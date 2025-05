Sondages sur le référendum : ce que pensent les Français des idées de Macron

Si Emmanuel Macron semble réfléchir à l'organisation d'un référendum, l'écrasante majorité des Français est favorable à la tenue d'un tel scrutin. Les citoyens ont des idées précises des sujets sur lesquels ils souhaitent s'exprimer.

Les Français vont-ils être appelés aux urnes pour un référendum ? Emmanuel Macron pourrait bien répondre à cette question lors de l'émission spéciale intitulée Les défis de la France et organisée sur TF1 ce mardi 13 mai, à partir de 20h10. Plus de 8 Français sur 10 se disent favorables à l'organisation d'un référendum selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié le 11 mai. De quoi pousser le chef de l'Etat à passer à l'action ?

Emmanuel Macron, qui a plusieurs fois évoqué le recours à un référendum depuis son arrivé à l'Elysée il y a huit ans, a assuré lors de ses voeux 2025 que les Français seraient amenés à "trancher" sur "des sujets déterminants" dans le courant de l'année. Or un semestre s'est quasiment écoulé sans qu'aucun vote n'ait eu lieu. Sachant qu'il faudra plusieurs semaines et sans doute plusieurs mois d'organisation entre l'annonce et la tenue du scrutin, la fenêtre de tir se réduit.

Les rumeurs les plus persistantes sur l'organisation d'un scrutin évoquent un "référendum à tiroirs" selon l'expression employée par une source du Point, c'est-à-dire un scrutin sur plusieurs questions, deux ou trois selon les indiscrétions de plusieurs médias, sur différents sujets.

Un référendum sur les dépenses publiques et les retraites ?

Quels sujets pourraient être soumis au référendum ? Quelques hypothèses sont émises dans les rangs du gouvernement. Le Premier ministre lui-même a évoqué la possibilité de poser aux Français des questions sur les dépenses publiques et le financement du modèle social. Une façon de mieux préparer la copie du budget 2026 qui sera, une nouvelle fois, placé sous le signe des économies budgétaires et de la recherche de nouvelles recettes par l'impôt ou les taxes. Autre idée lancée par François Bayrou : un référendum sur les retraites pour trouver une formule plus consensuelle après la réforme décriée de 2023.

Ces deux options paraissent risquées pour Emmanuel Macron et le gouvernement. La réforme des retraites n'a jamais été populaire auprès de la majorité des Français qui pourrait soutenir un détricotage du texte. Quant aux dépenses publiques, il y a également de fortes chances pour que les Français expriment une opposition aux idées gouvernementales. Auxquels cas, les référendums fragiliseraient les politiques du camp présidentiel. Ce serait d'autant plus vrai si le chef de l'Etat décidait de ne pas tenir compte d'un résultat allant contre sa vision.

Reste qu'en cas de référendum, plus de la moitié des Français souhaiterait s'exprimer sur les dépenses publiques, la datte et les impôts. Il s'agit du sujet le plus cité par les citoyens français comme potentiel thème de référendum dans le sondage Elabe réalisé pour BFMTV. Les retraites arrivent en deuxième position, à égalité avec l'immigration, en étant citées par 52% des sondés.

Fin de vie, jeunesse... Les autres idées de référendum évoquées

Un référendum sur la fin de vie est une idée très circulante, surtout après l'arrivée de la proposition de loi sur l'aide à mourir à l'Assemblée nationale le 12 mai. Le sujet se place sur la troisième marche du podium des thématiques sur lesquelles les Français aimeraient s'exprimer lors d'un référendum (43%). L'idée peut faire son chemin, mais le référendum aurait forcément lieu après les débats législatifs. Un timing qui serait curieux.

D'autres sujets pourraient être soumis à un futur référendum selon les bruits de couloirs : une réorganisation territoriale et des collectivités pour simplifier le fonctionnement administratif est avancée par certains élus. Du côté des Français, 22% disent vouloir trancher cette question lors d'un vote. A l'Assemblée, des députées imaginent aussi un scrutin sur des sujets lié à la jeunesse, comme l'interdiction des téléphones, des réseaux sociaux et des écrans pour les enfants ou une limitation sur le temps d'exposition aux écrans. Emmanuel Macron avait lui même envisagé cette option en janvier et juin 2024. La question des écrans et des réseaux sociaux intéresse, mais seulement 16% des Français souhaiteraient qu'elle soit traitée lors d'un référendum.