Melvn : de quoi est mort l'influenceur, star de Tik Tok ?

Bien connu sur Tik Tok, l'influenceur Melvyn est mort. Il était âgé de seulement 22 ans. Il s'est éteint ce lundi 23 février 2026.

L'influenceur Melvn ou 4Melvn est mort. À seulement 22 ans, le jeune homme qui connaissait une notoriété grandissante sur les réseaux sociaux et tout particulièrement Tik Tok est décédé précocement ce lundi 23 février 2026. dans des circonstances tragique. L'influenceur a perdu la vie dans un accident de la route, même si les raisons exactes de son décès doivent encore être éclaircies par les enquêteurs.

Selon Le Parisien, qui révèle l'information, le drame se serait produit dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février 2026, vers 1 heure du matin. Seul à bord de sa voiture, Melvyn circulait sur l'autoroute A 6b, en direction de Paris. Mais lorsqu'il est arrivé à hauteur de Wissous, en Essonne, le jeune homme semble avoir tout simplement perdu le contrôle de son véhicule. On ignore encore à ce stade les raisons de cette soudaine perte de contrôle. Il n'en reste pas moins qu'il a percuté la barrière centrale de l'autoroute.

Une cagnotte lancée, une enquête en cours

Le choc a été tel qu'à l'arrivée des secours sur place, le sort de Mevn était déjà scellé. Aucune tentative de réanimation n'a pu être pratiquée. À peine extrait de l'habitacle de son véhicule, Melvyn a été déclaré mort. Sur place, 11 pompiers ont été mobilisés pour l'intervention et une enquête en recherches des causes de la mort a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Melvn. La CRS autoroutières est en charge des investigations.

L'annonce a eu l'effet d'une bombe ce mardi matin sur les réseaux sociaux, Tik Tok en tête, où les hommages ont afflué. Melvyn cumulait quelque 640 000 abonnés. Le jeune homme leur partageait depuis plusieurs années maintenant des vidéos en musique, ses conseils lifestyle ou mode. Sa meilleure vidéo remontait à 2022 avec 5,5 millions de vues. Très vite, après avoir appris la nouvelle, des proches ont lancé sur Leetchi une cagnotte afin de venir en aide à sa famille pour financer notamment les obsèques de Melvyn. Près de 1 300 euros avaient déjà été récoltés mardi en milieu de soirée.