Motion de censure : Bardella donne son avis, Bayrou s'en moque

Malgré le recours à deux 49.3 pour faire adopter le budget 2025, l'avenir de François Bayrou à Matignon ne semble pas en danger. Le PS a assuré qu'il ne voterait pas la motion de censure de LFI. Le RN n'a pas tranché, mais ses votes sont insuffisants pour renverser la vapeur.

L'essentiel François Bayrou a déclenché ses premiers 49.3 pour faire adopter le projet de loi concernant le budget 2025, celui de l'Etat et celui de la Sécurité sociale, à l'Assemblée nationale, le lundi 3 février.

Les élus de LFI ont donc déposé non pas une, mais deux motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement de François Bayrou en réponse aux utilisations du 49.3. La censure qui sera votée le mercredi 5 février aura le soutien des insoumis, des écologistes et des communistes, mais pas des socialistes.

Le PS affirme s'opposer au budget du gouvernement Bayrou, mais refuse de voter la censure pour permettre à la France d'être dotée d'un budget, même mauvais, et éviter de repousser à nouveau l'échéance. Pour prouver son opposition au gouvernement, le PS a prévu de déposer une motion de censure spontané après le vote du budget.

Seule la position du RN est encore inconnue, mais le parti d'extrême entend garder sa décision secrète jusqu'à mercredi. Si plusieurs élus suggèrent que le budget est censurable, Jordan Bardella semble pencher en faveur d'une non-censure. Qui de Marine Le Pen ?

Sauf surprise, François Bayrou devrait résister à cette nouvelle motion de censure puisque le seul moyen de le renverser est de réunir les votes des élus du NFP, du RN et ses alliés ciottistes et d'au moins 23 élus socialistes.

Dernières mises à jour

13:45 - Olivier Faure veut éviter "la politique du pire" en ne censurant pas le budget Olivier Faure est revenu sur la décision du PS de ne pas censurer le gouvernement sur le vote du budget dans un entretien à Libération et sur France Inter ce matin. Il a assuré que les membres du bureau national ont "beaucoup parlé, beaucoup hésité, parce qu'il n'y a aucune bienveillance vis-à-vis de ce gouvernement" et que le choix de ne pas rejeter le budget adopté par 49.3 par un "attachement à l'intérêt général du pays : doter la France d'un budget, lui permettre de continuer à travailler". "Nous avons choisi non pas de soutenir le gouvernement, mais de ne pas pratiquer la politique du pire", a-t-il insisté estimant qu'une censure avant le budget pourrait avoir des conséquences plus lourdes et conduire un "Premier ministre plus à droite qui négocie sa propre survie avec l'extrême droite" à Matignon. 10:56 - Le Rn ne dépose pas de motion de censure Le RN ne compte pas déposer de motion de censure après l'utilisation des 49.3 par François Bayrou sur le vote du budget 2025 a déclaré le député Jean-Philippe Tanguy lors de la conférence des présidents a appris BFMTV. S'il ne dépose pas de motion, le parti peut encore voter celle de LFI, mais les gens pour qu'il le fasse s'amenuisent. 10:47 - Des divisions au RN, mais pas d'inquiétude chez Bayrou Si Jordan Bardella semble s'opposer à l'idée de censure le gouvernement Bayrou sur le budget, d'autres élus sont d'un autre avis comme le numéro 2 du groupe parlementaire RN, Jean-Philippe Tanguy. Le député a estimé lundi soir sur LCI que "ce budget mériterait la censure". L'élu soutient cette idée depuis plusieurs jours et il la justifie avec le maintien de l'article 4 sur la tarification de l'électricité qui risque de faire grimper les factures d'énergie à partir de 2026 selon lui. Mais si les discussions sont encore en cours au RN, elles ne semblent pas de tailler à inquiéter François Bayrou. Et pour cause : même si les 124 élus RN et ses 16 alliés ciottistes votent la censure, ils ne peuvent pas renverser le gouvernement sans le soutien d'une partie des élus PS. 10:35 - L'avis de Bardella sur la censure de Bayrou Le RN est la dernière force politique à ne pas avoir tranché la question de la censure de François Bayrou après l'adopter du budget 2025 par 49.3. Mais le parti d'extrême droite entend entretenir le suspense jusqu'au bout comme l'a indiqué son président Jordan Bardella sur Europe 1 : "Nous trancherons [mercredi] matin". Reste que le bras droit de Marine Le Pen a laissé transparaître son avis entre les lignes et semble opposé à l'idée de renverser le gouvernement, du moins sur la question du budget. "Si, on est tout à fait honnête ce matin, le gouvernement ne peut pas tomber dans tous les cas, puisque le Parti socialiste ne participera pas au vote de la censure", a-t-il fait remarquer avant d'ajouter : "Je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences lourdes sur l'économie."

Les calculs sur la censure

La motion de censure doit être votée par la majorité absolue des députés présents au moment du vote, soit 289 voix si tous les élus siègent. Les votes des insoumis, des écologistes et des communistes portent le nombre de voix en faveur de la censure à 126. Si on y ajoute les 124 votes du RN et les 16 voix de ses alliés ciottistes, lesquelles ne sont pas assurées, les soutiens à une censure passent à 266 voix. Toujours pas assez. Mais il suffirait que 23 de 66 élus socialistes votent la motion pour renverser François Bayrou et son gouvernement. L'avenir de l'exécutif pourrait donc se jouer à une poignée de voix. Ce lundi à la mi-journée, le PS s'est prononcé en faveur d'une non-censure, reste à savoir si tous les députés socialistes suivront cette consigne ou si certains voteront tout de même la censure.

Autre cas de figure possible : le gouvernement renonce au soutien des socialistes, qui joindraient leurs votes à ceux du NFP et porteraient le nombre de soutiens à une censure à 192, et tente de s'assurer les votes du RN et des élus UDR. Sans les 140 voix de l'extrême droite, aucune motion de censure ne peut aboutir. Un détail qui n'a pas échappé aux députés lepénistes comme l'a fait remarqué un élu à Politico : "S'il n'y a pas d'accord avec le PS, les projecteurs vont à nouveau se braquer sur nous !" Il n'aurait pas échappé non plus à François Bayrou selon un ancien ministre macroniste qui estime auprès de 20Minutes que le Premier ministre "considère désormais que la dynamique de censure se trouve plus à l'extrême droite qu'à gauche". Reste qu'en se tournant vers le RN, François Bayrou risque de commettre "la même erreur que Michel Barnier" censuré malgré des concessions à l'extrême droite.