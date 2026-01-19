Décès de Valentino : quand et où sera enterré le célèbre couturier italien ?

Le styliste italien Valentino est décédé ce lundi 19 janvier. Il était âgé de 93 ans.

Valentino est mort. De Jackie Kennedy à Scarlett Johnsson, Sharon Stone et Gwyneth Paltrow en passant par Sophia Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor ou encore Lana Turner, le couturier italien aura habillé bon nombre de personnalités durant sa carrière. Il s'est éteint ce lundi 19 janvier 2026 à son domicile à Rome, ont annoncé en fin de journée la Fondation Valentio Garavani et son partenaire de toujours, Giancarlo Giammetti, dont l'agence l'Ansa se fait l'écho.

La raison de la mort de Valentino n'a en revanche pas été précisée. Valentino Clemente Ludovico Garavani, de son nom complet, "s'est éteint paisiblement dans sa résidence romaine, entouré de l'affection de ses proches", indique sobrement le communiqué. Selon La Repubblica, Valentino sera inhumé au cimetière de Flaminio de Rome, dans un tombeau circulaire qui avait été érigé un an plus tôt. Ses funérailles se tiendront vendredi 23 janvier, à 11 heures, à la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs, à Rome.

Valentino, le couturier du gotha

Né le 11 mai 1932 dans une famille bourgeoise installée à Voghera, au sud de Milan, Valentino s'est très tôt passionné pour la mode. Il confiait d'ailleurs à ce sujet à Elle avoir "cette maladie depuis [qu'il est] petit". "Je n'aime que les belles choses. Je n'aime pas voir des hommes sans cravate, en pull-over, des femmes au maquillage criard et aux pantalons informes", expliquait-il, n'hésitant pas à parler de "manque de respect envers soi-même" ou même de "mauvaise éducation".

Soutenu par ses parents, Valentino était donc parti à seulement 17 ans à Paris pour étudier la couture auprès Jean Dessès à partir de 1952, puis de Guy Laroche en 1957. Préférant quitter la capitale française pour s'installer à Rome, il y avait ouvert en 1960 sa maison à l'aide d'un certain Giancarlo Giammetti, étudiant en architecture rencontré dans un café et avec qui il partagera toute sa vie, professionnelle comme personnelle.

Celui qui avait connu le succès en refaisant toute la garde-robe de Jackie Kennedy, rencontrée en 1964 - elle avait même opté pour une de ses créations pour son mariage avec Onassis en 1968 - aura également profité de sa proximité géographique avec les studios de Cinecittà, à Rome, pour habiller de nombreuses stars hollywoodiennes. En 2007, Valentino avait fêté ses 45 ans de carrière avant de prendre sa retraite en janvier 2008, à l'âge de 75 ans.