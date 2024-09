Gouvernement Barnier : déjà des mesures explosives pour les ministres

Le gouvernement de Michel Barnier se met au travail ce lundi avec une première réunion avant le Conseil des ministres prévu ce lundi à 15 heures. Les ministres sont attendus au tournant sur plusieurs dossiers comme les impôts, les retraites ou l'immigration alors que la menace d'une censure plane.

12:06 - La ministre de l'Education s'engage sur le "long le chemin de la réussite pour l'école" La nouvelle ministre de l'Education nationale a promis "d'être à l'écoute" de tous les acteurs et de mettre "toute [son] énergie au service de ce ministère" lors de la passation de pouvoir. Comme objectif elle se fixe d'"améliorer le niveau général et diminuer les égalités". "L'école réussira pleinement quand l'enfant y sera pleinement épanoui" a déclaré Anne Genetet avant d'indiquer vouloir "insister sur les enjeux de santé, de sport et de culture". Et la ministre d'ajouter : "Il est long le chemin de la réussite pour l'école, il nécessite une vision, une méthode, l'implication de tous et du temps long".

11:46 - Belloubet quitte l'Education nationale à regret et Genetet doit convaincre Nicole Belloubet a cédé la place à Anne Genetet au ministère de l'Education nationale. L'ancienne ministre a exprimé son regret de partir seulement sept mois après sa nomination, un temps "suffisant pour apaiser un monde éducatif pris dans un incessant tourbillon de réformes" mais "pas assez |long] pour faire évoluer notre système éducatif". Laissa sa successeure prendre la relève, elle a appelé à "sanctuariser le budget" du ministère estimant que "l'école est toujours un investissement pour l'avenir". Anne Genetet qui s'installe rue de Grenelle va devoir faire ses preuves et convaincre alors que sa nomination à la tête de l'Education nationale pose question et fait croire à une "erreur de casting" aux syndicats d'enseignants. La ministre n'a effectivement jugé pris position sur les sujets liés à l'éducation et a plutôt travaillé dans les domaines des Affaires étrangères et de la Défense au sein de l'Assemblée nationale depuis 2017.

11:03 - Bruno Retailleau "ne tolèrera aucune offense" Bruno Retailleau a pris place au ministère de l'Intérieur et a affirmé vouloir "rétablir l'ordre" considérant "l'ordre comme condition de la liberté" mais aussi "de l'égalité" et "de la fraternité". Il estime que "la pente à remonter est rude et ce sera dur" et prévient que "cela ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, il faudra de la persévérance". Le ministre devenu premier flic de France a également exprimé son soutien aux forces de l'ordre : "Pour vous, je ne lâcherai rien, je ne tolérerai aucune offense, aucune atteinte, bien sûr physique, mais pas plus pour les violences verbales".

10:39 - Sylvain Maillard réclame des "signaux rassurants" sur les droits sociaux Le camp présidentiel continue d'exprimer ses doutes quant aux positions du gouvernement sur les droits sociaux, notamment la PMA ou l'IVG, alors que des personnalités très conservatrices comme Bruno Retailleau, Laurence Garnier et Patrick Hetzel sont devenus ministres. "On doit envoyer des signaux rassurants à l'ensemble de la société. Je ne crois pas que les Français veulent un retour en arrière sur la PMA, l'IVG ou sur les droits sociaux qui ont été durement acquis" a lancé le député macroniste Sylvain Maillard sur France 2. La veille, le Premier ministre a promis d'être un "rempart" protégeant "l'intégralité des lois" sur les droits sociaux.

10:20 - La réunion à Matignon terminée, les passations de pouvoir à suivre La réunion matinale entre tous les ministres est terminée et les membres du gouvernement quittent peu à peu Matignon. Plusieurs d'entre eux vont regagner leur ministère pour procéder à la passation de pouvoir et prendre officiellement la relève. Voici les rendez-vous prévu : 10 h : passation de pouvoir au ministère de la Justice entre Eric Dupont-Moretti et Dider Migaud

10h15 : passation de pouvoir au ministère de la Santé entre Catherine Vautrin et Geneviève Darrieussecq

10h30 : passation de pouvoir au ministère des Affaires étrangères entre Stéphane Séjournée et Jean-Noël Barrot

10h30 : passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau

11 h : passation de pouvoir au ministère de l'Education nationale entre Nicole Belloubet et Anne Genetet

12 h passation de pouvoir au porte-parolat entre Prisca Thévenot et Maud Bregeon

10:00 - Barnier attend des ministres "irréprochables et modestes" Lors de sa première réunion gouvernementale, Michel Barnier a demandé à ses ministres d'être "irréprochables et modestes" et "d’agir plus que de communiquer" ainsi "qu'avant de communiquer" rapporte Le Parisien. Le Premier ministre appelant encore à l'ouverture, malgré un gouvernement comptant quasi uniquement le camp présidentiel, ses alliés et la droite a exigé de ses ministres "du respect pour tous nos concitoyens et pour tous les partis politiques et d’écouter tout le monde [...] les meilleures idées doivent venir de tout le monde" : "Ce gouvernement sera républicain, progressif et européen".

