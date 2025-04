Bardella estime qu'Hanouna est un ami, il fait une déclaration étonnante

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a "beaucoup d'amitié" pour Cyril Hanouna, mais a balayé ses possibles ambitions présidentielles.

Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle 2027 ? Il en rêverait déjà, assure le média classé à l'extrême droite Valeurs Actuelles. "Je n'y crois pas", a toutefois balayé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, parti d'extrême droite, sur le plateau de CNews-Europe 1 mardi 29 avril.

Le bras droit de Marine Le Pen assure avoir "beaucoup de respect et d'amitié pour [le] travail" de Cyril Hanouna, et a loué son "talent". Mais, assure-t-il : "L'élection présidentielle est devenue un chemin de croix et un parcours du combattant et ça nécessite aussi d'avoir une forme d'enracinement dans le pays." Avec près d'un million de téléspectateurs réguliers à Touche Pas à Mon Poste, émission annulée de Cyril Hanouna, le présentateur est l'un des plus connus de France. A quelle "forme d'enracinement" a-t-il donc fait référence ? L'homme politique d'extrême droite n'a pas précisé.

Cette déclaration est-elle sans arrière-pensée intéressée pour Jordan Bardella ? avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, l'empêchant de se présenter à la prochaine élection présidentielle, le président du RN serait "son candidat", a-t-il confirmé ce week-end au Parisien. "Nous ne souhaitons pas prendre le risque que les 11 millions de Français qui ont voté pour nous aux élections législatives soient privés d'une voix et d'une expression", a-t-il estimé. Si Cyril Hanouna se présente, il s'agirait d'un concurrent supplémentaire.

Mais il ne s'agirait en réalité que d'un canular. "J'ai lancé un excellent prank (canular) autour de ma possible candidature", a lancé Cyril Hanouna mardi sur Europe 1. "Je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 2042." Coup de pub avant son arrivée dans le groupe M6, prévue pour le 1er septembre prochain ? Ça ne va servir qu'à une seule chose : faire de la pub pour nos émissions, que ce soit sur Europe 1, et que ce soit à la rentrée", a-t-il révélé.