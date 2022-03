Eric Zemmour : résultats des sondages, programme... Sa campagne se poursuit

ZEMMOUR. Etant finalement parvenu à rassembler ses 500 parrainages, Eric Zemmour devient officiellement candidat à l'élection présidentielle. En légère baisse dans les sondages, le fondateur du parti Reconquête! se fait distancer par sa rivale d'extrême-droite, Marine Le Pen.

Eric Zemmour sur Twitter L'essentiel Eric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle 2022. Le polémiste a obtenu non sans difficulté les 500 parrainages nécessaires pour se présenter pour la première fois devant les Français.

Le ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour est désormais officiel. La nièce de Marine Le Pen a confirmé dans un entretien à Valeurs actuelles qu'elle soutient le candidat de Reconquête. "Avec lui, je sais qu’il n’y aura ni compromission dans les idées ni renoncement dans les actions", a-t-elle indiqué, ajoutant qu'il est le mieux placé pour mener les idées (qu'elle a)toujours défendues à la victoire".

Huit femmes ont témoigné dans une vidéo publiée par Mediapart après des comportements inappropriés et d’agressions sexuelles présumées de la part d’Éric Zemmour. Les faits se seraient produits entre 1999 et 2019. Si Eric Zemmour nie les faits et dit ne pas avoir à répondre sur sa "vie privée", ces révélations pourraient avoir des conséquences sur sa campagne, en particulier si les victimes présumées décident de l'attaquer en justice.

Eric Zemmour fait face à une épineuse campagne pour conquérir l'Elysée. Il est parvenu à bousculer les certitudes du scrutin national en entrainant quelques tumultes chez Les Républicains et au Rassemblement national.

Les derniers sondages donnent le candidat de Reconquête! au pied du podium, derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais au coude à coude avec Valérie Pécresse. Sa popularité étant en baisse, ses chances d'affronter Emmanuel Macron lors d'un duel au second tour s'amoindrissent.

Son programme, radical sur l'immigration, l'islam ou encore la priorité nationale, est décrié, mais certaines mesures reçoivent une approbation majoritaire (baisse des cotisations des bas salaires, interdiction du voile). En revanche, ses volontés de repousser l'âge de la retraite ou encore de supprimer la PMA pour les femmes seules ou couples de femmes sont majoritairement rejetées.

Pour autant, son discours sur le "grand remplacement" ne lui est pas propre. Si Marine Le Pen tient également des propos similaires, Valérie Pécresse s'est affichée sur la même ligne que le polémiste et a, elle aussi, évoqué cette théorie, lors de son meeting du dimanche 13 février 2022. Par ailleurs, Yannick Jadot a évoqué Eric Zemmour comme "le juif de service", lors d'une interview. Des propos critiqués par la classe politique, à droite comme à gauche.

