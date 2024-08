Les noms qui circulent encore pour le poste de Premier ministre

Emmanuel Macron est très attendu sur la nomination d'un nouveau Premier ministre. Alors qu'il est en pleine consultation pour avancer sur son choix, plusieurs personnalités sont encore dans les tuyaux.

Si Emmanuel Macron multiplie les consultations, aucun nom n'a encore été donné pour le nouveau locataire de Matignon. Le chef de l'État ne cesse de répéter que "personne n'a gagné" les élections législatives et qu'il est donc nécessaire de former une coalition. Condition très difficile à mettre en place. En attendant, le gouvernement démissionnaire mené par Gabriel Attal continue de gérer les affaires courantes.

Pourtant, le temps est compté et les Français s'impatientent. Le président pourrait alors prendre une décision dans les jours à venir même si la crainte qu'il attende la fin des Jeux paralympiques persiste. Les consultations pourraient, en effet, durer. Cependant, plusieurs noms circulent pour le poste de Premier ministre, même si Emmanuel Macron pourrait bien sortir une surprise du chapeau, voire un profil très peu connu.

Lucie Castets ou rien pour la gauche

La gauche veut Lucie Castets à Matignon. Les différents partis qui forment cette alliance se sont d'ailleurs rendus "ensemble" au rendez-vous avec Emmanuel Macron à l'Élysée le vendredi 23 août, accompagné de leur candidate à Matignon. Son nom avait rapidement été balayé par Emmanuel Macron, qui n'a jamais caché son rejet de la possibilité de voir des insoumis au gouvernement. Mais la donne pourrait avoir changé depuis les récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci semble maintenant vouloir porter le programme du NFP, quitte à renoncer à la présence de membres de son parti au gouvernement. Au 13h de TF1, samedi 24 août, il a questionné : "le gouvernement de Lucie Castets, s'il ne comportait aucun ministre "insoumis", est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives ? Si vous nous répondez non, on dira que les ministres "insoumis", en fait, c'est un prétexte, c'est du programme dont vous ne voulez pas".

Un retournement de situation qui pourrait ouvrir la voie à un gouvernement de gauche sans insoumis, ce qui est du goût d'Olivier Faure. Celui-ci a félicité cette initiative sur X : "le prétexte de la présence de ministre FI n'existe plus. On attend maintenant la réponse de tous ceux qui pensaient avoir trouvé là un moyen de rejeter en bloc le NFP". La gauche attend depuis la réponse d'Emmanuel Macron. Cependant, le RN a affirmé, par la voix de Jordan Bardella, qu'il n'hésiterait pas à déposer une motion de censure en cas de gouvernement NFP. Même son de cloche pour Eric Ciotti, président du groupe À droite ! à l'Assemblée nationale et même pour Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale.

Les noms encore évoqués pour Matignon

Xavier Bertrand , le président de la région Hauts-de-France (LR). Soutenu par plusieurs personnalités du centre et de la droite, le principal intéressé s'est dit "prêt à relever le défi", mardi 6 août dans les colonnes du Figaro. La candidature est cependant très mal reçue à gauche, qui estime que seul le NFP est légitime pour gouverner et que le groupe LR ne compte que 47 députés. Xavier Bertrand est apprécié de Gérald Darmanin, mais entretient des relations "exécrables" avec Emmanuel Macron selon le quotidien, un frein évident à une éventuelle nomination.

