D'Angelo : de quoi est mort le chanteur soul ? Un cancer évoqué

Le chanteur américain D'Angelo s'est éteint ce mardi 14 octobre. Figure de la soul contemporaine, il était âgé de 51 ans.

D'Angelo est mort. La famille du chanteur américain né le 11 février 1974 en Virginie (États-Unis) a annoncé la triste nouvelle ce mardi 14 octobre auprès de plusieurs médias. "L'étoile brillante de notre famille a éteint sa lumière pour nous dans cette vie…" écrivent ses proches dans un communiqué notamment transmis à Variety. Figure de la néo-soul, D'Angelo avait connu un important succès dans les 90 et 2000. Michael Eugene Archer, de son vrai nom, était âgé de 51 ans.

D'Angelo s'est éteint "après une longue et courageuse lutte contre le cancer", a révélé sa famille dans le même communiqué. "Nous avons le cœur brisé d'annoncer que Michael D'Angelo Archer, connu de ses fans du monde entier sous le nom de D'Angelo, a été rappelé à la maison, quittant cette vie aujourd'hui, le 14 octobre 2025", précisent ses proches qui saluent "l'héritage musical extraordinairement émouvant qu'il laisse derrière lui". Comme le rapporte BFMTV, le chanteur se battait contre le cancer du pancréas.

Nommé 14 fois aux Grammy Awards

C'est avec son tout premier album Brown Sugar que D'Angelo s'était fait connaître en 1995, posant avec lui les bases de la néo-soul. Mais c'est son album Voodoo, en 2000, et plus particulièrement le titre Untitled, qui resteront à jamais gravé dans les esprits.

Après ce succès, D'Angelo s'était toutefois rapidement fait de plus en plus discret. Il était néanmoins revenu quatorze ans plus tard sur le devant de la scène, fin 2014, avec Black Messiah. Un album qui lui aura permis de remporter plusieurs Grammy Awards. Tout au long de sa carrière, D'Angelo aura d'ailleurs été nommé pas moins de 14 fois aux Grammy Awards et en aura remporté quatre. D'Angelo laisse derrière lui deux enfants et de nombreux fans endeuillés.