Dernier sondage : Eric Zemmour à égalité avec Jean-Luc Mélenchon Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 9 mars. 17h13. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 9 mars, crédite Eric Zemmour de 12,5% des voix au premier tour du scrutin, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen mais à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême-droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Elysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ? Éric Zemmour accusé de violences sexuelles par huit femmes Chronique de campagne du 8 mars. 18h07. Huit femmes ont témoigné dans une vidéo publiée par Mediapart après des comportements inappropriés et d’agressions sexuelles présumées de la part d’Éric Zemmour. Les faits présumés se seraient produits entre 1999 et 2019. Une ancienne stagiaire accuse le polémiste de lui avoir fait, en 1999, des "propositions très crues de relations sexuelles". Il l’aurait aussi "bloquée contre la paroi de l’ascenseur et embrassée de force sur la bouche". Lors de son stage en 2002 au Figaro, une autre victime présumée qui apparaît dans la vidéo affirme avoir senti "(l)a main dans (s)on dos qui fait des aller-retour de bas en haut" du candidat à la présidentielle. La jeune femme l’accuse d’avances inappropriées et de proximité physique déplacée. Confirmant la version de son ancienne stagiaire, la responsable de stage de l’époque, la journaliste Pascale Sauvage, aurait prévenu Éric Zemmour de ne pas réitérer ce comportement. L'ancien journaliste lui aurait alors répondu : "C’est fait pour ça les stagiaires". La plupart des femmes qui accusent Éric Zemmour, estiment que le candidat d'extrême droite a profité de sa position d’éditorialiste connu, leur expliquant qu’il les aiderait dans leur carrière de journalistes débutantes. Interrogé sur de précédents articles de Mediapart le mettant en cause en décembre dernier, Éric Zemmour avait estimé ne "pas" avoir "à répondre. Je ne parle pas de ma vie privée, ces femmes-là m’accusent, sans aucune preuve, c’est parole contre parole." Après la publication de cette nouvelle vidéo, ce mardi, l’entourage d’Éric Zemmour a jugé "minable" que Mediapart "recycle" dans son enquête la vidéo des témoignages. "Mediapart veut faire un coup le jour de la journée (des droits) de la femme en recyclant des témoignages déjà sortis l’an dernier. Minable à cinq semaines du premier tour", a réagi l’entourage du candidat d’extrême droite à la présidentielle. Aucune plainte n’a été rendue publique à ce jour. Éric Zemmour éprouve les plus grandes difficultés à convaincre l'électorat féminin. Sur le plateau de LCI, lundi 7 mars, le candidat Reconquête a assuré qu'il voulait "un équilibre" entre "valeurs masculines" et "féminines" dans la société. Mais "quand il y a un excès de valeurs féminines, il y a une faiblesse de la société", a-t-il lancé. Le sondeur Ifop Frédéric Dabi a estimé que l'électorat féminin "est un vrai handicap pour lui" à l'AFP. Il a assuré qu'"il a un prisme masculin assez clair, un peu comme Jean-Marie Le Pen dans les années 80, mais de façon plus marquée". Selon un sondage Ifop pour LCI, paru ce mardi, seuls 7 % des femmes interrogées estiment qu'il est le candidat la plus crédible dans la lutte contre le sexisme. Éric Zemmour compte notamment sur le ralliement récent de Marion Maréchal à sa campagne. Nicolas Bay, ancien membre dirigeant du RN passé au camp Zemmour, a affirmé que la nièce de Marine Le Pen peut "lever des réticences" chez les femmes à voter pour le candidat d'extrême droite. Marion Maréchal officialise son soutien à Éric Zemmour Chronique de campagne du 6 mars. 18h11. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Marion Maréchal a confirmé dans un entretien à Valeurs actuelles qu'elle soutient Éric Zemmour. "Avec lui, je sais qu’il n’y aura ni compromission dans les idées ni renoncement dans les actions", a-t-elle indiqué ajoutant qu'il est le mieux placé pour mener les idées "(qu'elle a) toujours défendues à la victoire". "Je viens en alliée dans ce grand rassemblement des droites qu'il appelle de ses voeux", a ajouté Marion Maréchal. Elle regrette notamment "la stratégie 'bloc élitaire contre le bloc populaire'" de Marine Le Pen. La capacité d'Éric Zemmour à "réunir des Français de tous milieux et de toutes conditions", à "mettre en musique ce rassemblement des droites" et "à fragiliser le cordon sanitaire" fait de lui le candidat d'extrême droite le plus à même de gagner selon Marion Maréchal. Interrogée sur son avenir politique, l'ancienne membre du RN a indiqué ne pas pouvoir dire si elle sera candidate aux élections législatives en raison de son accouchement prévue "aux alentours du second tour de cette élection". Concernant les accusations de trahison de Marine Le Pen, Marion Maréchal a affirmé : "Je ne considère pas que, parce que j'appartiens à la famille Le Pen, s'impose à moi une fidélité quasi-génétique au parti". Elle est également attendue pour prendre la parole, dimanche 6 mars, lors du meeting de Toulon, dans le Var. Devant 8 000 personnes, au Zénith de Toulon, Marion Maréchal a annoncé son ralliement à la candidature pour l'élection présidentielle d'Éric Zemmour. Plutôt en baisse dans les récents sondages, le candidat d’extrême droite Eric Zemmour espère beaucoup du ralliement de Marion Maréchal. L’ancien polémiste tente de retrouver une dynamique positive après le début de la guerre en Ukraine. Ses adversaires lui reprochent ses propos jugés pro-russes ou sa préférence pour que les réfugiés ukrainiens soient accueillis en Pologne plutôt qu’en France. Pour Nicolas Bay, ancien membre dirigeant du RN, qui a rejoint il y a quelques semaines le parti d'Éric Zemmour, Marion Maréchal "peut rassurer l’électorat de LR" et "lever des réticences" chez les femmes. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen a largement anticipé ce ralliement estimant que "la pauvre Marion est transformée en sorte de bouée de sauvetage d’une campagne qui est en train de s’effondrer sur elle-même". En revanche, elle avait jugé "brutal, violent", que sa nièce songe à rejoindre Eric Zemmour dans la course à l’Elysée, en insistant sur "l’aspect personnel" de leur relation. Eric Zemmour condamné par la justice pour son clip de campagne Chronique de campagne du 4 mars. 18h05. Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a été condamné, ce vendredi 4 mars, pour les « contrefaçons de droits d’auteur » de son clip de campagne. Sa faute ? Avoir utilisé 144 extraits d’images d’archives de films sans autorisation pour un clip d’une dizaine de minutes. Diffusé en direct le 30 novembre sur différents canaux, il avait été visionné trois millions de fois sur YouTube. Pour cela, son parti Reconquête ! et lui-même devront verser un total de 70 000 euros répartis entre les sociétés Gaumont et EuropaCorp, les réalisateurs Luc Besson et François Ozon, et le reste des plaignants qui les avaient assigné à la mi-janvier pour « contrefaçon » et « atteinte aux droits moraux et patrimoniaux ». Le tribunal judiciaire de Paris a également demandé à ce que le clip ne soit plus diffusé d’ici sept jours, sans quoi M. Zemmour s’expose au paiement d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard. Si Olivier Pardo, l’avocat d’Eric Zemmour, avait fustigé une tentative de « censure » et réclamé l’irrecevabilité de la procédure lors de l’audience du 27 janvier, le grand nombre d’images utilisées sans droit, combiné à la longue liste de plaignants ont eu raison du candidat. Pour rappel, des journalistes et des médias avaient eux aussi protesté contre l’utilisation non autorisée de leurs images, sans pour autant avoir recours à la justice. Ce n’est pas la première condamnation du polémiste d’extrême-droite : il l’avait déjà été à trois reprises pour un autre sujet, celui de la « provocation à la haine » pour ses propos de novembre 2020 sur les mineurs isolés à l’étranger lors d’un passage sur la chaîne CNews. Et, comme à chaque fois, Eric Zemmour va faire appel de cette dernière condamnation, comme l’indique son entourage. François Bayrou peut permettre à Éric Zemmour de se présenter à l'élection présidentielle Chronique de campagne du 25 février 2022. 17h37. À quelques jours de la clôture des parrainages, Éric Zemmour est toujours à la peine pour obtenir les 500 signatures d'élus requises pour se présenter au premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril prochain. Pour venir en aide aux candidats en difficulté, François Bayrou a pris l’initiative, le 10 février dernier, de lancer un site internet, notredemocratie.fr, pour permettre aux élus qui le souhaitent d’apporter leurs parrainages. En revanche, aux yeux du président du Modem, seuls les candidats crédités de plus de 10 % d’intention de vote dans les sondages seront aidés. Ce 25 février, l'ancien candidat à la présidentielle a indiqué que "sa banque de parrainages" avait recueilli 365 signataires. "Ça montre qu'il y a un besoin démocratique en France : quand on propose des réponses précises et concrètes, alors les maires, les élus, en tant que citoyens, répondent et s'engagent", a-t-il indiqué avant d'ajouter que les participants à l'opération décideront "personnellement" du candidat parrainé "mais un tel nombre devrait permettre à plusieurs des candidats concernés d'atteindre la barre des 500". Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel publié jeudi 24 février, il manque plus de 80 parrainages d'élus à Éric Zemmour pour franchir la barre des 500 parrainages. Ainsi, le candidat de "Reconquête" attendrait le nombre de signatures obligatoires grâce à l'initiative de François Bayrou. Reste un système qui met en difficulté beaucoup de candidats. Depuis 2016, le nom de tous les élus qui donnent leur signature, essentiellement des maires, est rendu public. "Dans cette publicité, il y a une forme de dissuasion", a affirmé le président du Modem qui évoque des pistes de réformes comme les "parrainages citoyens" ou encore "l’idée que le parrain peut parrainer deux personnes". Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour recueillir les 500 parrainages.

Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le mardi 30 novembre 2021, dans une vidéo postée sur Internet et relayé dans les médias. L'ex-journaliste ne s'en était pas caché ces derniers mois, il comptait jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Après être allé à "la rencontre des Français" en tant qu'essayiste pour promouvoir son livre, après avoir multiplié les séances de dédicaces voire les réunions publiques, après avoir début septembre mis entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro, il s'est déclaré candidat dans une vidéo de 10 minutes où on a pu l'observer assis à un bureau, dans un décor de bibliothèque un rien suranné, lisant son texte devant un micro. Une posture que d'aucuns auront comparée à celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin. Surtout, la vidéo de candidature d'Eric Zemmour a été entrecoupée de dizaines d'images et d'extraits vidéo, visant à illustrer le déclin de la France ou à l'inverse la grandeur perdue du pays. De nombreux extraits utilisés sans l'accord des auteurs et qui a provoqué de nombreuses protestations et menaces de plainte de la part des ayants droit.

Les idées de l’ancien journaliste semblent infuser dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour a parfois été donné devant Marine Le Pen à l'automne (18%). Mais il connaît un coup de frein dans les sondages depuis décembre et est donné entre 11 et 15%. Découvrez notre compilation des sondages ci-dessous.

Quel est le patrimoine d'Eric Zemmour ? Quelle est la richesse réelle du président-fondateur de "Reconquête!" ? Comme les 11 autres candidats, Eric Zemmour a déposé une déclaration de situation patrimoniale auprès du Conseil constitutionnel pour le 4 mars 2022. La déclaration a ensuite été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une instance créée en 2013. Mardi 8 mars, la Haute Autorité a rendu cette déclaration publique, dévoilant la richesse des candidats sur les 5 dernières années. Avec 4,2 millions d’euros de patrimoine, Eric Zemmour est en 2ème position au classement des patrimoines des candidats, loin derrière Valérie Pécresse qui déclare plus de 9 millions d’euros, mais loin devant le 3ème, Nicolas Dupont-Aignan, qui cumule 2 millions d’euros. Le patrimoine d’Eric Zemmour est constitué des cinq appartements parisiens qu’il possède totalement ou partiellement, et du capital de sa maison d’édition RUBEMPRE qu’il possède à 90% et qui lui rapporte 180 000 euros net par an. A noter que cette maison d’édition a publié « La France n’a pas dit son dernier mot », le 15ème essai de l’auteur paru le 15 septembre 2021. En outre, sa richesse salariale repose sur ses activités de journaliste-grand reporter au Figaro, poste qu’il a occupé du 1er janvier 2017 au 31 août 2021, et qui lui a rapporté autour de 65 000 par an, le dernier montant (2021) étant le plus bas, avec 63 441 euros. Enfin, la fonction de gérant de la société RUBEMPRE qu’il occupe depuis 2017 lui rapporte des centaines de milliers d’euros, la dernière rémunération s’élevant à 180 000 euros net en 2021.

Eric Zemmour a d'ores et déjà distillé une partie de son programme pour la présidentielle. Les grands axes du projet présidentiel du polémiste sont exposés sur le site de campagne du candidat.

