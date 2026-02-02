Mette-Marit, la princesse de Norvège : ce qu'elle a écrit à Jeffrey Epstein fait scandale dans son pays

Dans plusieurs courriels échangés avec le milliardaire et prédateur sexuel Jeffrey Epstein, Mette-Marit de Norvège semble entretenir une complicité pour le moins surprenante.

La princesse Mette-Marit de Norvège en pleine tourmente. Ce mardi 3 février débute le procès de son fils aîné, Marius Borg Høiby. Il est inculpé de 38 chefs d'inculpation, dont quatre viols, rapporte France 24. Mais depuis la publication par le ministère de la Justice américaine de nouveaux documents de l'affaire Epstein, la femme du prince héritier Haakon se retrouve encore plus sous le feu des projecteurs.

Et pour cause, son nom figure parmi ceux des personnalités avec qui le milliardaire, décédé en prison en 2019 après s'être pendu alors qu'il attendait son procès pour trafic de mineures, a échangé par courriel. Alors que la presse norvégienne s'interroge sur l'avenir de la princesse en tant que reine, on apprend dans ces mails que Mette-Marit de Norvège et Jeffrey Epstein entretenaient une complicité inattendue. Selon le tabloïd norvégien Verdens Gang, le nom de Mette-Marit de Norvège serait mentionné au moins mille fois dans les documents diffusés vendredi dernier par la Justice américaine.

Des contacts malgré une première condamnation de Jeffrey Epstein

Les échanges de mails entre Mette-Marit de Norvège et Jeffrey Epstein semblent débuter en 2011. Or, à l'époque, le financier sulfureux avait déjà été condamné, en 2008, et fait 13 mois de prison pour relations sexuelles avec des prostituées mineures. Selon ses échanges avec la princesse, l'information ne semblait pas avoir échappé à la future reine consort.

Dans l'un des courriels, elle explique l'avoir "googlé" et que les réponses du moteur de recherche ne lui ont "pas fait très bonne impression", dit-elle en ajoutant toutefois un smiley. Le ton des échanges, qui durent jusqu'en 2014, est particulièrement intime. "Tu me fais toujours sourire. Parce que tu stimules mon cerveau", lui confie-t-elle un jour. La princesse lui recommande dans un autre mail de lire La Possibilité d'une île de Michel Houellebecq tandis que Jeffrey Epstein lui recommande un dentiste.

"Les Scandinaves [font] de meilleures femmes"

En octobre 2012, Jeffrey Epstein lui affirme être à Paris, pour trouver une épouse. Mette-Marit de Norvège rétorque alors que la capitale française est "bien pour l'adultère", mais que "les Scandinaves [font] de meilleures femmes". Réponse de l'intéressé : il préfère les femmes scandinaves. Ce à quoi la princesse élude : "J'essaie toujours de me remettre du choc de te savoir en quête d'une épouse." On apprend également dans ces échanges qu'en 2013, Mette-Marit de Norvège aurait passé quatre jours au domicile du milliardaire américain, en Floride. À noter que le propriétaire des lieux n'était pas présent, souligne la BBC.

Mais à la veille de l'ouverture du procès de son fils, une phrase passe particulièrement mal auprès des Norvégiens. Dans un mail envoyé à Jeffrey Epstein, la princesse demande s'il est "inapproprié pour une mère de suggérer, comme fond d'écran pour son fils de 15 ans, une image de deux femmes nues portant une planche de surf". Pour ne citer que lui, le Premier ministre norvégien a d'ores et déjà réclamé des comptes à Mette-Marit de Norvège, souhaitant qu'elle "clarifie la situation".