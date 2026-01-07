Brigitte Macron et les "sales connes" : un nouveau message de la première dame aux féministes insultées

La polémique n'en finit plus de faire couler de l'encre. Un mois après ses déclarations qui ont mis le feu aux poudres, Brigitte Macron a tendu la perche aux féministes.

"S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors […] Surtout des bandits masqués." Un mois après ces propos de Brigitte Macron adressés à l'humoriste Ary Abittan en coulisses aux Folies Bergère le 7 décembre dernier, en référence aux militantes féministes qui avaient interrompu la veille le spectacle de celui qui a été accusé de violences sexuelles, Brigitte Macron ne semble toujours pas parvenir à se dépêtrer de cette affaire.

En déplacement à l'hôpital de Bayonne ce mercredi 7 janvier dans le cadre de l'opération Pièces jaunes, l'épouse d'Emmanuel Macron a à nouveau fait les frais de la colère de militants féministes. Comme le rapporte BFMTV, un collectif féministe était présent ce jour-là et a manifesté à quelques centaines de mètres.

"Je veux bien leur parler. Ce n'est pas un souci"

Interrogée par BFMTV sur leur présence et la polémique, Brigitte Macron ne s'est pas démontée. "Mais moi, je veux bien leur parler. Ce n'est pas un souci", a lancé la première dame, face caméra. Et de poursuivre : "S'ils veulent discuter, je veux bien. S'ils ont besoin de parler, je les recevrais ou je veux bien leur parler. Mais pour l'instant, ils n'ont rien réclamé."

Début décembre dernier, Brigitte Macron avait créé la polémique après que des images d'elle s'en prenant, tout sourire, aux féministes avaient été publiées par "erreur" par l'agence de son amie Mimi Marchand. Comme révélé à l'époque par Mediapart et Le Parisien, les images avaient été vendues à Paris Match, Closer et Public sans que les dialogues ne soient vérifiés, l'agence et le photographe s'étant contentés de juger la qualité des images et des visages des personnalités filmées. Une erreur qui n'avait pas pu être rattrapée par la reine des paparazzis, Mimi Marchand étant absente en raison d'un deuil.