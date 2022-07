Motion de censure : le texte rejeté, le gouvernement reste en place

MOTION DE CENSURE. La motion de censure a été rejetée par les députés. Elle n'a obtenu que 146 voix sur les 289 nécessaires à son adoption. Le gouvernement reste donc en place. Les dernières infos en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:04 - Selon François Ruffin, "le Rassemblement national est une opposition en carton-pâte" Selon François Ruffin, député LFI, le vote de la motion de censure aura eu le mérité d'apporter "de la clarté" : "Il y a une majorité tacite qui apparaît à l’Assemblée nationale. On voit que le Rassemblement national est une opposition en carton-pâte." Et d'ajouter : "Le jour où il y a quand même les Uber Files qui sortent, où on voit qu’Emmanuel Macron est copain comme cochon avec les plus grandes multinationales, ce jour-là, que viennent faire les députés du Rassemblement national et les députés Les Républicains ? Ils viennent s’abstenir pour ne pas mettre en difficulté le gouvernement d’Emmanuel Macron."

21:00 - Nicolas Dupont-Aignan a voté la motion de censure de la Nupes Sans surprise, Nicolas Dupont-Aignan a lui aussi voté la motion de censure de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. En effet, le député d'extrême droite l'avait annoncé avant la session à l'Assemblée nationale.

20:15 - Six députés socialistes n'ont pas voté la motion de censure La motion de censure n'a pas été adoptée ce lundi 11 juillet 2022. Les 75 députés de La France insoumise, les 23 députés du groupe Ecologiste et les 22 députés du groupe Gauche démocrate et républicaine ont voté en sa faveur. En revanche six députés socialistes, sur les 31 que compte le groupe à l'Assemblée nationale, n'ont pas voté la motion de censure. Il s'agit de Dominique Potier, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier, Joël Avignaret et Bertrand Petit.

19:30 - Selon Olivier Véran, "le congrès de la Nupes est terminé" Olivier Véran s'est réjoui du rejet de la motion de censure par les députés. Le porte-parole du gouvernement a ainsi expliqué à l'issue du scrutin que "le congrès de la Nupes est officiellement terminé. 146 voix se sont portées sur la motion de censure, très loin de la majorité absolue, nous allons pouvoir travailler". Selon Olivier Véran , le rejet de la motion de censure "est une nouvelle défaite pour Jean-Luc Mélenchon".

19:16 - Aurore Bergé se félicite du rejet de la motion de censure Selon Aurore Bergé, cheffe de file des députés LREM, ce vote est un camouflet contre tous ceux qui s'oppose à la majorité, et notamment la Nupes : "Celles et ceux qui voulaient la censure du gouvernement sont largement minoritaires aujourd’hui et je crois que cela permet de clore le débat sur les résultats des élections présidentielle et législatives. Jean-Luc Mélenchon n’a pas gagné la présidentielle, pas plus que la Nupes n’a gagné les législatives."

19:08 - La motion de censure a été rejetée Sans surprise, la motion de censure a été rejetée à l'Assemblée nationale, lundi 11 juillet 2022. Elle n'a obtenu que 146 voix sur les 289 nécessaires à son adoption. Le gouvernement Borne 2 est donc maintenu.

18:31 - Les députés de la Nupes devraient bien être les seuls à voter la motion de censure Les groupes de l'Assemblée ont vu se succéder leurs représentants à la tribune cet après-midi pour exprimer leur position sur la motion de censure soumise par la Nupes contre le gouvernement. Or, seuls les porte-paroles des quatre groupes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale ont indiqué qu'ils voteraient cette motion de censure. Les autres groupes d'opposition ont exprimé leurs réserves quant à la politique du gouvernement, mais ont refusé de voter la motion de censure déposée par la gauche. La motion ne devrait donc pas récolter plus de 151 votes : ceux des députés de la Nupes.

18:16 - Le vote de la motion de censure a commencé Les prises de parole ont pris fin à l'Assemblée nationale. Les députés votent désormais dans un salon adjacent à l'hémicycle. Seuls les votes favorables à la motion de censure seront comptabilisés, c'est pourquoi l'ensemble des députés présents ne prendront pas part au vote, mais seulement ceux qui soutiennent cette motion. Le scrutin sera clos à 18h40, après quoi les bulletins seront dépouillés.

