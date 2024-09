Gouvernement Barnier : des noms LR évoqués, le RN prend ses distances

Qui Michel Barnier nommera-t-il dans son futur gouvernement ? Alors que les consultations vont se poursuivre mardi 10 septembre 2024, les rumeurs vont bon train.

L'essentiel Michel Barnier, nommé Premier ministre, travaille à la formation d'un nouveau gouvernement depuis son arrivée à Matignon. Le Premier ministre s'est surtout entretenu avec les forces de droite et celles de la coalition présidentielle durant le week-end. Mais "il poursuit ses échanges avec des personnalités de gauche" également, selon son entourage à Politico qui cite Bernard Cazeneuve, ex-prétendant à Matignon, parmi les interlocuteurs de Michel Barnier. Reste que plusieurs personnalités de gauche ont déjà dit non à un poste de ministres. D'autres par contre pourraient être approchées comme Jean-Marc Ayrault ou Manuel Valls.

Le gouvernement Barnier, qui doit être un exécutif de "rassemblement", pourrait ne pas être nommé avant plusieurs jours. Mais le gouvernement de Michel Barnier pourrait surtout pencher vers la droite de LR, selon une première liste de ministrables évoquée par Politico. Le Point assure que les noms de Bruno Retailleau - pour le ministère de l'Intérieur -, de David Lisnard, de Virginie Duby-Muller et de Philippe Juvin sont évoqués dans les discussions. Un ministère de l'immigration pourrait par ailleurs être créé, selon franceinfo.

Quelques ministres démissionnaires pourraient être reconduits dans un gouvernement Barnier selon certaines sources, notamment ceux initialement issus de la droite comme Rachida Dati - évoquée au porte-parolat - ou Catherine Vautrin. Les noms de Gérald Darmanin et de Sébastien Lecornu seraient, eux, poussés par Emmanuel Macron. À l'inverse, des ministres et des membres du camp présidentiel refusent de rejoindre un gouvernement Barnier si la ligne se droitise considérablement.

