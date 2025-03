"A bas le voile !" : Retailleau s'en prend frontalement à ce "marqueur de la soumission"

Bruno Retailleau est revenu sur le débat autour du port du voile dans le sport. Il a réaffirmé sa position.

Ce mercredi 26 mars soir, plus de 2000 personnes étaient rassemblées au Dôme de Paris par "Agir ensemble", initiative d'Elnet (European Leadership Network), une organisation "dédiée au renforcement des relations entre la France, l'Europe et Israël". Lors de ce rassemblement "pour la République, la France contre l'islamisme", Bruno Retailleau a pris la parole. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu sur le débat actuel autour du port du voile dans le sport, relancé par une proposition de loi portée par le sénateur LR Michel Savin.

Elle a été votée par le Sénat et doit être examinée par l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Elle prévoit l'interdiction du "port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse lors des compétitions organisées par les fédérations sportives, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées". A ce jour, ce sont les fédérations sportives qui décident de leur règlement. Cette proposition est soutenue par le gouvernement.

Bruno Retailleau a réaffirmé son avis bien tranché sur le sujet : "le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives". Pour ce dernier, "il ne sera jamais une marque de la liberté car c'est un vrai marqueur de la soumission". Il défend le sport comme "grammaire universelle où on peut communiquer quelles que soient les origines, quelles que soient les religions ou les croyances". "Vive le sport et à bas le voile !", a conclu Bruno Retailleau. Des propos très forts et une position claire, qui peuvent aussi apparaitre comme un certain discours de campagne, ce dernier étant en liste pour prendre la tête des Républicains notamment face à Laurent Wauquiez.

Deux jours auparavant, le ministre avait déjà exprimé son désaccord avec la position de Teddy Rinner face à ce débat. "On perd notre temps", avait estimé le judoka français déplorant que l'on "s'acharne sur une seule et même religion. Pensons plus à l'égalité". Sur Europe 1, Bruno Retailleau a rétorqué que "le voile n'est pas la liberté" ni "un marqueur d'égalité". "Je voudrais simplement dire à Teddy Riner, moi aussi il m'a fait vibrer, on aime le sportif, franchement, on aime le sportif, mais là je suis en désaccord radical avec lui", a-t-il déclaré.

Lors de ce rassemblement, le ministre s'en est aussi pris à l'islamisme qu'il a décrit comme "un poison". "Ayons le courage de reconnaître que, en France, il n'y a qu'un seul communautarisme, un seul séparatisme qui menace la République, c'est l'islamisme", a-t-il assuré.