Décès de Jean-Louis Debré : de quoi est-il mort ?

Jean-Louis Debré est décédé dans la nuit de ce lundi 3 mars à l'âge de 80 ans après une grande carrière en politique.

Jean-Louis Debré a perdu la vie dans la nuit de ce lundi 3 mars à mardi 4 mars, a annoncé sa famille à LCI. Ce proche de Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, a rendu son dernier souffle à 80 ans. Si la cause n'a pas été précisée, il est possible que ce soit alors simplement de vieillesse. Sa rencontre avec l'ancien président, qu'il avait décrit comme "son ami" lors de la disparition de ce dernier en 2019, avait bouleversé sa vie. Après des études de droit, il l'a accompagné en politique. Jean-Louis Debré a d'abord été élu député dans l'Eure puis a été nommé ministre de l'Intérieur. Il a ensuite atteint le poste de président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 puis du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016.

La politique, il l'avait dans le sang. Son père, Michel Debré, était un célèbre résistant qui a participé aux côtés de Charles de Gaulle à la rédaction de la Cinquième Constitution. "Je suis l'enfant d'une famille de résistants et toute la vie de mes parents est dans cette mouvance gaulliste. Lorsqu'il est revenu au pouvoir, mon père a été le rédacteur de la Constitution de la Ve République, puis son Premier ministre. Il fait partie de mon univers d'adolescent ", avait-il déclaré en 2021 à Paris Match. A 72 ans, Jean-Louis Debré s'était reconverti et est devenu animateur sur Paris Première et chroniqueur politique dans différentes émissions. Il a également sorti un livre et joué au théâtre.