En direct

23:30 - La (longue) liste des LR ministrables FIN DU DIRECT - Du côté de LR, les noms de ministrables ou de volontaires ne manquent pas. Plusieurs poids lourds sont cités dans les rumeurs, même si l'envie de chacun de rejoindre le gouvernement n'est pas garantie : Bruno Retailleau que l'on dit en bonne position pour l'Intérieur, la Justice ou l'Économie, mais aussi Laurent Wauquiez et Olivier Marleix, respectivement actuel et ancien président du groupe LR à l'Assemblée, ou Xavier Bertrand. Le Point mentionne aussi la vice-présidente de l'Assemblée Annie Genevard, le député Macron-compatible Philippe Juvin déjà cité lors des précédents remaniements, le plus droitier David Lisnard ou encore l'ancien LR représentant d'une droite plus sociale Aurélien Pradié. Ça fait du monde, mais le gouvernement Barnier ne pourra pas être composé d'une majorité de LR, le groupe ne comptant que 47 élus à l'Assemblée, contre 166 pour la coalition présidentielle dont font partie le parti macroniste, mais aussi les centristes du MoDem et les philippistes d'Horizons. Toutes ses forces devront se partager les places, sans compter de possibles personnalités venues de la gauche. 22:57 - Dominique de Villepin, prêt à accepter un poste de ministre ? Invité de David Pujadas sur LCI ce lundi soir, Dominique de Villepin a encensé Michel Barnier, évoquant "un homme de qualité", qui "a l’expérience de la négociation". Interrogé sur sa volonté de rejoindre le futur gouvernement, l'ancien Premier ministre s'est dit "ravi d'apporter quelques idées, modestes, mais [Michel Barnier] est en charge c'est à lui d'assumer la responsabilité". 22:24 - Ségolène Royal, dans le futur gouvernement Barnier ? Dans un entretien accordé au Parisien ce lundi soir, Ségolène Royal, qui se disait encore il y a peu "disponible" pour Matignon, ne laisse pas planer le moindre doute quant à son avenir au sein du gouvernement Barnier. "La question ne m’a pas été posée et je ne demande rien", a-t-elle déclaré, tout en souhaitant au nouveau Premier ministre "de réussir pour [le] pays". 21:56 - Pas de soutien "automatique" au gouvernement Barnier pour Roland Lescure Convié à l'antenne de franceinfo lundi en début de soirée, le ministre démissionnaire de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, a déclaré que son soutien au gouvernement mis sur pied dans les prochains jours par Michel Barnier ne sera pas "automatique". "Si c'est supprimer l'AME [aide médicale d'État ndlr.] ou faire un moratoire sur l'immigration, c'est non, c'est sans moi", a-t-il assuré, pointant n'avoir pour l'heure "pas connaissance de la feuille de route, du casting ou de la manière dont Michel Barnier souhaite aborder les sujets qui [lui] sont chers". 21:22 - Michel Barnier attendu à la rentrée d'Horizons mercredi à Reims Alors qu'on l'annonce aux journées parlementaires des députés d'Ensemble pour la République mardi soir, dans les Yvelines, le nouveau Premier ministre doit également faire une apparition mercredi à Reims, où se tiendra la rentrée des députés d'Horizons, révèle Matignon. 20:52 - Un ministère de l'Immigration ? La gauche affiche son opposition Selon les informations de franceinfo, Michel Barnier réfléchirait à la création d'un ministère de l'Immigration. Si rien n'est encore confirmé du côté de Matignon, la nouvelle a déjà fait grincer des dents à gauche. "Pas de doute, c’est le virage humaniste attendu par les Français mobilisés lors du front républicain", a ironisé sur X Olivier Faure, le patron des socialistes, tandis que la députée du Nouveau Front populaire, Clémentine Autain, n'a pas hésité à parler de "dividendes versés au RN". Et l'Insoumis Thomas Portes de renchérir : "L'extrême droite gouverne officiellement ce pays." 20:25 - "Je crois que nous pourrons participer au gouvernement", confie Gérard Larcher Dans les colonnes du Figaro ce lundi soir, le président du Sénat a répondu à la question de la présence de Républicains dans le futur gouvernement Barnier. "Le Premier ministre me semble avoir fait siennes nos propositions et je crois que nous pourrons participer au gouvernement", a déclaré Gérard Larcher, ajoutant que le dialogue instauré avec Michel Barnier "est fluide" et qu'il ne "doute pas qu’il puisse [leur] apporter les garanties nécessaires". Et le président de la chambre haute de tempérer néanmoins : "Je rappelle que la composition du gouvernement relève de lui [Michel Barnier ndlr.] seul." 19:53 - "Le MoDem rentrera" au gouvernement, assure le député Richard Ramos "François Bayrou ne voudra pas qu'on se défile", a estimé sur le plateau de BFMTV ce lundi soir le député MoDem du Loiret. Selon Richard Ramos, le parti "rentrera" bien au gouvernement. En revanche, le patron du MoDem ne devrait pas faire son grand retour parmi les ministres. 19:21 - Une rencontre entre Michel Barnier et les députés d'Ensemble pour la République organisée mardi soir Comme le révèle franceinfo, le nouveau Premier ministre doit rencontrer mardi soir, sur les coups de 19 heures, les députés du groupe Ensemble pour la République, dont font entre autres partie Renaissance, Horizons et le MoDem. Un rendez-vous convenu entre Michel Barnier et son prédécesseur, Gabriel Attal, désormais président d'Ensemble à l'Assemblée nationale. Il aura lieu à l'occasion des journées parlementaires du groupe. 18:52 - Rachida Dati évoquée pour le porte-parolat du gouvernement Grande prise d'Emmanuel Macron sur ses opposants Les Républicains en janvier dernier, lorsque Gabriel Attal, à l'époque, avait constitué son gouvernement, Rachida Dati pourrait bien faire partie de ceux qui restent. Selon les informations collectées par FranceTélévisions ce lundi, dans l'entourage du parti LR, la ministre de la Culture démissionnaire serait mentionnée pour reprendre le porte-parolat du gouvernement. 18:24 - Emmanuel Macron attendu sur le terrain demain Alors que Michel Barnier œuvre désormais à la constitution de son gouvernement, trois mois après la dissolution de l'Assemblée, le président Emmanuel Macron va reprendre ses déplacements sur le terrain ce mardi. Il doit inaugurer l'usine pharmaceutique du groupe Sanofi, mais aussi lancer la compétition des métiers WorldSkills à Lyon. 17:20 - Le RN ne participera pas au gouvernement, selon un cadre du parti "Nous [le RN] ne pouvons pas participer à un gouvernement avec M. Barnier, puisque nous sommes dans l’opposition et que nous ne partageons pas le même programme et les mêmes positionnements politiques", a déclaré Thomas Ménagé, député Rassemblement national du Loiret, sur BFMTV. La ligne du parti de Marine Le Pen semble donc s'affiner, le RN va donc être dans une opposition claire, même si les députés ne devraient pas a priori voter de motion de censure, en arguant de la nécessité d'assurer une stabilité institutionnelle. 17:09 - Un ministère de l'immigration envisagé par Michel Barnier Selon les informations de France Info, Michel Barnier songerait très sérieusement à recréer un ministère dédié au sujet de l'immigration et aurait même sondé des préfets ou anciens préfets pour leur proposer de rejoindre le gouvernement sur ce périmètre. Cela constituerait un marqueur très fort pour Michel Barnier, qui tient des positions très dures sur l'immigration depuis sa campagne pour la présidentielle 2022, avant qu'il ne perde la primaire LR. La France a déjà eu un ministère de l'immigration, tenu par Brice Hortefeux sous François Fillon et Nicolas Sarkozy. Selon France info, l'idée de Michel Barnier "ferait tousser" dans les rangs du bloc central, dans l'aile gauche de la macronie. 17:00 - Le RN invite Michel Barnier à "éviter des profils" pour les futurs ministres Le RN ne compte pas participer au gouvernement et ne propose donc pas de candidat, mais en exclut certains au sein des autres familles politiques. Au micro de BFMTV, le député RN Thomas Ménagé a ainsi conseiller à Michel Barnier d'"éviter [de nommer] des profils qui ont eu des propos outranciés à l'égard des 11 millions d'électeurs du RN" afin qu'il y ait "des relations apaisées". Le RN qui ne censurera pas le Premier ministre d'office, n'exclut pas une censure plus tard si ses attentes ne sont pas entendues, y compris en termes de casting ? 16:38 - Laurent Wauquiez peut-il devenir ministre du gouvernement Barnier ? Le nom de Bruno Retailleau est avancé comme une option sérieuse pour le gouvernement Barnier. Qu'en est-il de Laurent Wauquiez ? Le nom du président du groupe LR à l'Assemblée est également cité parmi les rumeurs et sa nomination serait un vrai retournement de situation pour celui qui refusait il y a encore quelques jours de voir un membre de LR nommé à Matignon. Désormais il soutient Michel Barnier, mais continue d'accorder une importance au programme. Les chances pour qu'il devienne ministre sont donc faibles. D'autant que Laurent Wauquiez nourrit des ambitions pour la prochaine présidentielle et que joindre un gouvernement qui risque d'être renversé pourrait nuire à sa future candidature. Il pourrait préférer reste à l'Assemblée nationale où l'avenir de la politique se jouera ses prochains mois et où il pourra s'imposer comme le candidat de la droite. LIRE PLUS

