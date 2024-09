Gouvernement Barnier : deux nouveaux ministres nommés ce vendredi ?

Alors que Michel Barnier réunit son équipe gouvernementale ce vendredi à 15 heures à Matignon, deux nouveaux ministres pourraient être nommés. Selon les informations de Politico, le nouveau ministre délégué aux Anciens combattants et celui aux Personnes en situation de handicap pourraient même être présents dès cet après-midi, avec le Premier ministre. Initialement, les annonces étaient espérées pour ce mercredi, un timing qui n'a peut-être pas convaincu l'Élysée.

26/09/24 - 22:46 - Le NFP décale la date du dépôt de sa motion de censure contre le gouvernement Barnier

FIN DU DIRECT - Selon des sources parlementaires, dont 20 Minutes se fait notamment l'écho, le Nouveau Front populaire aurait finalement décidé de repousser de quelques jours le dépôt de sa motion de censure contre le gouvernement Barnier. Initialement annoncée pour le 1er octobre, elle pourrait être déposée jeudi ou vendredi, affirme La Chaîne parlementaire (LCP). L'objectif serait de décaler le début de son examen à la semaine suivante, afin de lui donner un plus grand écho politique et médiatique. En étant étudiée la semaine suivante, la motion de censure tomberait par ailleurs au même moment que la présentation du budget de l'État. Un sujet des plus sensibles qui pourrait rapidement échauffer les esprits, au point de... voter la motion de censure ?