, l'ancien Premier ministre de François Hollande (PS). Celui qui fut chef du gouvernement est moins médiatisé que Xavier Bertrand, mais dispose d'une solide expérience ministérielle qui pourrait lui permettre de faire la différence auprès d'Emmanuel Macron. Surtout, il est issu de la gauche mais parle tout de même à une partie de la droite. Bernard Cazeneuve ne fait toutefois pas l'unanimité au sein du NFP, lui qui s'est opposé à l'union des gauches lors des législatives. Karim Bouamrane , le maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis (PS). Le nom de l'édile a aussi été mis en avant après les Jeux olympiques et figurerait sur une liste étudiée par Emmanuel Macron selon Le Monde et L'Opinion. Issu de la gauche, militant communiste puis socialiste, il présente un profil particulier susceptible de séduire le camp présidentiel. Dans un portrait du Figaro, Karim Bouamrane défend des "valeurs de gauche" telles que "le progrès, la solidarité, la fraternité, la sororité" et déplore "l'abandon" par son camp "de la sécurité". Une "faute politique" selon l'édile qui se montre critique envers LFI. Mais Karim Bouamrane a assuré ne pas avoir "d'ambition personnelle" et a indiqué soutenir Lucie Castets. Il ajoute toutefois que si le poste lui est proposé, il se tournera vers sa famille politique avant de répondre. La porte n'est donc pas définitivement fermée.

Un Premier ministre de coalition ?

La gauche étant le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, elle pourrait abriter le futur Premier ministre, mais si une coalition voyait le jour et devenait le groupe le plus important en nombre d'élus, c'est elle qui deviendrait un vivier de potentiels chefs de gouvernement. Et une coalition aurait l'avantage de renforcer le Premier ministre en rendant son éviction par une motion de censure plus difficile, mais toujours possible tant que 289 députés ne sont pas réunis dans l'alliance. Plusieurs scénarios de coalition ont alors été sur la table.

► Une coalition entre le Nouveau Front populaire et Ensemble

Le camp présidentiel ou son aile gauche pourrait se rapprocher de la gauche à condition que LFI, qui fait partie du Nouveau Front populaire, soit exclue de la coalition. C'est la voie qui vient de s'ouvrir avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur un gouvernement sans ministre insoumis.

► Une coalition entre Ensemble et Les Républicains ?

Le camp présidentiel, à la tête de la coalition Ensemble, compte 168 députés tandis que la droite en a 60. Les deux groupes unis cumuleraient donc près de 230 députés et deviendraient majoritaires. Les deux formations politiques se sont déjà entendues sur plusieurs projets depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et ont permis de faire voter des lois malgré la majorité relative du camp présidentiel. Cependant, cette possibilité semble aujourd'hui écartée. Laurent Wauquiez, président du groupe La Droite républicaine à l'Assemblée nationale, a réaffirmé le 23 août que Les Républicains "ne participeront à aucune coalition gouvernementale".

► Une coalition allant de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine

C'est un scénario auquel avait appelé le camp présidentiel et Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux Français le 10 juillet, mais qui paraît difficilement envisageable compte tenu des différences programmatiques entre la gauche et la droite malgré des points d'accord.

L'hypothèse d'un Premier ministre technique s'efface

Sans majorité et sans accord de gouvernement, une autre solution est celle de construire un gouvernement technique dirigé par un Premier ministre peu marqué politiquement et pouvant faire consensus de la gauche jusqu'à la droite. Les ministres seraient alors des hauts fonctionnaires, des économistes, des diplomates et des spécialistes de chaque domaine, plus que des politiques. Ils seraient chargés de faire tourner le pays et son économie sans apporter de nouvelles grandes mesures ou réformes en attendant de nouvelles élections législatives. Des noms comme Dominique de Villepin ou Charles de Courson sont de bons exemples.

Il y a aussi la possibilité d'une personnalité apolitique. Fin juillet, nos confrères de Politico indiquaient qu'une autre option pourrait retenir l'attention d'Emmanuel Macron. Un ministre leur confiait qu'un profil "retiré de la vie politique", "en tout cas plus proche de la fin que du début" de sa carrière pourrait tenir la corde. Il citait notamment les anciens ministres issus de la droite républicaine : Michel Barnier ou Jean-Louis Borloo. Toutefois, cette dernière hypothèse d'un Premier ministre technique est de moins en moins évoquée.