En savoir plus

Michel Barnier voulait former un "gouvernement de rassemblement", réunissant des ministres issus de différents horizons politiques. Trois jours après le début de son mandat, son plan semble déjà compromis. Car la question n'est pas tant : qui le Premier ministre souhaite-t-il nommer ? Mais bien : qui accepterait d'entrer dans le nouvel exécutif ? Un feuilleton politique qui s'annonce encore long.

Le recrutement semble difficile à gauche. La mouvance politique estime en effet que si Michel Barnier n'est pas censuré et parvient à former un gouvernement, ce sera avec le concours du Rassemblement national. "Aucune personnalité du PS ne rentrera dans ce gouvernement" a ainsi assuré vendredi Olivier Faure, le patron du parti, au micro de France Inter. Même son de cloche du côté des Écologistes, aucun membre ne sera nommé ministre : pour Marine Tondelier, secrétaire générale du parti, le "scénario n'existe tout simplement pas". Selon le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, ce sont toutes les forces du Nouveau Front populaire (NFP) qui refuseront de participer au gouvernement Barnier. Même Bernard Cazeneuve aurait refusé de se joindre au futur gouvernement, indique Le Parisien. Michel Barnier doit-il dire adieu à tout ministre issu de la gauche ? Pas forcément. Il reste des personnalités à gauche ne soutenant pas le NFP.

Qu'en est-il du RN ? La porte semble là aussi se fermer, comme l'a indiqué Sébastien Chenu sur Europe 1. Une théorie qui vise à se confirmer, si l'on en croit les déclarations de Jean-Philippe Tanguy au micro de BFMTV dimanche. "Évidemment, nous ne participerons pas à un gouvernement de M. Barnier." Pas question que le parti d'extrême droite, arrivé deuxième en nombre de sièges à l'Assemblée nationale, derrière le NFP, soit une "force de compromission". Le RN n'a toutefois pas l'intention de censurer immédiatement le futur gouvernement. Le parti souhaite attendre au moins jusqu'au discours de politique générale de Michel Barnier, afin de juger "sur pièces" la politique du nouveau locataire de Matignon. Selon les informations de BFMTV samedi, le Premier ministre n'aurait pas prévu de prendre contact avec Marine Le Pen pour parler d'éventuelles nominations au sein du camp d'extrême droite.

