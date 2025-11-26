Décès du chanteur des Forbans : de quoi est mort "Bébert" ? Une maladie évoquée
Le chanteur qui se faisait appeler "Bébert" est mort mardi à l'âge de 63 ans. Il avait marqué les années 1980 avec les Forbans. Une maladie l'a emporté.
Le chanteur Albert Kassabi, leader des Forbans, est décédé mardi soir en région parisienne à l'âge de 63 ans, a annoncé à l'AFP son Michel Papain, batteur du groupe. Albert Kassabi se faisait appelé "Bébert", il a connu avec les Forbans un succès considérable, marquant la culture populaire de son empreinte durant les années 1990. Les causes de la mort d'Albert Kassabi ont été dévoilés : l'agence France presse a indiqué, s'appuyant sur les informations de ses poches, que le chanteur est mort des suites d'une longue maladie.
Le parcours d'Albert Kassabi est profondément lié à celui des Forbans, groupe né en 1978 dans la complicité de copains de lycée passionnés de rock. Très vite, le groupe jette les bases d'un rock-n'roll mélodique accessible. Le succès fulgurant des Forbans survient en 1982 avec le single Chante !, adaptation française du morceau américain Shout! Shout! (Knock Yourself Out) d'Ernie Maresca. Ce titre devient un véritable phénomène : près de deux millions d'exemplaires vendus, il s'impose comme un classique des années 1980, un hymne festif et populaire qui a marqué toute une génération.
Par sa voix et son charisme, Bébert incarnait ce rock de copains, joyeux, direct, avec la guitare comme moteur et la fête comme credo. Ce style simple mais contagieux a permis aux Forbans d'entrer dans la mémoire collective. Après le tube, le groupe ne s'est jamais vraiment séparé : au fil des décennies, les Forbans ont sorti une dizaine d'albums et maintenu une activité régulière. Même ces dernières années, ils donnaient jusqu'à cinquante concerts par an. Leur longévité a été ponctuée par des moments forts, comme le 40ᵉ anniversaire du groupe célébré en 2018 sur la scène mythique de L'Olympia à Paris.
Jusqu'en 2014, les Forbans ont participé à la tournée Âge Tendre, la tournée des idoles, aux côtés de nombreux artistes des années 1960 à 1990.
Il y a quelques années, Albert Kassabi était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission L'instant de Luxe. Désormais chroniqueur dans l'émission TBT9 de Cyril Hanouna sur W9, l'animateur l'avait diffusé sur sa vie personnelle. Le chanteur des Forbans avait révélé s'être reconverti dans les métiers du bois : "J'adore les arbres. Et je trouve incroyable, qu'après en avoir sorti des planches, après les avoir rabotées, dégauchies, soignées et poncées, on puisse en faire un meuble, qui survivra après toi", avait-il confié auprès de l'animateur.
Au départ, ils ne sont que deux, Albert Kassabi et Michel Papain , nourrissant la même passion pour la musique. C'est en 1978 qu'ils décident alors de monter leur propre groupe avec d'autres musiciens à savoir Patrick Papain, Jean-Louis Bergerin, Dominique Lupo ainsi que Christophe Camilotte. Par la suite, le guitariste Christophe Camilotte décide de quitter le groupe et sera remplacé par Philippe Masse.
Un an plus tard, le groupe sort son deuxième album comprenant leur tube "Chante" . Enfin, à la fin des années 1980 ils ne sont plus que trois avec Albert Kassabi, Michel Papain ainsi que Philippe Masse et décident d'engager un contrebassiste, Michel Pin. Les Forbans ont depuis gardé cette même composition jusqu'à la mort d' Albert Kassabi.
En 2018, le chanteur s'était confié auprès du Parisien sur ses réactions lors du premier succès du groupe : "On ne comprend pas trop ce qui nous arrive quand à l’âge de 20 ans on se met à vendre 1,8 million de 45 tours". Albert Kassabi était aussi revenu sur les raisons qui l'ont poussé à créer Les Forbans, "J’étais très fan de mon père et de son look à la James Dean. Je voulais tout simplement lui ressembler".
En décembre 2012, le groupe de rock avait donné un concert après un conseil national du Front national provoquant la polémique. Le chanteur des Forbans avait alors nié soutenir Marine Le Pen au micro de FranceTVinfo ajoutant qu'il n'avait "jamais voté" et qu'"il ne faut diaboliser personne". Pour appuyer sur ses propositions, Albert Kassabi avait expliqué que son groupe avait d'ailleurs "beaucoup joué pour le Parti communiste".
En effet, le chanteur indiquait qu'ils envoyaient « des brochures et des dossiers un peu partout, dans les mairies, les centres culturels, les partis politiques, les comités d'entreprise » et qu'à ce moment là ils avaient « reçu une réponse favorable du Front national ». « Nous, on se bat simplement pour essayer de vivre, et même de survivre, et pour payer nos impôts démesurés… », avait-il conclu auprès du média.
Suite à l'annonce de la mort du chanteur du groupe Les Forbans, des fans lui ont rendu hommage dont des personnalités public. Sur X, l'animateur de télévision Jean-Luc Reichmann écrit "Je viens d’apprendre avec beaucoup de tristesse, la disparition de Bébert du groupe des Forbans à l’âge de 63 ans. Une vraie belle personne, rencontrée dans les années 80. Une page se tourne, mais ta musique, ta voix et ton sourire resteront."
Autre hommage rendu au chanteur cette fois-ci de la part d'un ancien député européen, Jean-Lin Lacapelle : "Notre ami Bebert nous a quitté cette nuit. Il était le leader du groupe Les Forbans dont on connaît les succès. Nous avions noué une belle amitié. RIP mon ami", écrit-il dans un message sur X accompagné d'une photo du chanteur et lui-même.