09:43 - Une motion de censure déposée par le PS et soutenue par toute la gauche Le Nouveau Front populaire (NFP) l'avait promis : un gouvernement autre qu'un exécutif de gauche sera censuré par l'ensemble des forces de la coalition de gauche. Une motion de censure sera donc déposée par le Parti socialiste, selon ce qui a été décidé au sein du NFP, comme l'a indiqué Olivier Faure sur France 3 le 22 septembre. Portée par le PS, la motion de censure devrait être soutenue pour tout le NFP, mais cela reste insuffisant pour espérer le vote de la censure. Le RN a indiqué attendre le discours de politique générale et la précision de la politique budgétaire de Michel Barnier pour censurer ou non. La motion de censure du PS qui sera déposée le 1er octobre est donc "vraisemblablement" vouée à l'échec a reconnu Oliver Faure. Selon le socialiste, il est tout de même important de se positionner dans la majorité ou l'opposition et en déposant la motion de censure, la gauche affirme à quel camp elle appartient.

09:22 - Le gouvernement pas "otage" du RN pourtant décisif "Evidemment que le RN détient une partie de la solution de la censure" contre le gouvernement Barnier reconnait le porte-parole d'Ensemble, Martin Garagnon, sur RFI. Un rôle décisif dont la gauche est responsable selon lui en voulant voter la motion de censure. Face à cette menace et l'arbitrage du RN, le macroniste assure toutefois que le gouvernement, pas plus que le camp présidentiel, "ne sera jamais l'otage du RN".

09:05 - Un appel à la gève le jour du discours de Michel Barnier à l'Assemblée Michel Barnier prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée générale le 1er octobre. Il y donnera les grandes lignes de la politique qu'il entend mener avec son gouvernement. Et le même jour, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet appelle "à faire grève et à manifester le 1er octobre". La mobilisation doit permettre d'initier le "match retour" concernant la réforme des retraites, dont la syndicaliste demande l'abrogation. Les organisations syndicales demande l'organisation d'une "conférence de financement" des retraites souligne encore Sophie Binet sur Franceinfo : "Il faut abroger cette réforme, et mettre sur la table d'autres propositions de financements".

08:54 - "Le gouvernement est sous surveillance" du RN prévient Sébastien Chenu Le Rassemblement national (RN) tient sa position d'arbitre et son vice-président Sébastien Chenu a rappelé sur RMC-BFMTV que "le gouvernement est sous surveillance". Promettant qu'aucun vote du parti d'extrême droite n'est acquis au gouvernement et que "jamais rien [ne] pourrait [les] empêcher de changer de position", Sébastien Chenu a précisé quelques lignes rouges du RN dont l'abrogation de la réforme des retraites qui, selon lui, doit être votée ou intégrée dans le budget, ou encore le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Le vice-président du RN rappelle enfin qu'il n'y aura pas de censure a priori, mais que les élus d'extrême droite seront "exigeants".

08:40 - Immigration et suppression de l'AME : une "ligne rouge" pour l'ancien ministre de la Santé Autre sujet sur lequel le gouvernement Barnier est attendu : l'immigration. Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, est en charge de la sécurité et de la politique migratoire et il a participé à l'écriture de la version durcie et adoptée de la loi immigration, laquelle devait limiter l'accès à certaines droits et certaines aides comme l'aide médicale d'Etat (AME). Sur ce point, Michel Barnier a indiqué qu'il n'y a pas de "tabou" sur la suppression de l'AME : "Il y a simplement le souci de traiter cette question avec fermeté et avec humanité. Je voudrais aussi m'attaquer à un sujet qui coûte beaucoup d'argent qui est celui de la fraude fiscale bien sûr, mais aussi de la fraude sociale". Ce lundi matin, l'ancien ministre de la Santé et à nouveau député Horizons, Frédéric Valletoux, a déclaré sur Public Sénat que la suppression de l'AME "est une frontière, une ligne rouge" à ne pas franchir, envisagement seulement un "ajustement".

08:26 - Réforme de retraites : Barnier veut "l'améliorer", Binet veut "l'abroger" "Je veux améliorer cette réforme avec les partenaires sociaux" a déclaré Michel Barnier lors de son interview sur France 2 hier soir, mais il dit vouloir "prendre le temps" et préserver le "cadre financier". Réaction de la secrétaire générale de CGT ce lundi matin : "Nous demandons l’abrogation de la retraite à 64 ans et l’augmentation des salaires dont Michel Barnier n’a pas du tout parlé alors que c’est le sujet de préoccupation numéro 1 des Français", a fait savoir Sophie Binet sur Franceinfo. "Nous pouvons obtenir son abrogation, c’est ce que montre la déclaration de Michel Barnier, le rapport de force est de notre côté. Il faut pousser notre avantage", ajoute la syndicaliste convaincue de pouvoir obtenir gain de cause.

08:15 - La censure d'un gouvernement "trop à droite" envisagée par une élue macroniste La gauche qui promettait une censure avant la nomination du gouvernement Barnier confirme sa position, mais elle n'est pas la seule à envisager une censure de l'exécutif. La députée macroniste Stella Dupont a indiqué sur RMC se garder le droit de voter une motion de censure contre un gouvernement qu'elle considère "trop à droite" et "pas à l'image des aspirations des Français". "Il me semble que [le gouvernement] est loin des attentes qui ont été exprimées par les Français lors des dernières semaines. Les Français souhaitent de l’apaisement et qu’on recrée du consensus [...] Je crois que les personnalités nommées sont clivantes et risquent de diviser les Français. On a besoin de rassembler", a-t-elle ajouté.