Dans le domaine de l 'immigration qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et stopper ou limiter tous les flux qu'ils soient justifiés par le regroupement familiale ou le droit d'asile. Un point majeur de sa politique est le "renvoi des étrangers indésirables", soit les clandestins et les délinquants ou criminels.

qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et stopper ou limiter tous les flux qu'ils soient justifiés par le regroupement familiale ou le droit d'asile. Un point majeur de sa politique est le "renvoi des étrangers indésirables", soit les clandestins et les délinquants ou criminels. Raillé pour ses faiblesses en matière d' économie , l'ancien journaliste se dit favorable à la retraite à 64 ans , à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité.

, l'ancien journaliste se dit favorable à la , à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité. Sur la question des salaires , Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Pour le pouvoir d'achat , le candidat veut revenir à "l'universalité des allocations familiales" et "exonérer les heures supplémentaires des impôts et des charges sociales".

, Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Pour le , le candidat veut revenir à "l'universalité des allocations familiales" et "exonérer les heures supplémentaires des impôts et des charges sociales". Pour l' environnement et la transition énergétique , Eric Zemmour souhaite interdire les nouveaux projets éoliens et geler ceux existants puis rediriger les efforts et le soutien public vers les énergies renouvelables thermiques. Pour limiter l'artificialisation et la pollution des sols, il envisage d"'interdire la construction de nouvelles grandes surfaces et zones commerciales".

, Eric Zemmour souhaite interdire les nouveaux projets éoliens et geler ceux existants puis rediriger les efforts et le soutien public vers les énergies renouvelables thermiques. Pour limiter l'artificialisation et la pollution des sols, il envisage d"'interdire la construction de nouvelles grandes surfaces et zones commerciales". Parmi les autres propositions que martèlent le candidat, on compte le retour aux 90km/h et le port de l'uniforme à l'école. Sur le Covid, il se dit opposé au pass vaccinal qu'il souhaite abroger. Le candidat nationaliste s'est brièvement exprimé au sujet de la politique européenne et plaide pour la souveraineté nationale sur le droit européen.

Eric Zemmour est un journaliste, polémiste, chroniqueur et écrivain, candidat à la présidentielle de 2022. Il naît dans une famille juive qui a fui l'Algérie pendant la guerre d'indépendance et qui s'est installée dans la banlieue parisienne. Ses origines sont modestes : son père est ambulancier et sa mère est femme au foyer. Eric Zemmour souligne qu'il doit à sa famille son sens des valeurs. Sorti diplômé de l'IEP de Paris à l'âge de 21 ans et tentant par deux fois le concours de l'ENA, sans succès, il se lance alors dans une carrière de journaliste de presse écrite et collabore avec de nombreux journaux et magazines : Le Quotidien de Paris, Le Figaro, Valeurs actuelles, etc.

Eric Zemmour tire également parti de son profil de polémiste pour percer à la télévision et à la radio, en premier lieu sur RTL. Mais c'est en 2006, avec le talk show "On n'est pas couché", animé par Laurent Ruquier et diffusée par France 2 en fin de soirée le samedi, que le journaliste trouve la notoriété auprès du grand public avec des positions iconoclastes et ultra-conservatrices. Remercié par la chaîne en 2011, il poursuit ses chroniques dans différents médias (RTL, Paris Première...) et arrive sur la chaîne CNews en 2019 pour une chronique dans l'émission "Face à l'info". Il y développe ses idées anti-immigrés, anti-féministe et y relaie les théories du "grand remplacement" et du déclin de la France.

Eric Zemmour est également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages politiques dont "Le Premier sexe" (Denoël, 2009) et "Le Suicide français" (Albin Michel, 2014). Son dernier livre, "La France n'a pas dit son dernier mot", a été autoédité en 2021 par le biais de sa SARL, les éditions Rupembré. Il développe et décline encore l'ambition politique d'Eric Zemmour et lui permet d'entamer un tour de France avant même sa déclaration de candidature.