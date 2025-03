Discours de Macron : ce qu'il demande vraiment aux Français, ce que ces derniers en pensent

"La patrie a besoin de vous". Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mercredi au sujet du conflit ukrainien, en leur demandant certains efforts, notamment financiers.

08:55 - La France va "produire et acheter en Europe" Le ministre des Affaires étrangères était ce matin l'invité de BFMTV. Le ministre des Affaires étrangères a assuré que "la menace a pris une forme nouvelle", avec des "campagnes de désinformations", "des actes de sabotage" de la part de la Russie. "Nous ne pouvons plus nous reposer que sur nous-mêmes. C'est le moment de reprendre notre destin en main, et notamment notre sécurité et notre défense", a ajouté Jean-Noël Barrot, précisant : "Nous ne supportons plus d'être dépendants pour nos approvisionnements militaires et notre armement de dépendre des États-Unis, de la Corée du Sud, ou d'autres". Selon lui, "l'enjeu principal" du sommet européen de ce jeudi est de "faire passer un message" : "Nous voulons produire et acheter en Europe".

05/03/25 - 23:41 - "Enfin, les dirigeants européens semblent prendre la mesure de la menace que représente la Russie de Poutine" FIN DU DIRECT - Invité à réagir à l'allocution d'Emmanuel Macron mercredi soir sur le plateau de BFMTV, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann n'a pas hésité à qualifier la Russie d'"adversaire stratégique de nos démocraties". "Enfin, les dirigeants européens semblent prendre la mesure de la menace que représente la Russie de Poutine", s'est-il réjoui.

05/03/25 - 23:15 - "La patrie a besoin de vous et de votre engagement", réitère Emmanuel Macron Dans un court message publié sur X en fin de soirée, Emmanuel Macron a synthétisé son allocution présidentielle. "La France ne suivra qu'un cap : celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle à son histoire et à ses principes. La patrie a besoin de vous et de votre engagement", écrit-il.

05/03/25 - 22:47 - "Les avoirs russes doivent être saisis", estime Olivier Faure Sur X également, le patron des socialistes Olivier Faure a jugé que le soutien à l'Ukraine est "impératif", avant de s'inquiéter comme son homologue écologiste Marine Tondelier du financement de ce soutien. Pour lui, ce n'est pas aux Français de se sacrifier à nouveau. "L’Europe n’est pas endettée, elle peut emprunter. Les avoirs russes doivent être saisis", a-t-il avancé, défendant aussi l'idée de "faire contribuer les ultra riches".

05/03/25 - 22:24 - Pas d'augmentation d'impôts ? Marine Tondelier émet des doutes La patronne des écologistes a longuement réagi à l'allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi soir. Dans un post X, elle a notamment émis des doutes sur le fait que les impôts des Français ne seraient pas augmentés. "Ne soyons pas naïfs : sans augmenter les impôts des plus riches, Emmanuel Macron ne pourra ni financer cet effort de guerre ni le faire accepter à la population."

05/03/25 - 22:02 - "Je retiens des questions qui sont restées sans réponse", estime Jean-Philippe Tanguy Le député du Rassemblement national a réagi mercredi soir à l'allocution d'Emmanuel Macron sur le plateau de BFMTV. "Je retiens des questions qui sont restées sans réponse", a-t-il pointé.

05/03/25 - 21:41 - L'insoumise Mathilde Panot dénonce un "discours va-t-en-guerre de Macron" "Rien sur les garanties de sécurité de l’Ukraine mais l’alignement atlantiste reste, l’achat d’armes étasuniennes aussi. Un parapluie nucléaire français chimérique. Il parle de réindustrialisation mais laisse mourir Vencorex et les fonderies de Bretagne. Et propose du sang et des larmes au peuple français pour une économie de guerre", a déploré Mathilde Panot sur X, dénonçant un "discours va-t-en-guerre" d'Emmanuel Macron. "Nous voulons une économie de paix et le respect du droit international", a-t-elle plaidé.

05/03/25 - 21:27 - Éric Ciotti appelle à un référendum "Les Français doivent être consultés face à ce coup d’État permanent de la Commission européenne avec la complicité du président Macron", a déclaré sur X Éric Ciotti, appelant à un référendum sur "ces orientations historiques et graves".

05/03/25 - 21:19 - "Il faut sortir du déclaratif", juge Jordan Bardella "Emmanuel Macron prend conscience, en dernier, que le monde d'aujourd'hui est celui de la puissance", a réagi le président du Rassemblement national mercredi soir sur X. "Il n'y aura pas d'avenir pour la France et l'Europe sans indépendance, sans croissance, sans ambition : face aux défis immenses qui s'annoncent et inquiètent nos compatriotes, il faut sortir du déclaratif", a-t-il poursuivi, évoquant pêle-mêle la suspension du Green Deal, l'instauration d'une préférence nationale et européenne ou encore une réforme du marché européen de l'énergie.

05/03/25 - 21:03 - "Macron dit vrai" : Jean-Luc Mélenchon réagit à l'allocution du chef de l'État "Oui, Macron dit vrai. C'est un changement d'époque. Mais ceux qui nous ont mis dans l'impasse et ont idéalisé les USA ne doivent plus être suivis", a tempéré sur X Jean-Luc Mélenchon dans la foulée de l'allocution présidentielle. Et de plaider : "Priorité absolue : la sécurité de nos propres frontières sur les cinq continents, sécurité écologique, militaire, et des besoins sociaux de la population. À bas la guerre !"

05/03/25 - 20:41 - Emmanuel Macron dénonce des taxes douanières américaines "incompréhensibles" Alors que Donald Trump a décidé dans la nuit de lundi à mardi d'augmenter à 25% les taxes douanières des produits importés du Canada et du Mexique et menace désormais les produits européens, Emmanuel Macron a dénoncé des taxes "incompréhensibles". "J’espère convaincre et dissuader le président des États-Unis" de ne pas les imposer aux Européens, a-t-il confié.

05/03/25 - 20:36 - "La patrie a besoin de vous" : l'appel d'Emmanuel Macron aux Français Au cours de son allocution, Emmanuel Macron a assuré que l'Europe n'était pas en reste et avait tout "pour rivaliser avec les États-Unis ou la Russie". Et de lancer aux Français : "La patrie a besoin de vous et de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d’âme."

05/03/25 - 20:34 - Dissuasion nucléaire : Emmanuel Macron remet sur les points sur les "i" "J’ai décidé d’ouvrir le débat stratégique de la [dissuasion nucléaire] avec nos alliés européens", a expliqué Emmanuel Macron lors de son allocution, avant d'insister : "Quoiqu’il arrive, la décision sera toujours prise et restera entre les mains du président de la République, le chef des Armées."

05/03/25 - 20:23 - "La menace revient à l'est" : Emmanuel Macron pointe l'ennemi du doigt Lors de son allocution, Emmanuel Macron a insisté sur la menace que représente pour l'Europe la Russie. "La menace revient à l'est", a-t-il déclaré. Et de renchérir encore : "La menace russe est là […] dans les airs, en mer et derrière nos écrans."