Cette déclaration sur Gaza ne va pas plaire à Trump et Netanyahou

En visite en Égypte ce lundi 7 avril, Emmanuel Macron a fait une déclaration qui ne devrait pas vraiment plaire à Donald Trump et Benyamin Netanyahou.

Le président de la République était en visite au Caire (Égypte) ce lundi 7 avril. Emmanuel Macron a rencontré son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, mais également le roi Abdallah II de Jordanie. Au menu des discussions : le plan de reconstruction de Gaza présenté par l'Égypte, qui a déjà obtenu le soutien de la Ligue arabe, rappelle RFI. Le plan égyptien se veut être une alternative à la proposition américaine faite début février et dont l'ambition est de déplacer les Gazaouis hors de la bande de Gaza, possiblement vers la Jordanie et l'Égypte, pour y construire une "Riviera" du Proche-Orient rêvée par Donald Trump.

Une proposition qui n'avait à l'époque pas manqué de susciter un véritable tollé sur la scène internationale. Depuis le Caire, le roi Abdallah II de Jordanie a rappelé ce lundi l'opposition ferme de son pays concernant "le déplacement des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie", indique un communiqué du palais, dont France 24 se fait l'écho. Une position également défendue par Emmanuel Macron. "Nous nous opposons fermement aux déplacements de populations et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie", a déclaré le président français pour qui ces déplacements de population constitueraient "une violation du droit international" et "une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël".

Emmanuel Macron a clairement apporté ce lundi le soutien de Paris au plan arabe. Un plan qu'il a d'ailleurs qualifié de "voie réaliste à la reconstruction de Gaza". Il a toutefois reconnu que celui-ci doit "encore [être] renforcé", en particulier sur l'aspect "sécurité" et "gouvernance", et ce, afin de pouvoir convaincre Washington. Le président français a aussi rejeté tout rôle du Hamas dans la gouvernance de la bande de Gaza. "Le Hamas ne doit avoir aucune part à cette gouvernance, ne doit plus constituer une menace pour Israël", a estimé Emmanuel Macron, insistant sur le fait que ce point était bien au programme des discussions.