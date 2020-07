Eric Dupond-Moretti : le FN, la corrida, les juges, les femmes... Ces boulets qui pourraient poursuivre le ministre

ERIC DUPOND MORETTI. L'avocat pénaliste extrêmement médiatique fait son entrée au gouvernement de Jean Castex. Eric Dupond-Moretti est déjà très critiqué pour ses prises de positions...

[Mis à jour le 7 juillet 2020 à 12h17] C'est la surprise du remaniement : Eric Dupond-Moretti, l'un des avocats les plus médiatiques de France, prend la tête du ministère de la Justice à la suite du remaniement prononcé ce lundi 6 juillet par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler. Le pénaliste de 59 ans, qui revendique la défense des "indéfendables" et n'a jamais hésité à exprimer ce qu'il pensait, fait donc son entrée au gouvernement de Jean Castex, en tant que Garde des Sceaux. Connu aussi bien pour ses capacités à faire acquitter ses clients que pour ses coups de gueule sur le système judiciaire, Eric Dupond-Moretti est une personnalité autant adorée que détestée.

Les réactions à cette nomination surprise ne se sont pas faites attendre. Marine Le Pen a immédiatement fustigé le choix d'"un militant d'extrême gauche qui souhaite l'interdiction du RN, premier parti d'opposition". "Ça promet... " a écrit l'ancienne candidate à la présidentielle sur Twitter. L'Union syndicale des magistrats (USM) principal syndicat de la profession, a pour sa part commenté auprès de l'AFP l'arrivée d'Eric Dupond-Moretti à la Justice comme "une déclaration de guerre à la magistrature". Plusieurs figures féministes s'inquiètent aussi de cette nomination, Eric Dupond-Moretti ayant plusieurs fois pris des positions tranchantes sur la lutte contre le harcèlement. Voici ce qu'il faut savoir sur ce personnage qui risque de faire des étincelles place Vendôme.

Né à Maubeuge, dans le Nord d'un père ouvrier et d'une mère femme de ménage, Eric Dupond-Moretti devient avocat suite à la mort suspecte de son grand-père immigré italien. Ce décès mystérieux, le long d'une voie ferré, fera l'objet d'une plainte de son oncle et l'incitera à faire du droit. Pendant trente ans, il va exercer en tant que pénaliste au barreau de Lille, puis à celui de Paris depuis 2016. Au moment de son entrée au gouvernement, il dirige l'un des plus gros cabinets d'avocats de la capitale.

En juillet 2004, Eric Dupond-Moretti va devenir l'un des avocats les plus renommés de France en obtenant l'acquittement de Roselyne Godard, surnommée "la boulangère", dans l'affaire Outreau. Pour le premier procès de cette affaire très complexe, devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, l'avocat va renverser l'accusation et remettre en cause toute l'affaire en dédouanant cette marchande ambulante de confiserie, accusée de pédophilie en 2001 et qui aura passé seize mois et trois jours en détention provisoire avant d'être remise en liberté. La France découvre alors celui que les médias appelleront bientôt "Acquittator" ou encore l'"Ogre du Nord".

Eric Dupond-Moretti a plaidé dans de nombreuses autres affaires qui lui vaudront aussi la renommée d'un avocat au verbe puissant qui fait souvent mouche. Son nom est associé à de grands dossiers : Abdelkader Merah, Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac, Karim Benzema, Jérôme Kerviel, l'affaire Erignac ou le procès du docteur Muller. Parmi ses dernières affaires, il a plaidé en première instance en faveur de Patrick Balkany, dans l'affaire de blanchiment de fraude fiscale et de corruption pour laquelle il a été récemment jugé. Alors que le Parquet national financier avait requis sept ans de prison ferme pour l'ancien maire de Levallois-Perret, l'avocat avait largement critiqué la presse qui avait, selon lui, voulu "déchiqueter" Patrick Balkany. Lors du jugement rendu en septembre 2019, il avait exprimé sa sidération. "On s'est payé Balkany", avait-il déclaré, dénonçant une "morale politique" et un "acharnement journalistique". Plusieurs fois en désaccord avec l'ancien maire de Levallois, l'avocat n'assurera pas sa défense lors du procès en appel.

En 2019, l'avocat a aussi défendu les policiers face à Jean-Luc Mélenchon. Une affaire qui devrait être rappelée, comme plusieurs autres, à son bon souvenir une fois installé place Vendôme. Ce procès organisé à la suite des altercations entre certains des cadres de La France insoumise et les policiers venus perquisitionner le siège du mouvement, en octobre 2018, avait en effet donné lieu à plusieurs passes d'armes entre le leader de la France insoumise et le célèbre avocat, sur Twitter puis en plein tribunal.

Côté engagement politique, Eric Dupond-Moretti n'adhère à aucun parti, mais il est classé plutôt à gauche de par ses prises de positions. Il a notamment soutenu Martine Aubry, aux municipales de 2008 à Lille, en présidant son comité de soutien. Il va aussi soutenir l'ancienne ministre socialiste aux primaires du PS en 2011, en signant une tribune en sa faveur. Eric Dupond-Moretti a par ailleurs refusé la Légion d'honneur en 2013, manifestant son mépris pour cette récompense.

