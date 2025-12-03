Santé de Donald Trump : ces signes et images qui alimentent les rumeurs sur ses fragilités

Donald Trump se serait assoupi au moins neuf fois lors de la dernière réunion de son cabinet, mardi 2 décembre, relançant le débat autour de son état de santé et de sa capacité à gouverner.

La santé de Donald Trump inquiète. Lors d'une réunion de son cabinet, ce mardi, le président des Etats-Unis s'est assoupi à plusieurs reprises. Il est "de plus en plus épuisé" et "ne parvient plus à rester éveillé dans ses propres réunions", remarque The New Republic. Au total, le magnat de l'immobilier se serait assoupi pas moins de neuf fois pour un total de près de six minutes, selon les comptes du Washington Post. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a indiqué que Donald Trump était en réalité en train "d'écouter attentivement". Une version qui n'a pas du tout convaincu les médias américains.

Le journal The New Republic rappelle que "Trump s'est déjà assoupi lors d'autres réunions, notamment lors d'un briefing avec le prince héritier Mohammed ben Salmane à Riyad, en Arabie saoudite, en mai. Tout cela ne fait qu'alimenter l'idée que celui qui terminera son mandat comme le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis n'est pas aussi en forme mentalement et physiquement qu'il le prétend". La semaine dernière, le New York Times publiait un article évoquant cette baisse d'énergie de la part du président américain. Depuis, le principal intéressé est furieux.

"Les crétins du New York Times, ce journal en faillite, s'y remettent… J'ai réglé huit guerres, la bourse a battu 48 records, notre économie est florissante et notre pays est à nouveau respecté dans le monde entier, comme jamais auparavant. La précédente administration a connu le taux d'inflation le plus élevé de l'histoire, je l'ai déjà ramené à la normale et les prix, y compris ceux des produits alimentaires, baissent". "Tout cela demande énormément de travail et d'énergie, et je n'ai jamais autant travaillé de ma vie", a fustigé le républicain.

"Trump a créé une fiction autour de sa santé pour masquer la dure réalité"

Dans son article, le quotidien met en avant la base de données officielle Roll Call recensant les agendas présidentiels. Ces derniers montrent que lors de son premier mandat, Trump arrivait en moyenne à ses événements officiels vers 10h31. Désormais, il commence environ 90 minutes plus tard, à 12h08. Du 20 janvier au 25 novembre de son premier mandat, Trump a tenu 1 688 événements officiels. Ce mandat-ci, il n'en a tenu que 1 029 à la même date, soit une diminution de 39 %.

Dans les colonnes de The New Republic, L'historien politique Matthew Dallek évoque des parallèles entre la manière dont les équipes de Trump et de Biden ont présenté leur état de santé. "Ils parlent comme si nous vivions dans un monde un peu irréel. Trump, avec l'aide de ses conseillers et de ses médecins, a ainsi créé une fiction autour de sa santé pour masquer la dure réalité : il a 79 ans et est l'une des personnes les plus âgées à avoir jamais occupé le Bureau ovale", dit-il.

"Un jour, je serai à bout de forces, ça arrive à tout le monde, mais avec un examen médical PARFAIT et un test cognitif complet (que j'ai réussi haut la main) passés récemment, ce n'est certainement pas le cas maintenant ! Que Dieu bénisse l'Amérique et qu'il la rende à nouveau grande !", a déclaré Donald Trump au sujet de son état de santé. En effet, l'IRM passée en octobre dernier montre que le président américain est en "excellente" santé cardiovasculaire, selon un compte-rendu de son médecin publié lundi par la Maison-Blanche. "Globalement, son système cardiovasculaire montre une excellente santé. Son imagerie abdominale est aussi parfaitement normale. Tous les organes majeurs paraissent très sains et bien irrigués", a déclaré Sean Barbabella.