Nouveau Premier ministre : Qui sont les noms sur la short list ? La gauche persiste

Trois noms ressortent principalement pour le poste de Premier ministre. Si Emmanuel Macron refuse toujours la candidate du NFP, la gauche ne lâche pas l'affaire.

La trêve olympique terminée, les regards se tournent à nouveau vers Emmanuel Macron pour le choix d'un nouveau Premier ministre. Si Le Parisien avait annoncé une possible nomination cette semaine, "autour du 15 août", il se pourrait que le président attende encore un peu. Le Conseil des ministres, un temps envisagé pour ce lundi 12 août, ne s'est finalement pas tenu. L'agenda chargé du président de la République pourrait même décaler l'annonce à la fin du mois d'août. Emmanuel Macron présidera en effet les cérémonies internationales de commémoration des 80 ans du Débarquement de Provence ce jeudi 15 août. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a également précisé que la formation d'une coalition pourrait prendre du temps : "une coalition ne se fait pas en quelques jours".

Au fil des jours, le portrait-robot de l'heureux ou l'heureuse élue se dessine tout de même. Une chose est sûre, le prochain locataire de Matignon devra présenter un profil "qui n'a pas d'ambitions, notamment pour 2027". Le chef de l'Etat souhaite nommer à Matignon le chef d'un gouvernement de coalition, disposant d'un soutien majoritaire à l'Assemblée nationale.

Plusieurs noms reviennent avec insistance ces derniers jours. D'abord, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Il est soutenu par plusieurs personnalités du centre et de la droite. Le principal intéressé, lui, s'est dit " prêt à relever le défi", mardi 6 août dans les colonnes du Figaro. Une candidature très mal reçue à gauche : Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste questionne notamment sa légitimité, le groupe LR n'ayant que 47 députés à l'Assemblée.

Le président de la République consulterait au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, mais dispose d'une solide expérience, qui plus est au poste de Premier ministre, ce qui pourrait lui permettre de faire la différence auprès d'Emmanuel Macron. "Je serais toujours prêt" a-t-il même indiqué au micro de LCI, lundi 5 août.

À l'inverse la piste menant à Lucie Castets, proposée par le Nouveau Front populaire à Emmanuel Macron n'a jamais été aussi glaciale. Le chef de l'Etat aurait même jugé sa candidature comme un scénario "extravagant" selon Le Parisien. Elle ne lâche toutefois pas l'affaire. Selon Le Point, elle a rédigé une lettre aux parlementaires, de tous partis confondus (sauf RN), où elle expose une sorte de discours de la méthode gouvernementale du NFP et de ses priorités et dans laquelle elle réaffirme aussi ses ambitions. En sortant cette arme, dès le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, le NFP veut maintenir la pression sur le président.

Un Premier ministre de coalition : hypothèse numéro un

La gauche étant le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, elle pourrait abriter le futur Premier ministre, mais si une coalition voyait le jour et devenait le groupe le plus important en nombre d'élus, c'est elle qui deviendrait un vivier de potentiels chefs de gouvernement. Et une coalition aurait l'avantage de renforcer le Premier ministre en rendant son éviction par une motion de censure plus difficile, mais toujours possible tant que 289 députés ne sont pas réunis dans l'alliance. Plusieurs scénarios de coalition sont sur la table.

Une coalition entre Ensemble et Les Républicains, avec Xavier Bertrand ?

Le camp présidentiel à la tête de la coalition Ensemble compte 168 députés tandis que la droite en a 60, les deux groupes unis cumuleraient donc près de 230 députés et deviendraient majoritaires. Les deux formations politiques se sont déjà entendues sur plusieurs projets depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et ont permis de faire voter des lois malgré la majorité relative du camp présidentiel. Une coalition paraîssait donc possible, notamment grâce à Édouard Philippe, capable de faire le pont entre la macronie et la droite. De plus, le camp présidentiel et la droite se sont alliés pour l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir. Si une telle coalition voyait le jour, le Premier ministre pourrait venir du camp macroniste, plus particulièrement de l'aile droite, mais aussi d'un parti du centre droit comme Horizon ou alors de la droite modérée. Les Républicains poseraient comme condition à une coalition la nomination d'un Premier ministre de droite sans donner de nom. De plus, selon l'Elysée, la personnalité recherchée devra également dégager "un parfum de cohabitation", nouveau bon point pour LR.

