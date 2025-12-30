Dooz Kawa : de quoi est mort le rappeur français ?

Le rappeur français Dooz Kawa est décédé ce lundi 29 décembre. Les circonstances restent floues.

Dooz Kawa était connu pour ses musiques aux influences tziganes. Le rappeur français est décédé ce lundi 29 décembre comme l'a annoncé Modulor Records, son label sur Instagram : "D'une espèce à part, celui qui faisait partie du parti des oiseaux s'est envolé. Le bad boy de Marseille, Strasbourg, Genève et Toulouse s'est fait la belle dans une nuit éternelle. Il laisse derrière lui le rap en PLS et une tristesse infinie". Agé d'une quarantaine d'années, les circonstances de sa mort n'ont pas encore été communiquées. Il laisse derrière lui sa femme et son fils Milo.

Né de parents allemands, celui qui s'appelait Frank avait débuté le rap à douze ans. Quatre ans plus tard, il a composé ses premiers morceaux et a donné ses premiers concerts dans le collectif T-Kaï Cee, en Alsace. Le rappeur est parvenu à sortir un premier album en 2010, appelé "Etoiles du Sol". Il l'a notamment façonné suite à sa rencontre avec le guitariste de rap français Biréli Lagrène. Il a poursuivi avec cinq autres, dont le dernier date de 2024. Un de ses titres a particulièrement eu du succès : Me faire la belle. Ses chansons font souvent écho à son histoire et ses blessures.

Il était réputé pour savoir manier les mots et les punchlines sur des airs de jazz et de musique issues de l'Europe de l'est. "J'essaie d'apporter quelque chose en plus comme une approche philosophique ou poétique", avait-il confié à La Dépêche. Il a été plusieurs fois appelé à parler de son art dans les grandes écoles comme Science Po ou l'Ecole normale supérieure.