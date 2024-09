Bernard Cazeneuve : jeunesse, Matignon, épouse décédée… biographie d'un favori

Bernard Cazeneuve est pressenti pour remplacer Gabriel Attal à Matignon. Si rien n'est encore sûr, il pourrait survivre à la motion de censure promise par LFI s'il était appelé à former un gouvernement. Retour sur son parcours.

Le nom de Bernard Cazeneuve a été prononcé tout l'été dans les discussions concernant le nouveau Premier ministre. Même si le chef de l'État tarde à nommer un nouveau locataire de Matignon, il semble être le candidat qui résiste le mieux pour le moment. Lucie Castets est proposée par le NFP, mais Emmanuel Macron a déjà annoncé que ce ne serait pas elle. On avait également entendu les noms de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse, mais ces hypothèses semblent aujourd'hui lointaines.

Une jeunesse dans une famille très à gauche

Bernard Cazeneuve vient d'une famille de gauche. Il est le fils de pieds-noirs d'Algérie. Son père, Gérard Cazeneuve, était instituteur dans le quartier de Châteauneuf, dans la commune d'El Biar, près d'Alger. La famille Cazeneuve fait son retour en France lors des " événements " en Algérie et s'installe dans l'Oise où est né Bernard Cazeneuve. Son père était responsable du PS dans l'Oise. Suivant ses traces, son engagement en politique commence lors de ses études à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il dirige la fédération du mouvement des jeunes radicaux de gauche de Gironde, puis devient membre du bureau national du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) en 1985, avant de rejoindre le PS en 1987.

Avant de dédier sa vie à la politique, il entame une carrière de juriste à la Banque populaire. Une carrière dans le secteur des affaires qu'il retrouvera en 2017, après avoir démissionné suite à l'élection d'Emmanuel Macron, en réintégrant le cabinet d'avocats d'affaires August Debouzy à Paris, qui s'occupe notamment de Microsoft, Orange et de la SNCF, comme le rappelle TF1 info.

Ministre pendant les attentats, Premier ministre, fondateur d'un parti

Bernard Cazeneuve est ministre de l'Intérieur de 2014 à 2016, sous les gouvernements Valls I et II. Il y est confronté à la série d'attentats islamistes qui ont secoué la France. D'abord avec l'attaque contre Charlie Hebdo, le 7 janvier, par les frères Kouachi, puis la fusillade à Montrouge par Amedy Coulibaly, et la fuite des deux frères. Il est aux commandes lors des deux prises d'otages du 9 janvier : à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes (Coulibaly) et de l'imprimerie à Dammartin-en-Goële (Kouachi). C'est aussi à lui de diriger les forces de l'ordre lors des attentats du 13 novembre, au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses des Xᵉ et XIᵉ arrondissements de Paris.

Il est nommé Premier ministre de François Hollande après la démission de Manuel Valls. Celui-ci a souhaité quitter le gouvernement pour se présenter à la primaire citoyenne pour l'élection présidentielle de 2017. Il reste à Matignon du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017, battant le record du plus bref passage à Matignon, détenu avant lui par Édith Cresson.

Bien qu'il rejoigne le cabinet d'avocats d'affaires August Debouzy après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il reste membre du Parti socialiste jusqu'en 2022. Bernard Cazeneuve a annoncé auprès de La Manche Libre son départ du PS après la création de la Nupes en vue des législatives. Cette union de la gauche était faite avec La France insoumise, qu'il ne porte pas dans son cœur. Il justifiait son départ en affirmant avoir "quitté le Parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon".

Bernard Cazeneuve crée par la suite son propre mouvement politique, La Convention, assurant qu'il s'agit de "la gauche de gouvernement qui change la vie que vous cherchez à faire revivre". Particulièrement critique de LFI, il pourrait bien incarner un Premier ministre de gauche, comme l'ont appelé les Français aux législatives, mais sans les insoumis, comme souhaité par une majorité de l'Assemblée. Mais rien n'est encore fait. Bernard Cazeneuve devrait être reçu lundi par Emmanuel Macron à l'Élysée.

Une épouse décédée en juin 2024 et deux enfants

Il se marie en 1995, à 32 ans, avec Véronique Beau. Directrice de maison d'édition pour enfants, ils ont ensemble deux enfants : Nathan et Mona. Le premier a étudié à l'École normale supérieure et à l'École d'affaires publiques de Sciences Po, deux écoles prestigieuses. Il est agrégé de philosophie et a fait une thèse sur " l'état social et la théorie de la souveraineté ". Il crée la revue Germinal en 2020, qui a pour but d'être "l'équivalent pour la gauche de la revue Commentaire du début des années 80", selon Gala. Mona a obtenu son bachelor de théâtre en Angleterre et est diplômée de l'ESRA en réalisation et scénario. Elle est aujourd'hui coordinatrice d'acquisitions internationales chez Fédération Studios.

Le couple Cazeneuve divorce en 2012, après trois ans de séparation, mais se retrouve en 2015. Ils se remarient même en août de la même année. Véronique Cazeneuve est morte en juin 2024, suite à une longue maladie.