18:12 - Dernière prise de parole : Emmanuelle Ménard représente les non-inscrits "N'en déplaise à certains, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu Premier ministre : c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle", a commencé la députée Emmanuelle Ménard. S'adressant ensuite à Elisabeth Borne, elle a déclaré : "Si je ne fais pas partie de ceux qui contestent votre légitimité, je suis de ceux qui demandent des comptes." Emmanuelle Ménard a donné sa ligne concernant le vote du jour : "Je ne voterai pas cette motion de censure. Vous avez devant vous un hémicycle à conquérir, [...], la balle est dans votre camp."

18:04 - Alexandre Loubet met en garde contre de futures motions de censures Alexandre Loubet affirme que le RN sera une "opposition digne", "ferme" et "constructive". "Notre refus de voter cette motion de censure en témoigne", assure le député du Rassemblement national. "Mais soyez bien conscients que [...] nous ne nous refuserons rien à l'avenir", a-t-il pointé, affirmant que les politiques à venir du gouvernement pourrait faire l'objet de motions de censure votées par le RN.

17:57 - Alexandre Loubet exprime l'opposition du RN à la motion de censure "Nous traversons une crise sociale, économique et sécuritaire, nous n'avons pas besoin d'une crise de régime", déclare le député du Rassemblement national. S'en prenant à la Nupes, Alexandre Loubet accuse : "Votre agenda idéologique et la soif de pouvoir de Jean-Luc Mélenchon démontrent que vous méprisez le peuple. [...] En réalité, vous vous moquez de défendre les Français. Vous voulez faire sauter les institutions, vous voulez l'anarchie." Il déplore en effet que la motion de censure retarde l'étude du texte de loi pouvoir d'achat. Le député souligne l'"hypocrisie, d'ailleurs, de vouloir faire sauter un gouvernement que vous avez mis au pouvoir", rappelant l'appel d'une bonne partie de la gauche à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.

17:49 - Aurore Bergé : "Si nous sommes une majorité relative, vous êtes une minorité absolue" Pour la présidente du groupe LREM, "cette motion de censure aura eu une vertu, celle de rappeler par votre vote minoritaire que Jean-Luc Mélenchon a perdu la législatives. Celle de rappeler que vous avez perdu les législatives. Et que si nous sommes en majorité relative, vous êtes en minorité absolue."

17:40 - Aurore Bergé : "Les compromis oui, la compromission non" La présidente du groupe LREM s'en prend à Jean-Luc Mélenchon : "Nous sommes ici parce que l'autoproclamé tribun du peuple en a décidé autrement. [...] La vérité, c'est qu'en bon démocrate, le tribun du peuple n'accepte le résultat des urnes que s'il lui est favorable. Mais par quatre fois, les électeurs lui ont dit non." Reprenant les éléments de langage du RN, Aurore Bergé déclare que l'hémicycle "n'est ni un campus, ni une ZAD, et nous ne le laisserons pas le devenir". Répondant aux attaques contre la majorité concernant des rapprochements avec l'extrême-droite, Bergé rétorque : "Les compromis oui, la compromission jamais, ni extrême droite, ni extrême gauche."

17:33 - Christophe Naegelan (groupe des indépendants) s'oppose à la motion de censure Le député du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires critique à la tribune la décision de la Nupes : "Votre motion de censure semble inappropriée, prématurée. Elle ne masque pas non plus une réalité évidente : Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu", déclare Christophe Naegelan. "Vous êtes bien loin d'obtenir une majorité, même relative, à l'Assemblée", rappelle-t-il à la Nupes. "Votre motion ne sera votée que par les groupes de la Nupes, vous aurez donc réussi, indirectement, à consolider le gouvernement", pointe-t-il. S'adressant à Elisabeth Borne, Christophe Naegelan conclut qu'il "revient à l'exécutif à créer les conditions d'un meilleur travail avec la majorité et avec l'opposition".