Des jours ou des semaines avant la nomination du gouvernement Barnier ?

Si la longue séquence de la nomination du Premier ministre est enfin terminée, les ministres du gouvernement Barnier ne seront pas nommés tout de suite. "Le Premier ministre se laisse le temps de constituer son équipe" a confié un conseiller du locataire de Matignon à Politico vendredi. Le temps nécessaire pour les négociations, car si à droite plusieurs volontaires sont facilement trouvables selon un cadre Républicain sondé par Le Parisien, il sera plus difficile de trouver de potentiels ministres à gauche, comme décrit plus haut. Des discussions pourraient aussi se tenir avec Emmanuel Macron, qui a le dernier mot pour nommer le gouvernement : si le Premier ministre propose, c'est le président de la République qui dispose.

Selon BFMTV, Michel Barnier pourrait conserver certains ministres issus du gouvernement précédent. Emmanuel Macron pousserait notamment pour qu'au moins Rachida Dati reste dans les effectifs, ainsi que Sébastien Lecornu au ministère des Armées, en poste depuis mai 2022. Catherine Vautrin et Gérald Darmanin pourraient également être nommés. Selon une source proche du président, Gérald Darmanin serait évoqué aux Affaires étrangères, détaille la chaîne d'information en continu, même s'il avait indiqué vouloir "quitter le gouvernement et siéger à l'Assemblée". D'autres ont d'ores et déjà exprimé le souhait d'un renouveau. Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il est l'heure du "changement de casting". "Moi je pense que le message que les Français ont envoyé avec les élections, c'est qu'ils voulaient changer de politique", a-t-elle affirmé au micro de BFMTV. "Donc j'estime qu'on fait ses cartons."

Le Premier ministre a poursuivi durant tout le week-end des consultations politiques. Des représentants de son camp politique, LR, ainsi que du camp présidentiel ont été reçus à Matignon, dont Gabriel Attal, ancien Premier ministre. Il n'est donc pas à exclure que le futur gouvernement soit en grande partie constitué de ministres suivant la ligne du président Emmanuel Macron. La participation de membres du parti Horizons au futur gouvernement "ne peut pas être exclue", a d'ailleurs déclaré le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale à BFMTV dimanche. Selon Laurent Marcangeli, la vision politique de Michel Barnier est proche de son parti. Du côté du MoDem, François Bayrou a assuré dimanche qu'il ne deviendrait pas ministre, mais n'a rien affirmé sur le reste de sa famille politique.

Un risque de censure dissuasif pour les ministres ?

Michel Barnier "a bien l'intention de former lui et lui-seul" un gouvernement glisse son entourage à BFMTV. Emmanuel Macron risque donc d'avoir plus de mal à imposer son casting au Premier ministre, d'autant que pour la première fois il doit composer avec un chef de gouvernement qui n'est pas issu de son camp. Le Président ne souhaiterait apparemment pas s'immiscer d'après Le Figaro pour laisser le champ libre à Michel Barnier, exception faite pour les domaines réservés de l'Elysée comme l'Intérieur ou les Affaires étrangères. Reste à voir si Emmanuel Macron réussira effectivement à rester en retrait.

Car le Premier ministre pourrait être tenté de faire le ménage et renouveler la quasi-totalité du gouvernement pour affirmer un changement de politique. Parmi les potentiels ministrables figures aussi les ex-prétendants à Matignon comme Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, ou Didier Migaud, le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.Il ne devrait pas être difficile de trouver des Républicains volontaires pour devenir ministres alors qu'à chaque remaniement la droite est apparue comme un vivier de ministrables. Mais des profils les plus politiques, comme Xavier Bertrand, ont déjà refusé de se joindre au gouvernement Barnier rapporte Le Parisien.

Michel Barnier pourrait devoir se montrer persuasif face à certains profils de ministrables inquiets par la fragile stabilité du nouveau gouvernement. Si le Premier ministre est assuré de ne pas être censuré avant son discours de politique générale, le soutien du camp présidentiel et du RN n'est pas assuré sur le long terme, mais conditionné à la politique menée. Le gouvernement Barnier pourrait donc vivre plusieurs mois comme seulement quelques semaines. S'y engager en tant que ministres représente donc un risque pour ceux qui nourrissent des ambitions personnelles sur le long terme, tant pour les poids lourds de la droite que ceux de l'ancienne majorité. "Qui va venir dans cette galère ? Surtout si c'est pour être dégagé dans trois mois" résume ainsi au Parisien un ministre démissionnaire préférant apparemment quitter le navire.