À droite, un nom revient avec insistance, celui de Xavier Bertrand. Une hypothèse pas si farfelue, notamment en vue d'une alliance entre le camp Macron et LR. Le président de la région Hauts-de-France, lui, pourrait être l'élément "consensuel" recherché par le chef de l'Etat. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, dans La Grande Interview, mardi 30 juillet sur CNews au sujet d'un potentiel gouvernement de droite. La veille, sur France 2, le cas Bertrand était déjà plébiscité par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, proche de Xavier Bertrand. "C'est un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France". "J'ai mes amitiés, mais je ne suis pas le président de la République" a indiqué le numéro 3 du gouvernement démissionnaire au micro de France 2. Il "pourrait être l'homme de la situation" glissait de son côté un ministre à Politico, mercredi 31 juillet. Jeudi 1er août, un autre ministre indiquait à Politico que la nomination de Xavier Bertrand à Matignon permettrait de mettre "la pression sur Wauquiez" ou du moins, forcerait le chef de file des LR à l'Assemblée nationale à "venir discuter, vraiment" avec le bloc central. Des échanges existeraient même entre l'Elysée et le futur ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sujet d'une entrée au gouvernement de ce dernier, au sein d'un exécutif d'alliance entre La Droite républicaine et Ensemble. De quoi relancer la rumeur d'une coalition entre Ensemble et Les Républicains (hors Ciotti).

Dans un entretien accordé au Figaro, mardi 6 août 2024, le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand s'est exprimé pour la première fois concernant son souhait, ou non, d'intégrer Matignon. Il a été très clair : "Je suis prêt à relever le défi. Je suis préparé (...) Mon horizon, désormais, c'est 2025. Si on a un autre agenda en tête à Matignon, on échoue", confie-t-il. S'il venait à être appelé par Emmanuel Macron, malgré les relations "exécrables" entre les deux homme selon les informations du quotidien, l'ex-ministre sous Nicolas Sarkozy assure que "ce sera très compliqué, il faudra du savoir-faire politique". Il est le troisième candidat "officiellement" déclaré pour Matignon, après Lucie Castets (NFP), et Bernard Cazeneuve qui s'est également dit "prêt" sur LCI, hier soir.

Une coalition entre le Nouveau Front populaire et Ensemble

Le camp présidentiel ou son aile gauche pourrait aussi se rapprocher de la gauche à condition que LFI, qui fait partie du Nouveau Front populaire, soit exclue de la coalition. Condition pour le moment refusée par une partie de la gauche qui est réticente à s'associer au camp présidentiel. Cette option s'est tout de même éloignée après la réélection de Yaël Braun-Pivet au perchoir.

Une coalition allant de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine, avec Bernard Cazeneuve ?

C'est un scénario auquel appelle le camp présidentiel et Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux Français le 10 juillet, mais qui paraît difficilement envisageable compte tenu des différences programmatiques entre la gauche et la droite malgré des points d'accord. Dimanche 28 juillet 2024, un ministre défendait auprès de Politico "une coalition" allant du Parti communiste français (PCF) jusqu'aux Républicains, hors Ciotti. Une volonté assumée, même si "ça prendra du temps" car selon lui, tout le monde est "en phase de digestion" depuis l'annonce choc de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. En revanche, ce même ministre a rapidement balayé l'hypothèse d'un Premier ministre issue du camp Macron. Pour lui, "ça n'aurait aucun sens, on ferait à 200, ce qu'on a pas réussi à faire à 250" dans la configuration actuelle de la chambre basse du Parlement, confie-t-il à Politico.

Voilà pourquoi, la piste menant à Bernard Cazeneuve, révélée par Le Parisien le dimanche 4 août, pourrait tenir la corde. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste beaucoup plus discret sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps" (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal, et tisser de nouveaux liens avec l'aile gauche de la macronie.

Justement, lundi 5 août, au soir, l'ex-Premier ministre sous François Hollande s'est dit "prêt" à un gouvernement technique ou d'entente, "prenant en compte les préoccupations de la gauche". "Je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse, la où il y a de la déraison. S'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt à cela parce qu'encore une fois, dans cette affaire, je suis totalement désintéressé. Ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité et dans le n'importe quoi", a-t-il déclaré sur LCI.

L'hypothèse d'un Premier ministre de gauche enterrée ?

Le Nouveau Front populaire est devenu le groupe le plus puissant de l'Assemblée nationale à l'occasion des élections législatives anticipées de 2024, même s'il est dépourvu de majorité. Portée par les résultats du scrutin, l'union de la gauche exige de gouverner et enjoint Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu de ses rangs. Mais en réalité, rien n'oblige Emmanuel Macron a nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, pas même la Constitution. Il est le seul habilité à décider de qui il souhaite envoyer à Matignon en lieu et place de Gabriel Attal.

