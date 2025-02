Pour des rosiers bien fleuris au printemps, voici le geste essentiel à faire dès maintenant

Cette tâche ne vous pendra que 5 minutes, et elle vous garantit de jolies roses tout le printemps et l'été.

Février est un mois charnière pour les jardiniers passionnés de roses. Alors que l'hiver touche à sa fin, il est désormais temps de préparer vos rosiers pour qu'ils offrent une floraison abondante et éclatante dès le printemps. En effet, les rosiers nécessitent une attention particulière, même en hiver, pour garantir leur prospérité tout au long de l'année. Parmi les gestes indispensables, la taille des rosiers figure en tête de liste pour les garder en bonne santé, les aider à fleurir plus longtemps et plus abondement.

La taille des rosiers en février est essentielle pour plusieurs raisons. Elle permet d'éliminer les branches mortes, malades ou trop fines, favorisant ainsi une meilleure circulation de l'air et réduisant les risques de maladies. De plus, une taille appropriée stimule la croissance de nouvelles pousses résistantes et favorise une floraison abondante.

© Gorilla - stock.adobe.com

À cette période, la sève commence tout juste à remonter, ce qui permet aux rosiers de cicatriser rapidement après la coupe. Une taille trop tardive risquerait de perturber la floraison, tandis qu'une taille trop précoce exposerait les nouvelles pousses aux gelées tardives.

Bien que février (et jusqu'au début du printemps) soit le meilleur moment pour tailler les rosiers, juste avant que la plante ne commence une nouvelle croissance, cela peut toutefois varier en fonction du type de rosiers que vous avez dans votre jardin. Dans le cas des rosiers grimpants, la taille doit être faite seulement après la floraison en été. Une taille hivernale peut tout de même aider à les garder bien rangés.

Pour bien tailler vos rosiers, vous aurez besoin du bon matériel. Un sécateur bien aiguisé et désinfecté est indispensable pour réaliser des coupes nettes et éviter la propagation de maladies. Commencez par supprimer le bois mort et les branches mal orientées en coupant à la base les branches sèches, noires ou trop fines. Ensuite, réduisez la longueur des branches principales en taillant au-dessus d'un bourgeon dirigé vers l'extérieur, en biais, à environ 5 mm de celui-ci. Enfin, aérez le centre du rosier, cela permet de favoriser une bonne circulation de l'air et d'éviter les maladies cryptogamiques.

En cette fin de mois de février, vous pouvez également réaliser d'autres gestes pour optimiser la santé et la floraison des rosiers :

Apportez du compost ou un engrais organique pour enrichir le sol en nutriments essentiels.

Paillez le pied des rosiers afin de protéger les racines du froid et conserver l'humidité du sol.

Lors de la tille, surveillez les maladies courantes (taches noires) et les premières attaques de parasites tels que les pucerons du rosier, et traitez de manière préventive si nécessaire.

En appliquant ces conseils; vous offrez à vos rosiers les meilleures conditions pour une floraison spectaculaire dès le printemps. Une taille bien réalisée et quelques soins complémentaires suffisent à métamorphoser votre jardin en un véritable écrin de roses parfumées et colorées. Alors, à vos sécateurs !