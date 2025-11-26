Décès du chanteur des Forbans : de quoi est mort "Bébert" ? Une maladie évoquée

Le chanteur qui se faisait appeler "Bébert" est mort mardi à l'âge de 63 ans. Il avait marqué les années 1980 avec les Forbans. Une maladie l'a emporté.

Le chanteur Albert Kassabi, leader des Forbans, est décédé mardi soir en région parisienne à l'âge de 63 ans, a annoncé à l'AFP son Michel Papain, batteur du groupe. Albert Kassabi se faisait appelé "Bébert", il a connu avec les Forbans un succès considérable, marquant la culture populaire de son empreinte durant les années 1990. Les causes de la mort d'Albert Kassabi ont été dévoilés : l'agence France presse a indiqué, s'appuyant sur les informations de ses poches, que le chanteur est mort des suites d'une longue maladie.

Le parcours d'Albert Kassabi est profondément lié à celui des Forbans, groupe né en 1978 dans la complicité de copains de lycée passionnés de rock. Très vite, le groupe jette les bases d'un rock-n'roll mélodique accessible. Le succès fulgurant des Forbans survient en 1982 avec le single Chante !, adaptation française du morceau américain Shout! Shout! (Knock Yourself Out) d'Ernie Maresca. Ce titre devient un véritable phénomène : près de deux millions d'exemplaires vendus, il s'impose comme un classique des années 1980, un hymne festif et populaire qui a marqué toute une génération.

Par sa voix et son charisme, Bébert incarnait ce rock de copains, joyeux, direct, avec la guitare comme moteur et la fête comme credo. Ce style simple mais contagieux a permis aux Forbans d'entrer dans la mémoire collective. Après le tube, le groupe ne s'est jamais vraiment séparé : au fil des décennies, les Forbans ont sorti une dizaine d'albums et maintenu une activité régulière. Même ces dernières années, ils donnaient jusqu'à cinquante concerts par an. Leur longévité a été ponctuée par des moments forts, comme le 40ᵉ anniversaire du groupe célébré en 2018 sur la scène mythique de L'Olympia à Paris.

Jusqu'en 2014, les Forbans ont participé à la tournée Âge Tendre, la tournée des idoles, aux côtés de nombreux artistes des années 1960 à 1990.