens équilibrés avec les autorités israéliennes et palestiniennes. Mais en octobre 2023, quelques jours après l’attaque du Hamas et le début de la guerre, il a provoqué la colère d’Israël en signant un communiqué conjoint avec d’autres responsables religieux de la région qui appelait l’État hébreu à “éviter de tuer des innocents”, sans condamner l’attaque du Hamas. Face à la polémique, il avait rapidement pris ses distances avec le texte, affirmé “comprendre la réaction israélienne” et dénoncé “la barbarie inacceptable et incompréhensible du Hamas”. Depuis, le patriarche latin de Jérusalem tente de maintenir une position d'équilibre, conscient du rôle marginal mais précieux des chrétiens — 1,5 % de la population — dans ce conflit. “Nous sommes si petits et politiquement insignifiants que nous avons la liberté d’entrer en contact avec tout le monde”, rappelait-il lors d'une conférence de presse organisée par l’AED, en décembre 2024. Il reconnaît aussi des tensions internes à l’Église : “Après la guerre, nous devrons parler de nos différences et de notre unité.”

30/04/25 - 10:55 - Cette anecdote peu connue sur Pierbattista Pizzaballa Parmi les curiosités familiales du cardinal Pierbattista Pizzaballa, l’une se démarque : il est le neveu de Pierluigi Pizzaballa, ancien gardien de but international italien. Actif dans les années 1960 et 1970, il a évolué en Serie A sous les couleurs de l’Atalanta Bergame (1958-1966), de l’AS Roma (1966–1969) et puis des Hellas Verone et l’AC Milan, avant de terminer sa carrière à Bergame. Il a remporté deux Coupes d’Italie : l’une avec l’Atalanta en 1963, l’autre avec la AS Roma en 1969. Il a aussi été sélectionné en équipe nationale en 1966. Malgré une carrière honorable mais discrète au regard des standards internationaux, Pierluigi Pizzaballa est resté une figure culte en Italie. En 1964, Giuseppe Panini, fondateur des célèbres albums de vignettes, aurait organisé la pénurie de son autocollant, le rendant quasiment introuvable, rapporte le journal italien El Messagero. Résultat : la vignette devient la plus recherchée de l’année, au point de marquer toute une génération de jeunes collectionneurs.