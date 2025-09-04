Mort de Giorgio Armani : la maladie a emporté le pape italien du stylisme

Giorgio Armani, immense couturier italien, vient de s'éteindre à l'âge de 91 ans. Les causes précises du décès n'ont pas été révélées, mais c'est bien la maladie qui l'a emporté.

L'un des derniers rois de la mode internationale, pape de la Haute couture italienne, vient de s'éteindre. Giorgio Armani couturier et icône de la mode, est décédé à l'âge de 91 ans, entouré par ses proches, a annoncé ce jeudi son groupe. "C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur : Giorgio Armani peut-on lire dans le communiqué transmis à la presse.

Dans les derniers mois de sa vie, Giorgio Armani, était apparu dans une lumière inhabituelle pour l'un des créateurs les plus constants de la mode : celui d'un homme touché par la vulnérabilité de la santé, mais déterminé à poursuivre sa mission. Pour la première fois depuis la fondation de sa maison en 1975, Armani avait manqué les défilés masculins de Milan en juin 2025. Il était en convalescence à son domicile, et ses collaborateurs avaient pris le relais, notamment Leo Dell'Orco, qui salua le public en son nom. Armani avait travaillé sur les collections présentées—il suivait chaque étape à distance—mais son absence physique avait marqué un tournant symbolique.

D'après les communiqués de son groupe et de l'agence de presse Reuters, Gorgio Armani est décédé "après une période de maladie", après une phase de convalescence d'une affection non précisée. Aucun détail n'a été donnée sur la nature de cette maladie.

À l'été, il avait confirmé publiquement son intention d'organiser passation de ses responsabilités, sans rupture brutale. Il avait désigné Leo Dell'Orco comme responsable du design masculin ainsi que des membres de sa famille et son équipe comme gardiens de sa vision. Malgré la fragilité de sa santé, Armani était resté actif jusqu'au bout, travaillant sur ses collections jusqu'à ses derniers jours.

Une vie exceptionnelle qui a marqué l'histoire de l'Italie

Giorgio Armani a vu le jour le 11 juillet 1934 à Piacenza, une petite ville du nord de l'Italie, dans une famille modeste. Son père, Ugo, travaillait comme comptable dans une entreprise de transport, et sa mère, Maria Raimondi, s'occupait du foyer. Enfant discret et curieux, il développa très tôt un goût pour l'harmonie et la beauté. La guerre marqua son adolescence et affina son sens de l'observation. Il fut particulièrement fasciné par les uniformes militaires, dont la rigueur et la structure l'impressionnèrent, un détail qui influença plus tard son style.

Après le lycée, il s'inscrivit en médecine à l'université de Milan avec l'idée de devenir chirurgien. Mais après deux ans, il comprit que ce n'était pas sa voie. Il quitta ses études et effectua son service militaire. Cette expérience renforça son intérêt pour l'esthétique des uniformes, même s'il n'imaginait pas encore qu'il deviendrait un jour l'un des plus grands noms de la mode.

Dans les années 1950, Armani trouva un emploi chez La Rinascente, un célèbre grand magasin de Milan. Il commença comme simple étalagiste avant de devenir acheteur pour le rayon habillement. Ce poste lui permit d'apprendre à choisir les tissus, à comprendre le marché et à anticiper les tendances. C'est là qu'il forgea son œil et son intuition.

En 1961, il rejoignit la maison Cerruti 1881 et se spécialisa dans la création de vêtements pour hommes. Rapidement, il se distingua en modernisant le costume masculin, qu'il rendit plus souple et moins rigide, loin des coupes strictes des années 1950. Après une dizaine d'années, il décida de voler de ses propres ailes. En 1970, avec son compagnon et partenaire d'affaires Sergio Galeotti, il ouvrit un bureau de conseil en design et collabora avec plusieurs marques.

Giorgio Armani, autodidacte et pape de l'élégance

En 1975, Giorgio Armani franchit une étape décisive : il fonda sa propre maison à Milan et lança deux lignes, une pour l'homme et une pour la femme. Son style trancha avec ce qui se faisait alors : des couleurs sobres, des matières fluides, des coupes confortables sans jamais sacrifier l'élégance. Il inventa une nouvelle forme de chic, discrète et intemporelle.

Les années 1980 marquèrent son explosion mondiale. En 1980, Richard Gere porta ses costumes dans le film American Gigolo. Ce coup de projecteur fit entrer Armani dans la légende. Ses costumes devinrent le symbole d'un luxe moderne et décontracté.

Très vite, Armani diversifia son univers. Il créa Emporio Armani en 1981, une ligne plus jeune, puis Armani Jeans, Armani Exchange, des collections pour la maison, des parfums, des cosmétiques. Il investit même dans les hôtels et la restauration. À la fin de sa carrière, la marque Armani était présente dans plus de 60 pays avec des centaines de boutiques.

Ce qui fit la force d'Armani, ce fut son style : minimaliste, raffiné, confortable. Il réinventa le costume en supprimant la doublure, en choisissant des tissus légers, en rendant la silhouette plus souple. Ses créations furent synonymes de pouvoir et de réussite dans les années 1980, particulièrement dans le monde des affaires. Pour les femmes, il proposa des tenues qui alliaient élégance et autorité, loin des excès et des artifices.

Son entreprise reste l'une des rares maisons de luxe à être encore indépendante. Visionnaire et stratège, Armani sut bâtir un empire tout en restant fidèle à ses valeurs. Célibataire et sans enfant, il continua de diriger son groupe jusqu'à un âge avancé, tout en préparant la relève. Il reçut de nombreuses distinctions, dont le titre de Grand Officier de l'Ordre du Mérite de la République italienne.