En 2015, le ténor du barreau se prononce pour l'interdiction du Front national. L'avocat qualifiait alors le parti de "petite entreprise qui fonctionne pas mal", "un parti qui n'est pas républicain". "[Jean-Marie Le Pen] s'est occupé des juifs, elle s'occupe des musulmans", lançait même l'avocat en évoquant Marine Le Pen.

En 2019, Eric Dupond-Moretti a signé un appel contre l'interdiction de la corrida aux mineurs, défendant jusque sur les plateaux de télévision ce spectacle jugé barbare par ses pourfendeurs. Alors qu'une loi était en préparation pour interdire l'accès aux arènes aux moins de 16 ans, il s'est plusieurs fois exprimé à la télévision sur le sujet, estimant qu'il s'agissait d'une question de liberté. "Je veux pouvoir aller à la corrida sans qu'on m'interdise d'y aller [...]. Ce n'est pas plus compliqué que ça la tolérance [...]. Je ne veux pas qu'on m'emmerde quand j'ai décidé d'y aller !".

Sa présence médiatique n'est pas seulement due à ses talents d'orateur dans les prétoires puisqu'Eric Dupond-Moretti est aussi comédien. L'avocat va jouer son propre rôle, en 2013, dans le film "Les Salauds" de Claire Denis. Il jouera ensuite plusieurs fois le rôle d'un avocat, dans le téléfilm "L'Affaire de maître Lefort" puis dans la comédie "Neuilly sa mère, sa mère !". Dans le film "Chacun sa vie", de Claude Lelouch, Eric Dupont-Moretti change de rôle, mais reste dans le même registre en interprétant un président de Cour d'assises. L'avocat s'est également produit sur les planches à partir de janvier 2019, dans un seul en scène appelé "Éric Dupond-Moretti à la barre". A la rentrée de septembre 2020, il devait s’essayer à la radio avec un billet d'humeur sur Europe 1. Un projet avorté par sa nomination.

"En France, il ne faut pas avoir à faire avec la justice", déclarait Eric Dupond-Moretti en 2015 sur France 2. "La justice, avant d'être une vertu, est une administration", expliquait-il. "Elle en a les qualités et les défauts. On peut avoir un mauvais avocat, mais on peut le changer. Mais d'avoir un mauvais juge, vous le gardez", poursuivait l'avocat. Eric Dupond-Moretti s'est aussi dit favorable à la suppression de l'école nationale de la magistrature.

En juin 2020, le futur ministre de la Justice portait plainte suite aux révélations du Point sur l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. L'enquête du parquet national financier avait mené à la surveillance de son téléphone ainsi que de celui de plusieurs autres avocats. Eric Dupond-Moretti avait alors dénoncé des méthodes "barbouzades". "On ne fait pas ça en Corée. Il y en a ras-le-bol de ces méthodes, de ces juges qui s'affranchissent de toutes les règles au nom de la morale publique. […] On a basculé dans la République des juges maintenant", déplorait-il. Il a retiré sa plainte à la suite de sa nomination.

En 2018, Eric Dupond-Moretti a assuré la défense de Georges Tron, ex-secrétaire d'Etat accusé de viols par deux anciennes collaboratrices dans sa commune de Draveil. Il obtiendra encore une fois l'acquittement du maire de cette ville de l'Essonne, en insistant sur la "logique de vengeance" des deux plaignantes, pour un licenciement et un changement de poste (George Tron doit cependant être rejugé prochainement). En marge de ce procès, il accusera certains mouvements féministes de "manipuler les femmes" et soulignera que certaines plaignantes, loin d'être des victimes, "peuvent être attirées par le pouvoir". Alors qu'une infraction pour outrage sexiste devait être créée la même année, il va regretter sur BFMTV "une hyper-réglementation de la société", une parole des plaignantes "sacralisée par la justice", assurant que certaines femmes "regrettent de ne plus être sifflées" dans la rue. Son rôle dans le procès du Carlton de Lille, pour lequel il avait défendu un cadre d'Eiffage s'offrant "du bon temps" (sic) avec DSK, est aussi rappelé.

Eric Dupond-Moretti tente de rester discret sur sa vie privée, mais son histoire d'amour a tout de même beaucoup fait parler. Divorcé de sa première femme avec qui il a eu deux enfants, l'avocat pénaliste est en couple avec la chanteuse Isabelle Boulay depuis 2016. C'est le magazine Ici Paris qui a révélé leur relation. "J'expose peu ma vie privée parce que cela ne regarde que moi, mais il s'avère que l'on s'est fait paparazzer", a-t-il confié au Parisien par la suite. L'artiste québécoise de 48 ans avoue de son côté que son compagnon attire les regards. "Quand je suis en couple dans la rue, c'est vers lui que les gens se dirigent. La star, c'est lui", avait-elle expliqué à Télé-Loisirs.