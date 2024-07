Nouveau Premier ministre : qui Macron va-t-il désigner ? Les noms qui circulent

Après le résultat du 2nd tour des élections législatives s'ouvre une période de tractations pour la recomposition du gouvernement. A commencer par la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Je remettrai demain matin ma démission au président de la République." Gabriel Attal à Matignon, ce n'est plus qu'une question d'heures. Ou plutôt de jours. Comme le veut la coutume républicaine, après une élection, le chef du gouvernement et l'ensemble de ses ministres démissionnent de leurs fonctions. Toutefois, rien n'oblige Emmanuel Macron à l'accepter immédiatement. Du fait de la recomposition politique qui s'est opérée au soir du second tour des élections législatives avec une majorité relative pour la gauche, un bloc macroniste bien présent et une poussée du RN (bien que contrôlée), la désignation du futur locataire de Matignon ne s'annonce pas chose aisée.

Ainsi, le temps de trouver la bonne personne, le président de la République peut ne pas accepter la démission et laisser en place toute l'équipe ministérielle. Il peut également l'accepter mais, sans nomination dans la foulée, l'ossature gouvernementale resterait la même le temps de mettre au jour la nouvelle organisation. Dans les deux cas, ni le Premier ministre, ni le gouvernement n'aura de marge de manœuvre. Il ne pourra que gérer les affaires courantes. A l'approche des Jeux olympiques, la porte est laissée ouverte à une prolongation de Gabriel Attal et son équipe. "J'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera." Dans le même temps, en coulisses, les tractations vont s'accélérer pour prendre sa succession.

Pourquoi le nouveau Premier ministre ne sera pas nommé de suite

En France, le gouvernement doit être à l'image de l'Assemblée nationale. L'objectif est simple : il faut que l'équipe ministérielle ait le soutien de plus de la moitié des députés pour pouvoir faire passer les loi (289 députés a minima). Or, avec un Nouveau Front populaire avec environ 180 députés, la coalition Ensemble (Macron) et ses 163 élus et le RN avec ses 143 sièges, aucune force politique ne peut, à elle seule, gouverner. Dès lors, c'est une alliance, comme il en est coutume en Allemagne par exemple, qui va devoir être nouée.

Forte de son résultat, la gauche a clamé vouloir obtenir le très convoité poste de Premier ministre et composer elle-même le gouvernement. Ce ne devrait pas être aussi simple car elle souhaite également imposer son programme, en intégralité. Or, elle n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Son poids est donc relatif et des concessions devront être faites, principalement avec la Macronie.

Cependant, cette dernière a déjà dit refuser de gouverner avec La France insoumise, l'un des partis composant le Nouveau Front populaire. Si Ensemble parvient à désolidariser le PS, les Ecologistes et le PCF de LFI, alors il lui faudra trouver des soutiens ailleurs pour compenser le manque d'une soixantaine de députés : un nombre qui correspond aux élus LR. Mais parvenir à établir un accord de programme rassemblant l'adhésion de la gauche, de la Macronie et de la droite semble relever d'une complexe équation. Tout cela va donc prendre du temps.

Par ailleurs, Emmanuel Macron ne se décidera pas ce lundi 8 juillet et s'envole pour les Etats-Unis mardi, où il restera jusqu'à jeudi. Il ne faut donc pas attendre de nomination avant, a priori, le début de la semaine prochaine, au plus tôt. Cela pourrait même durer davantage, en raison de l'ouverture prochaine des Jeux olympiques. Le président de la République pourrait solliciter un accord de tous les partis pour laisser l'équipe actuelle gérer les affaires courantes le temps de la période olympique.

Qui Emmanuel Macron va-t-il nommer comme Premier ministre ?

Concernant les potentiels successeurs de Gabriel Attal – qui va donc prolonger son séjour à Matignon -, de nombreux noms circulent. La gauche ne s'est pas encore mise d'accord sur une identité à présenter. En revanche, elle est d'accord sur deux personnalités qui ne le seront pas : Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. La possibilité de voir le triple candidat à la présidentielle ou l'ex-chef de l'Etat s'installer rue de Varenne est écartée par les hautes instances de la coalition de gauche.

En interne, la guerre fait rage : Manuel Bompard, Clémentine Autain, Olivier Faure, Marine Tondelier, Carole Delga… Autant de personnalités qui se sont dites "prêtes" à prendre les rênes du pays ou qui ont été nommées comme de potentiels candidats.

Dans l'hypothèse d'un gouvernement de coalition nationale sans que la gauche ne soit désignée à Matignon, l'idée d'une nomination de Charles de Courson est suggérée. Le député, réélu pour la 8e fois à l'Assemblée nationale, fait figure de "vieux sage" au sein de l'hémicycle, capable de trouver l'équilibre entre la gauche, les macronistes et LR. Une personnalité "technique" et inconnue du grand public, à l'image de Jean Castex, n'est pas non plus à exclure. Cela permettrait de donner une dimension moins politique à la fonction. De quoi obtenir plus facilement un consensus ?