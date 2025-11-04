Mort de Dick Cheney : de quoi est décédé l'ex-vice-président américain ?

La famille de Dick Cheney a annoncé la mort de l'ancien vice-président américain ce mardi novembre. L'homme est décédé des suites de plusieurs maladies. Il avait 84 ans.

Il était connu comme l'un des vice-présidents les plus puissants des Etats-Unis. Dick Cheney, qui a été le bras droit de George W. Bush à la Maison Blanche de 2001 à 2009 , est mort a annoncé sa famille dans un communiqué publié ce mardi 4 novembre et repris par CNN. L'homme politique avait 84 ans. "Sa femme bien-aimée depuis 61 ans, Lynne, ses filles, Liz et Mary, et d'autres membres de sa famille étaient à ses côtés lors de son décès", a précisé l'entourage de Dick Cheney. La mort de l'ancien vice-président américain est survenue après des complications liées à une pneumonie et à une maladie cardiaque vasculaire.

Si Dick Cheney a laissé un trace en tant que numéro 2 des Etats-Unis, à la différence de nombreux vice-présidents, c'est parce qu'il était un des principaux acteurs de la guerre américaine "contre le terrorisme" selon les mots de CNN, mais surtout un artisan de l'invasion et de la guerre en Irak en 2023 en réponse aux attentats du 11-Septembre 2021. Il faisait également partie de ceux qui ont fermement défendu les techniques américaines d'interrogatoire poussées, aujourd'hui considérées comme de la torture.

Plusieurs passage au Congrès et à la Maison Blanche

Né dans le Nebraska le 30 janvier 1941, Dick Cheney a grandi dans les grandes étendues du Wyoming, deux Etats républicains. C'est d'ailleurs sous les couleurs du parti conservateur américain que l'homme a fait sa carrière en politique. Il s'installe à Washington en 1969 pour travailler au Congrès avant de pénétrer dans les murs de la Maison Blanche pour la première fois dans les années 1970, en tant que chef de cabinet, sous la présidence de Gerald Ford. Il pilote d'ailleurs la campagne de réélection du président républicain, mais doit s'incliner face à la victoire de Jimmy Carte en 1976.

Il retourne alors au Congrès, mais cette fois en tant qu'élu du Wyoming en 1978, et siège à la Chambre des représentants pendant une dizaine d'années avant d'être nommé ministre de la Défense sous George H.W. Bush en 1989. C'est lui qui est à la tête du Pentagone pendant la guerre du Golfe ente 1990 et 1991. Il quitte le gouvernement en 1993 lorsque le démocrate Bill Clinton s'installe à la Maison Blanche. Il se range alors dans le secteur privé pendant quelques années en tant que PDG d'Halliburton, une société pétrolière prolifique, avant de revenir en politique pour faire campagne comme colistier de George W. Bush pour la présidentielle de 2000. Il retourne à la Maison Blanche en 2001, mais dans le bureau du vice-président où il défend un idéologie conservatrice.

Un républicain fermement opposé à Donald Trump

Depuis son départ de la vice-présidence, Dick Cheney était un peu plus discret en politique. Mais ces dernières années il s'était fait remarquer en prenant part à certaines campagnes de sa fille aînée engagée en politique au sein du parti républicain, Liz Cheney. L'élue du Wyoming, elle aussi, s'est illustrée comme une des rares voix républicaines opposées à Donald Trump à la présidentielle de 2020. En 2022, Dick Cheney est notamment apparu dans un clip de campagne de sa fille dans lequel il qualifiait le président américain de "lâche" et de "danger" pour la république et le pays.

L'opposition de Dick Cheney à Donald Trump était telle que le vice-président avait choqué l'Amérique lorsqu'il avait annoncé soutenir la démocrate Kamala Harris à la présidentielle de 2024. Il jugeait alors le républicain incapable d'occuper la Maison Blanche.