Du côté du Nouveau Front populaire, le choix s'est porté sur la haute-fonctionnaire de 37 ans, Lucie Castets. Elle a été conseillère d'Anne Hidalgo sur le budget, notamment les finances consacrées à la transition écologique. Son action comme directrice du budget, des finances et des achats de la capitale, poste qu'elle occupe depuis décembre 2023, est salué par la maire de Paris. "Elle est sensible à l'intérêt général. Je prends des collaborateurs ou directeurs compétents. Et qui se sentent concernés. Lucie est de ceux-là". Tous les partis politiques de l'accord, La France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste ont assuré soutenir cette candidate de "consensus", dans un communiqué, le 23 juillet. En revanche, Emmanuel Macron a déjà fermement indiqué qu'elle ne sera pas nommée Première ministre, comme toute autre personnalité ayant pour ambition de prendre la tête d'un gouvernement de gauche. Le chef de l'Etat n'a qu'un seul scénario en tête, celui de nommer à Matignon le chef d'un gouvernement de coalition, disposant d'un soutien majoritaire à l'Assemblée nationale.

Mais un Premier ministre de gauche, quel que soit le parti dont il est issu, ne pourra rester à la tête du gouvernement s'il n'obtient le soutien d'une majorité s'étendant au-delà du Nouveau Front populaire. Si quelques personnalités appellent à s'ouvrir à l'aile gauche de la macronie et jusqu'au centre gauche maximum, d'autres s'opposent à une coalition comme LFI ou le patron du PS qui appellent à des majorités par projets. Non seulement de refuser des alliances, le Nouveau Front populaire pourrait souffrir des dissensions entre ses propres membres : LFI et le PS se sont déjà mutuellement accusés de volontairement prolonger les négociations pour fragiliser l'alliance.

Barnier, Borloo, de Courson... L'hypothèse d'un Premier ministre technique

Sans majorité et sans accord de gouvernement, une autre solution est celle de construire un gouvernement technique dirigé par un Premier ministre peu marqué politiquement et pouvant faire consensus de la gauche jusqu'à la droite. Les ministres seraient alors des hauts fonctionnaires, des économistes, des diplomates et des spécialistes de chaque domaine plus que des politiques. Ils seraient chargés de faire tourner le pays et son économie sans apporter de nouvelles grandes mesures ou réformes en attendant de nouvelles élections législatives.

Dans ce cas de figure, la nomination d'un Premier ministre plutôt centriste ou modéré à gauche ou à droite, et surtout expérimenté au rôle de "vieux sage", tient la corde. Des noms comme Dominique de Villepin ou Charles de Courson sont de bons exemples. Il y a aussi la possibilité d'une personnalité apolitique.

Mercredi 31 juillet, nos confrères de Politico indiquaient qu'une autre option pourrait retenir l'attention d'Emmanuel Macron. Un ministre leur confiait qu'un profil "retiré de la vie politique", "en tout cas plus proche de la fin que du début" de sa carrière pourrait tenir la corde. Il citait notamment les anciens ministres issus de la droite républicaine : Michel Barnier ou Jean-Louis Borloo.

Quand le Premier ministre sera-t-il nommé ?

La démission de Gabriel Attal n'ayant pas été synonyme d'une nomination de son successeur dans la foulée, le Premier ministre restera, temporairement, à la tête d'un gouvernement démissionnaire pour gérer les affaires courantes jusqu'à l'arrivée du nouveau chef du gouvernement et de ses ministres. Cette période pourrait durer le temps nécessaire à la formation d'une coalition ou à la réflexion d'Emmanuel Macron.

L'annonce d'une nouvelle équipe gouvernementale risque d'attendre. Si elle était programmée pour "la mi-août", il n'en serait probablement rien. Le Conseil des ministres envisagé le lundi 12 août n'a pas eu lieu. "Avec un gouvernement démissionnaire, il faut un motif précis, quelque chose de singulier qui le justifie", a indiqué à Politico un conseiller du président de la République. Attendu dans le Var pour plusieurs commémorations les 15 et 17 août prochains, Emmanuel Macron pourrait donc repousser ces annonces à la fin du mois d'août.

D'autres estiment même que la durée de vie du gouvernement démissionnaire pourrait aller bien au-delà : jusqu'à l'ouverture de la prochaine session ordinaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire jusqu'au 1er octobre. L'hypothèse est évoquée par Le Monde.