La maison des Macron au Touquet aurait été vendue pour une fortune, le président a une bonne raison de s'en séparer

Le couple Macron aurait signé une promesse de vente pour sa maison familiale au Touquet. Le président et son épouse n'ont pas agi à la légère.

Emmanuel et Brigitte Macron possèdent une maison au Touquet-Paris-Plage. La villa Monéjan, située dans le centre-ville et proposant au moins 250m² habitables, appartenait à la famille de Brigitte Macron, son nom venant de la contraction des prénoms de ses parents, Simone et Jean Trogneux. La demeure est gardée toute l'année par des gendarmes armés, même si le couple ne s'y rend que quelques semaines par an, notamment quand ils doivent voter pour une élection. Le couple souhaiterait cependant la vendre et aurait trouvé un acheteur. Nathalie Forest, directrice de l'agence immobilière locale Le Touquet Sotheby's, a affirmé auprès du Figaro que "tout le monde le sait au Touquet même s'il n'y a que l'Élysée qui se charge de cette vente pour des raisons de discrétion".

La vente ne serait toutefois pas officiellement confirmée mais La Voix du Nord évoque une promesse de vente signée avec un homme d'affaires "pour un montant de 3,7 millions d'euros". Elle ne concerne pas que la maison mais aussi l'agence immobilière au rez-de-chaussée et le magasin de vêtements voisin, dont les commerçants versaient des loyers aux Macron. Christophe Lemesre, qui loue justement les locaux au rez-de-chaussée depuis 20 ans, a affirmé à France 3 : "Mon épouse a reçu un SMS de Madame Macron comme quoi nous devrons payer le loyer à quelqu'un d'autre".

La demeure étant au centre de l'attention quand le couple présidentiel s'y rendait, ils auraient préféré s'en débarrasser pour pallier ce manque d'intimité. Elle dispose en plus de plusieurs vis-à-vis et d'une double entrée. La sécurisation serait aussi compliquée à gérer. "Les Macron ont une vie très simple au Touquet, ils vont au restaurant indien, font des balades sur la plage. Brigitte Macron mange des crêpes. Ils sont très attachés à la station, c'est le fief de Brigitte Macron mais ils ont des critères très précis sur le quartier qu'ils recherchent et veulent du calme", a ajouté Nathalie Forest.

Il se pourrait donc que le couple ne quitte pas le Touquet et y cherche déjà un autre bien. Selon plusieurs sources immobilières auprès de La Voix du Nord, le couple voudrait se rapprocher de la mer et une maison correspondrait bien à leurs critères : une bâtisse boulevard du Docteur-Jules-Pouget en briques rouges, aménagée sur plusieurs étages. De telles demeures peuvent atteindre des prix faramineux, soit autour de 14000 euros le m², voire plus.